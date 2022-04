Energiepreise: Schleswig-Holsteins Kutter bleiben oft im Hafen

Kiel

Die Fischerei im Norden ächzt unter den hohen Energiepreisen. Sie hat mit Steigerungen von bis zu 75 Prozent zu kämpfen. „Große Teile der Flotte liegen bereits in den Häfen, weil sie nicht mehr wirtschaftlich arbeiten können“, berichtet der Europaabgeordnete Niclas Herbst (CDU) aus Schleswig-Holstein. Er fordert von der Bundesregierung, die von der Europäischen Union bewilligten Hilfen schnell an die Fischer auszuzahlen. Doch daran hakt es offenbar.

„Die Energiepreissteigerungen sind ein riesiges Problem und stellen sich in der Fischerei noch dramatischer dar als woanders“, sagt Benjamin Schmöde, stellvertretender Vorsitzender des Landesfischereiverbands Schleswig-Holstein. „Vor der Krise haben wir 80 Cent pro Liter Brennstoff bezahlt. Danach ist der Preis auf 1,40 Euro geklettert.“ Drei Viertel mehr.„Das ist für viele Betriebe gravierend.“

EU erlaubt Entlastung von Fischereibetrieben

Die Krabbenfischerei in der Nordsee habe sich bereits stark reduziert. „Auch an der Ostsee sind viele nur noch mit ihrem restlichen Altbrennstoff rausgefahren.“ Nachbunkern sei oft nicht mehr wirtschaftlich gewesen, sodass einige Kollegen zurzeit nicht mehr auf Fangfahrt gingen.

„Ein mittelgroßer Schleppnetzkutter verbraucht bis zu 350 Liter am Tag, das ist ein erheblicher Anteil an den Betriebskosten“, so Schmöde. Kraftstoffe machten bis zu 80 Prozent daran aus, so Niclas Herbst. Demnach hat die EU-Kommission bereits Mitte März entschieden, dass jeder Betrieb mit bis zu 35 000 Euro entlastet werden darf. Herbst, einziges deutsches Vollmitglied im Fischereiausschuss des EU-Parlaments, fordert vom Bundeslandwirtschaftsministerium, die Mittel nun schnell auf den Weg zu bringen.

Andere Staaten hätten längst reagiert, so Herbst. Frankreich etwa schieße 35 Cent pro Liter zu. „Für die norddeutschen Fischer zählt jeder Tag“, sagt er. „Der Druck ist sehr, sehr hoch“, bestätigt Christopher Zimmermann, Leiter des Thünen-Instituts für Ostseefischerei in Rostock. Deshalb werde mit Entschiedenheit an den Modalitäten gearbeitet.

Auch Dorsch-Fangverbot macht Fischern in Schleswig-Holstein zu schaffen

„Alle wissen, dass es zu spät wäre, die Beihilfe auszuzahlen, wenn die Hälfte der Betriebe schon Konkurs angemeldet hat“, so Zimmermann. Woran es hapert, ist offen. Auf Nachfrage heißt es aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium, „dass derzeit noch keine Aussagen über Details der Hilfen getroffen werden können“, so ein Sprecher. Damit ist unklar, ob die Zahlungen erst beim nächsten Runden Tisch mit den Staatssekretären der beteiligten Bundesländer Anfang Mai beschlossen werden oder schon vorher.

„Wir hoffen auf unbürokratische Hilfe, denn wir stehen im europäischen Wettbewerb“, sagt Benjamin Schmöde. Die Energiepreise seien nach dem Dorsch-Fangverbot ab diesem Jahr nun das „i-Tüpfelchen“. Es habe bereits Betriebseinstellungen gegeben.

Niclas Herbst fordert weitere Maßnahmen, damit nicht noch mehr Fischer aufgeben müssten – etwa zusätzliche Prämien für befristete Stilllegungen von Kuttern oder die Stundung von Steuerforderungen.