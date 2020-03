Die Zahl der Corona-Infizierten in Mitterteich ist ähnlich hoch wie in Kiel. Doch anders als in Schleswig-Holstein gibt es dort eine Ausgangssperre. Für Hildegard B. (62) heißt das: Das Haus verlassen darf sie nur zum Einkaufen oder für nicht-verschiebbare Arztbesuche. Ist ein ähnliches Szenario für Schleswig-Holstein denkbar?