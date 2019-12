Die Klöster des Nordens

Kiel

Mehr als 200 Gäste machten die Herausgeber bereits in der Landesvertretung Schleswig-Holstein in Berlin mit dem wuchtigen Werk vertraut. Von überwältigender Resonanz berichten Auge und Hillebrand. Er ist an der Kieler Christian-Albrechts-Universität Professor für Regionalgeschichte, sie Bau- und Kunst-Historikerin. Sogar das Wort „Jahrhundertwerk“ sei in Berlin gefallen, freuen sich beide.

Werk umfasst 1599 Seiten

Man darf getrost davon ausgehen, dass bis heute kein Gast des Berliner Premierenabends die Lektüre geschafft hat. Zwei dicke Bände à 3,4 Kilogramm, zusammen 791 + 808 = 1599 Seiten, nahezu Din-A4-formatig, sehr viel Text, viele Fotos, historische Bilder, Karten und ein Preis von 120 Euro – das kann abschrecken und ist eine sportliche Herausforderung.

„Ja, man muss fit sein, um dieses Buch zu lesen“, sagen die Herausgeber mit einem selbstbewussten Lächeln. „Unser Handbuch zeigt den aktuellen Forschungsstand, ist bestens geeignet als kulturtouristische Informationsquelle, ein tolles Hilfsmittel für die Denkmalpflege, und schließlich betrachten wir es auch als eine wichtige Transferleistung unserer Arbeit in die Gesellschaft.“

Steckbrief jeder Niederlassung

Insgesamt 64 Fach-Autorinnen und -Autoren waren an der mehr als zehn Jahre währenden Erarbeitung beteiligt, darunter die beiden Herausgeber. Ihr Anspruch: „Alle im Bearbeitungsraum quellenkundlich und chronikalisch belegten monastischen und stiftlichen Niederlassungen mit einem Einzelartikel“ zu erfassen.

Die Bände sind klar und alphabetisch gegliedert, jeder Einzelartikel beginnt mit einem Steckbrief der Niederlassung (Name, Ordenszugehörigkeit, Patrozinium, Lage, kirchliche Zugehörigkeit, herrschaftliche Zugehörigkeit) und entfaltet die bis heute erforschte Geschichte, das theologische und wirtschaftliche Handeln jeder Niederlassung sowie deren kulturelle und künstlerische Bedeutung. Katja Hillebrand hat dazu nicht nur Texte, sondern auch knapp zwei Drittel der mehr als 1000 Fotos geliefert. Dazu zeigen Karten die weitreichenden Besitz- und Nutzungsrechte der Klöster vor der Reformation.

Nur fünf Klöster stehen noch

59 Klöster, Stifte und Konvente sind es insgesamt. In diesen beteten und arbeiteten Christen unterschiedlicher Strenge. „Wer nach der Regel Benedikts lebt, von der sich alle Orden ableiten, ist Mönch. Mönche ziehen sich aus der Welt zurück und beten nur für sich“, erklärt Auge. „Alle anderen sind Kleriker, stehen in der Welt und beten für andere.“ In Konventen lebten Menschen, die sich keiner Ordensregel unterwarfen, etwa die Schwestern vom gemeinsamen Leben in Neumünster, Plön, Kuddewörde, Neustadt oder Lübeck. „Sie mussten jedes Jahr ihr Gelübde erneuern – oder austreten“, so Auge. Wer jedoch als Mönch sein Gelübde – Keuschheit, Armut, absoluter Gehorsam gegenüber dem Abt – brach, „war sozial und rechtlich vogelfrei“.

Der größere Teil der Niederlassungen ist nicht mehr da. Nur fünf Klöster stehen noch, sind aber lange keine mehr: Itzehoe, Preetz, Schleswig und Uetersen wurden im Zuge der Reformation Damenstifte zur Unterbringung womöglich unverheiratet bleibender Töchter des schleswig-holsteinischen Adels. Das einzige funktionierende Kloster in Schleswig-Holstein, Nütschau bei Bad Oldesloe, ist eine Neugründung der Benediktiner aus dem Jahre 1951 und fällt somit aus der Konzeption dieses Buches.

Adolph IV. gründet mit dem Franziskanerkloster auch Kiel

Ja, man lernt viel, wenn man in dieses Buch einsteigt. Man räume also einen stabilen Tisch frei, lege das Buch behutsam darauf, sonst schadet ihm die Schwerkraft, rücke einen bequemen Stuhl heran, von dem man sich nicht so bald erheben wird, und fange irgendwo an zu lesen.

Beim Buchstaben K, wie Kiel zum Beispiel. Adolph IV., Graf von Holstein aus dem Geschlecht der Schauenburger, gründet mit dem Franziskanerkloster wohl auch Kiel. Vorher jedoch, weil er in der Schlacht von Bornhöved gegen den Dänenkönig Valdemar ein Gelübde abgelegt hatte, gründet er ein Franziskanerkloster in Hamburg, lebt dort, dann in Kiel und wird hier beigesetzt. Sein Grabstein steht am Klosterkirchhof.

Buch hat zahlreiche Unterstützer

„Wir haben am Anfang nicht gewusst, dass es so viel wird“, räumt Oliver Auge ein. Der Regensburger Verlag Schnell & Steiner finanzierte einen Band, aber für den zweiten, der sich aus dem Reichtum von Quellen, Bildern und Worten nun einmal ergab, mussten Geldgeber gefunden werden. „In einem halben Jahr hatten wir mehr als 40.000 Euro zusammen“, berichtet Auge.

Die Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung übernahm die Personalkosten, bei der Drucklegung unterstützten die Possehl-Stiftung in Lübeck und die Zeit-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius, es gaben der Verein Alumni und Freunde der CAU der Universität Kiel, die Burgenstiftung Schleswig-Holstein, die Schleswig-Holsteinische Ritterschaft und viele, viele mehr. Drei Buchseiten braucht allein die Danksagung der Herausgeber. Doch was sind bei einem solchen Buch schon drei Seiten?

