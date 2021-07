Rendsburg/Eckernförde

Drei Szenarien haben Wirtschaftsprüfer von KPMG für die Zukunft der Imland-Kliniken in Rendsburg und Eckernförde entworfen. Je nach Variante sind Kosten zwischen 35 und 46 Millionen nötig, um die Standorte am Leben zu erhalten. Insgesamt liegen die Varianten bei 100 bis 400 Vollzeitstellen, die gestrichen werden müssten.

Der Betriebsrat der Klinik in Rendsburg rechnet mit einem noch höheren Stellenabbau. „Wir weisen darauf hin, dass es sich bei der Darstellung des Personalabbaus um Vollzeitbeschäftigungen handelt. Die Anzahl der tatsächlich betroffenen Beschäftigten wird aufgrund der vielen Teilzeitbeschäftigten deutlich höher ausfallen“, sagte der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Lars Oeser am Freitag.

Probleme beim dualen Finanzierungssystem der Kliniken

Gleichzeitig sei man sich bewusst und dankbar dafür, dass der Kreis die Kliniken „in dieser Krise bisher intensiv finanziell unterstützt hat“. Seit Jahresbeginn hat der Kreis bereits 13 Millionen Euro Zuschüsse gezahlt. Man könnte aber auch sagen, dass das Geld zu spät kommt – und aus dem falschen Topf. Patrick Reimund, Geschäftsführer der schleswig-holsteinischen Krankenhausgesellschaft, sieht grundlegende Probleme im dualen Finanzierungssystem der Krankenhäuser.

Investitionsquote sinkt seit Jahrzehnten Seit Anfang der 1990er-Jahre sind die Investitionsmittel der Bundesländer in ihre Krankenhausstandorte stetig gesunken. Das geht aus einer Statistik der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) hervor. Demnach betrug 2015 der Wert der Fördermittel noch knapp 50 Prozent der Mittel aus dem Jahre 1991. Laut DKG gingen in diesem Zeitraum in allen Bundesländern die Investitionen prozentual zweistellig zurück. Schleswig-Holstein schnitt in dieser Statistik im Vergleich noch am besten ab (Minus 10,4 Prozent). Dahinter lagen Baden-Württemberg mit 11,9 Prozent weniger Investitionen und Hessen mit einem Minus von 12,6 Prozent. Die schlechtesten Werte hatten Sachsen-Anhalt (minus 85,2 Prozent) und Berlin (80,2). Bei einer Umfrage des Deutschen Krankenhausinstituts (DKI) bewerteten 62,8 Prozent der befragten Krankenhäuser ihre Situation als schwach investitionsfähig, zwölf Prozent als nicht investitionsfähig. 25,2 Prozent schätzten sich als ausreichend investitionsfähig ein.

Investitionen in Geräte und bauliche Substanz müssen vom Land finanziert werden. „Aber die öffentliche Hand kommt ihrer Verpflichtung nicht ausreichend nach. Es müsste mehr investives Geld zur Verfügung stehen“, sagt Reimund. Die zweite Kostenschiene betrifft den laufenden Betrieb. Das jetzige System der Fallpauschalen hängt an einzelnen Leistungen. „ Das führt dazu, dass Krankenhäuser mit wenigen Fällen in wirtschaftliche Schieflage geraten“, so Reimund. Zudem müssen auch kleinere Standorte eine gewisse strukturelle Qualität vorhalten. Diese Fixkosten werden durch das Finanzierungssystem nicht abgedeckt. Etwa 30 Krankenhäuser im klassischen Sinn mit Notfallversorgung und mehreren Abteilungen gibt es in Schleswig-Holstein. „Die Häuser mit 200 Betten oder weniger werden es sicherlich schwer haben“, blickt Reimund voraus.

Die Entwicklung zur Konzentration des medizinischen Angebots ist bereits in vollem Gang. Das Malteser Krankenhaus St. Franziskus-Hospital und das Diakonissen-Krankenhaus in Flensburg fusionierten 2020. Eine Zentralklinik soll in einen Neubau ziehen. In Schleswig-Holstein waren in den vergangenen Jahren in Wedel und Tönning Kliniken geschlossen worden.

Dänemark als Beispiel bei der Krankenhausversorgung?

Den Weg zu einer zentraleren Gesundheitsversorgung hat das Nachbarland Dänemark bereits hinter sich. „Die Dänen sind in der Bandbreite, die man sich vorstellen kann, sehr extrem. Sie haben ihr Krankenhaussystem am grünen Tisch neu konzipiert“, sagt Reimund. Die fachliche Begründung: Nur in großen Krankenhäusern kann eine qualitative Versorgung sichergestellt werden.

„Dann hat man es relativ schnell mit Entfernungen von bis zu 100 Kilometern zum nächsten Krankenhaus zu tun. Die Frage ist, ob man das für akzeptabel hält“, so Reimund. Hinzu komme, dass die Dänen ihre Masse an Krankenhäusern neu gebaut und etwa fünf Milliarden Euro an Investitionskosten ausgegeben hätten. „Wenn man das auf die Einwohnerzahl von Schleswig-Holstein herunterbricht, wäre man bei baulichen Investitionen von mindestens drei Milliarden Euro. Dieses Geld sehe ich im Landeshaushalt im Moment nicht“, sagt der Experte.

Imland: Betriebsrat fordert Klarheit über Zukunft

Wie die Zukunft der Imland-Kliniken konkret aussieht, bleibt abzuwarten. Die vom Kreis-Hauptausschuss neu ins Spiel gebrachte Variante eines Neubaus werde jetzt auf Tragfähigkeit und Realisierbarkeit geprüft, sagte eine Sprecherin des Klinikums. Wenn der Kreis als Gesellschafter eine politische Entscheidung getroffen habe, müsse man umgehend informiert werden, um die Verhandlungen für einen Sozialplan zu starten, sagte Betriebsrat Oeser. „Wir wünschen nicht nur Klarheit, wir fordern sie.“ Eine Forderung, die künftig auch an anderen Klinikstandorten in Schleswig-Holstein laut werden dürfte.