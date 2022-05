Kiel

Der Krieg in der Ukraine sorgt für einen rasanten Anstieg der Energiepreise und der Wohnnebenkosten. Was auf die Mieter zukommt, machen die Kieler Stadtwerke deutlich, die – wie berichtet – ihre Gastarife zum 1. Juli zwischen 35 und 40 Prozent anheben werden. Verbraucherschützer warnen vor sehr hohen Nachzahlungen. „Weil die Abrechnung der Nebenkosten erst im nächsten Jahr kommt, haben viele Mieter noch nicht mitbekommen, dass ihnen eine gewaltige Erhöhung droht“, sagt Vivien Arwers von der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein. Einige Vermieter wollen die monatlichen Vorauszahlungen für das laufende Abrechnungsjahr erhöhen – auch weil sie befürchten, später auf unbezahlten Rechnungen sitzen zu bleiben.

„In Spitzen rechnen wir bis zu 50 Prozent Preiserhöhung auf Energienebenkosten und wir empfehlen, die Vorauszahlungen in dieser Höhe anzupassen“, sagt Alexander Blažek, Vorsitzender des Eigentümerverbands Haus und Grund Schleswig-Holstein. Rolf Buch, Chef des Wohnungskonzerns Vonovia mit 33 000 Wohnungen im Schleswig-Holstein, mahnte bereits vor Wochen im „Spiegel“: „Wer seine Vorauszahlung für die Nebenkosten nicht erhöht, auf den werden im nächsten Jahr hohe Nachforderungen zukommen. Für den einen oder anderen Mieter könnte das bis zu zwei Monatsmieten ausmachen.“

Mieter sollten Geld zurücklegen, so der Rat von Mieterbund und Verbraucherzentrale

Der Mieterbund Schleswig-Holstein rät dazu, sich auf die Kostensteigerung vorzubereiten. „Wir reden nicht von einer Erhöhung von drei oder vier Prozent, sondern von 30 bis 40 Prozent oder sogar mehr“, sagt Ann Sophie Mainitz, Landesgeschäftsführerin des Mieterbundes. Je nach Wohnungsgröße und Verbrauch könnte die Kostenexplosion bei den Energiepreisen zu Nachzahlungen im vierstelligen Bereich führen. „Mieter, die jetzt schon knapp haushalten, können eine Nachzahlung von 1000 oder 2000 Euro dann aber nicht mehr leisten.“

Sofern die Möglichkeit bestehe, sei es daher gut, ausreichend Geld zur Seite zu legen, rät Tom Janneck, Leiter des Referats Energiewende bei der Verbraucherzentrale. Auch Mainitz appelliert, „jeden Monat etwas zu sparen, um sich einen Puffer zu schaffen.“ Ebenso hält sie es für sinnvoll, wenn Vermieter für das Problem sensibilisierten, um Mietern die große Überraschung im kommenden Jahr zu ersparen.

Einige Vermieter verlangen jetzt schon höhere Abschlagszahlungen

Sofern eine Erhöhung der Abschlagszahlung einvernehmlich geschehe, sei das eine gute Lösung. Allerdings würden einige Vermieter inzwischen auf höhere Vorauszahlungen drängen: „Uns berichten Mieter, dass ihre Vermieter eine höhere Abschlagszahlung verlangen“, so Mainitz. Das führe zu einer Verunsicherung: „Wir erhalten Anrufe von aufgebrachten Mietern, die fragen, ob es überhaupt rechtens sei, wenn sie innerhalb von zwei Wochen mehr zahlen müssen.“ Mainitz‘ Antwort: „Sie müssen grundsätzlich nicht.“ Einen Anspruch auf die Zahlung erhöhter Nebenkostenvorauszahlungen habe der Vermieter erst, wenn die schriftliche Abrechnung mit den erhöhten Betriebskosten vorliege, also erst im kommenden Jahr oder bei entsprechender Berechnung.

Mieter und Vermieter sollten sich jetzt auf höhere Abschlagszahlungen einigen, um späteren Streit zu vermeiden

Einen Anspruch auf eine Vorauszahlung hätten die Vermieter im laufenden Abrechnungszeitraum nicht, sagt Jurist Blažek. Wenn allerdings im kommenden Jahr die Nebenkostenabrechnung vorliegen und die Mieter vierstellige Beträgen nachzahlen müssten, könnte es zu Auseinandersetzungen mit den Vermietern kommen. „Den Streit könnte man vermeiden, indem man sich jetzt auf Abschläge einigt“, so Blažek. Sollte der Mieter später die Nachzahlungen nicht leisten können, sei das kein Kündigungsgrund. Allerdings könnte der Vermieter die Abschlagzahlung mit der Abrechnung erhöhen.

Auf eine einvernehmliche Lösung setzt beispielsweise die Wankendorfer Baugenossenschaft. Als eine der ersten Vermieterinnen im Land hat sie schon Ende 2021 die Mieter ihrer 8300 Wohnungen schriftlich vorgeschlagen, die Vorauszahlung freiwillig um 20 Prozent zu erhöhen. Das Angebot hätten 25 Prozent angenommen, berichtet Vorstand Ulrik Schlenz. Der Ukraine-Krieg habe die Lage nun zugespitzt: „Mittlerweile gehen wir von einer Verdoppelung der Heizkosten aus. Im Zuge der Abrechnung für 2021, die ab jetzt erfolgt, werden wir den Mietern mitteilen, dass wir die Vorauszahlung der Heizkosten auf das doppelte Niveau anheben.“

Die Kosten für Wohnenergie könnten sich verdoppeln

Dass die Genossenschaft mit dieser Erhöhung nach derzeitigem Stand richtig liegt, zeigt eine Rechnung, die Tom Janneck, Referatsleiter bei der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein, anstellt: „2020 gaben Haushalte mit monatlichem Nettoeinkommen unter 1300 Euro im Schnitt 95 Euro für Wohnenergie, also für Gas, Strom und Warmwasser aus. Im März 2022 lagen die Energiepreise im Durchschnitt 83,8 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Bezogen auf die 95 Euro monatlich bedeute das einen Mehraufwand von fast 80 Euro monatlich – also fast eine Verdopplung. Aufs Jahr gerechnet sind das knapp 1000 Euro.“ In bestimmten Fällen würden Mehrkosten in dieser Höhe aber auch allein schon für den Bereich Wärme anfallen, so Janneck.