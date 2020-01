Die Erneuerbaren sollen Schule machen

Kiel

Zwar spielen erneuerbare Energien im Lehrplan eine Rolle, etwa im Fach Physik. „Der herkömmliche Unterricht ist aber häufig zu weit weg von der Lebensrealität“, sagt Prof. Knut Neumann vom Kieler Leibniz-Institut für die Pädagogik von Naturwissenschaften und Mathematik (IPN). Deshalb sei es wichtig, außerschulische Lernorte zu besuchen.

„Jung und Alt gehen gerade an Freitagen für das Klima auf die Straße. Wir haben die große Herausforderung, die Energiewende zu schaffen“, sagt Tobias Plöger, der das Projekt als wissenschaftlicher Mitarbeiter leitet. Um politische Entscheidungen treffen zu können und sich an der gesellschaftlichen Debatte zu beteiligen, müssten Kinder und Jugendliche ein naturwissenschaftlich-technisches Verständnis von Energie haben.

Außerschulische Lernorte erhöhen Motivation

„Ein Lehrer hat aber meist keinen direkten Draht zu einem Menschen, der auf einer Offshore-Windplattform arbeitet“, sagt Neumann. Weil sich auch der engagierteste Lehrer nicht bei jedem Thema so tief in die Einzelheiten einarbeiten könne wie ein Experte auf dem Gebiet, sei es wichtig, abseits von Schule Wissen zu Energie zu vermitteln.

Der Besuch außerschulischer Lernorte erhöhe zudem die Motivation der Jugendlichen, so der Physik-Didaktiker. „Schüler begeistert es viel mehr, wenn sie technische Dinge vor Ort sehen können.“

Bessere Übersicht für Pädagogen und Eltern

Es gebe bereits viele Einzelprojekte im Land, die jedoch wenig miteinander vernetzt seien. Als Beispiele nennt Plöger das Energiemobil des Energieeffizienz-Zentrums SHeff-Z, Schülerforschungslabore im Land oder den Artefact Power-Park in Glücksburg. „Es gibt schon ein irres Angebot, aber viele Anlaufpunkte an der Westküste sind Lehrern an der Ostküste nicht bekannt und umgekehrt“, sagt Plöger.

Nach einer Analyse der Stärken und Schwächen der vorhandenen Angebote soll bis Ende 2020 eine digitale Landkarte entstehen, die Lehrern und Eltern eine Übersicht über außerschulische Lernorte geben soll.

Projekt arbeitet an Kisten mit Unterrichtsmaterial

Passend zur Energiebildungskarte will Plöger ein Planspiel entwickeln, bei dem sich die Schüler in verschiedene Rollen versetzen sollen. Zum Beispiel könnten Kieler Schüler die Position der Stadtwerke einnehmen und anderen etwas über ihr neues Kraftwerk erklären. Eine andere Gruppe könnte sich in der Rolle von Windparkbetreibern wiederfinden.

Zudem sollen neue didaktische Materialien für Lehrer erarbeitet werden, zum Beispiel Lernkisten mit Experimenten. Ein ähnliches Anbebot gebe es an der Kieler Forschungswerkstatt schon vom Ozeanlabor und werde sehr gut angenommen.

Energiebildung muss interdisziplinär laufen

Wichtig ist den Wissenschaftlern, dass sich ihr Angebot nicht nur an Naturwissenschaftler richtet. „Wichtig ist Interdisziplinarität“, sagt Neumann. „Energiebildung betrifft genauso die WiPo-Kollegen, die sich mit den kommerziellen Perspektiven von Energieproduktion beschäftigen können oder politischen Entscheidungen wie dem Klimapaket.“ Genauso könne die ethische und ökologische Ebene von Energie in Fächern wie Geografie oder Ethik behandelt werden.

EKSH fördert Projekt

Das Projekt ist zunächst auf zwei Jahre angelegt und wird mit 90.000 Euro von der Gesellschaft für Energie und Klimaschutz Schleswig-Holstein (EKSH) gefördert.

„Die Profiteure sind unsere zukünftigen Erwachsenen, die für ihre Alltagsentscheidungen mit Wissen gerüstet sind“, sagt EKSH-Geschäftsführer Stefan Sievers. Er sei zudem gespannt darauf, ob die Forscher auf Lücken bei Energiebildungsangeboten stoßen und welche Rückmeldungen es von Lehrkräften gebe.

