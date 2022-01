Kiel

Kein letzter Absacker mehr um Mitternacht, keine ausgelassene Feier in den Bars bis in den frühen Morgen. Die Landesregierung zieht die Notbremse. Ab Mittwoch gilt überall im Land: Die Restaurants, Bars und Kneipen dürfen ihre Gäste nur noch bis 23 Uhr bewirten. Um das Corona-Infektionsgeschehen einzudämmen, hat der Landtag die epidemische Lage festgestellt und damit die Grundlage für weitere Einschränkungen geschaffen. Für die Gastronomie bedeutet das: Von 23 Uhr abends bis 5 Uhr in der Früh geht nichts mehr. Während die Restaurants froh sind, immerhin geöffnet bleiben zu dürfen, sind viele Inhaber von Bars und Kneipen verzweifelt.

Ziel der Sperrstunde in SH: Kontakte insgesamt zu reduzieren

„Die Sperrstunde“, so ein Sprecher des Sozialministeriums, „dient dem Ziel, Kontakte insgesamt zu reduzieren.“ Zu später Stunde würden in Gaststätten insbesondere alkoholische Getränke konsumiert. Doch ein gesteigerter Alkoholkonsum führe oftmals auch zu fehlender Distanz. Dadurch würde das Risiko einer Infektion steigen. Die Sperrstunde soll das nun verhindern.

Bisher war die Kieler Bar Moralist in der Holtenauer Straße eine beliebte Anlaufstelle für Partygänger, für Liebhaber eines gepflegten Cocktails, für Nachtschwärmer. Jetzt müssen die Gäste spätestens um 23 Uhr die Bar verlassen. „Das wird auf jeden Fall ein krasses Verlustgeschäft“, sagt Barkeeperin Teika Feyen. Sie glaubt nicht, dass das Infektionsgeschehen durch eine Sperrstunde eingegrenzt werde. „Letztendlich wird die neue Regelung dazu führen, dass sich die Leute eben zu Hause zum Feiern und Trinken treffen werden.“ 15 Angestellte arbeiten für die Bar. Viele davon seien Studentinnen und Studenten, die auf die Gelder angewiesen sind. „Da hängen viele Einzelschicksale dran“, sagt Teika Feyen. Sie gehe davon aus, dass die Sperrstunde viele Barbetreiber in den Ruin treiben wird.

Lesen Sie auch Omikron: Landtag beschließt Notlage für Schleswig-Holstein

„Ich könnte einfach nur weinen“, sagt der Betreiber einer Sportsbar mitten in Schleswig-Holstein. „Schon so ist in unserer Stadt nicht viel los und jetzt müssen wir auch noch um 23 Uhr alles dichtmachen.“ Die gesamte Situation sei „unglaublich schwer“. Ein befreundeter Gastronom aus Hamburg hatte ihm jüngst erzählt, dass er von 12 bis 18 Uhr keinen einzigen Gast hatte. „Die Menschen sind völlig verunsichert.“ Auch der Besitzer einer Cocktail-Bar an der Ostsee ist verzweifelt. „Das alles geht an die Nerven“, sagt er. „Vom Kopf her bin ich völlig am Ende. Dieses ewige Hin und Her. Da sollte die Politik lieber gleich alles dichtmachen.“

Tatort Bar im Kieler Rotlichtviertel hat normalerweise 24 Stunden geöffnet

Zum Dichtmachen hat sich der Irish Pub Pogue Mahone in der Kieler Bergstraße bereits am 7. Januar aus freien Stücken entschieden. „Die ganze Lage, die Infektionszahlen, das ist nicht gut, so macht das Feiern keinen Spaß, und wir warten lieber noch etwas ab“, heißt es auf der Homepage. Stark betroffen von der Sperrstunde ist auch Marco Marien. Der Inhaber der Tatort Bar im Kieler Rotlichtviertel hat normalerweise freitags, sonnabends und sonntags durchgängig 24 Stunden geöffnet.

Zur Eröffnung seiner Tatort Bar im Kieler Rotlichtbezirk hatte Betreiber Marco Marien noch gut lachen. Jetzt gilt auch für ihn die Sperrstunde ab 23 Uhr. Quelle: KAI-PETER BOYSEN

Auch in seiner zweiten Kneipe, der Hafenbraut ein paar Häuser weiter, konnte bisher am Wochenende bis 8 Uhr morgens gefeiert und getrunken werden. Nun wird Marco Marien um 23 Uhr alles dichtmachen. Auch seine Partybar Pab in Gettorf, in der unter der Woche bis 2 Uhr und am Wochenende bis 6 Uhr ausgeschenkt wird, ist davon betroffen. „Ich würde aber jeden Beitrag leisten, wenn die Pandemie dadurch in den Griff zu bekommen ist“, sagt Marco Marien. Er gehe davon aus, dass der Staat für die Verluste aufkommen wird.

Betreiber der Cocktail-Bar Klatsch Palais in Neumünster noch relativ entspannt

Auf Gäste, die künftig früher kommen, setzt Khossi Goltalab. „Zwischen 23 und 1 Uhr machen wir normalerweise den meisten Umsatz“, sagt der Mitinhaber der Café-Bar Taktlos in der Kieler Hansastraße. Sein Kollege Sönke Thieme ist trotz der bevorstehenden Sperrstunde noch relativ entspannt. Der Eigentümer der Cocktail-Bar Klatsch Palais und des Kneipenrestaurants Südbahnhof in Neumünster sagt: „Dann schließen wir am Freitag und Sonnabend eben zwei Stunden eher. Das ist nicht so dramatisch. Die 2G-Regeln sind viel schlimmer.“

Die für den Norden geplante Einführung des 2G-plus-Modells kritisierte am Dienstag auch der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga). Das Gastgewerbe sei zu keiner Zeit für die Erhöhung der Infektionszahlen mitverantwortlich gewesen, sagte Landes-Hauptgeschäftsführer Stefan Scholtis. Eine Umfrage des Bundesverbands habe ergeben, dass die Gastronomen bereits durch die 2G-Regel Umsatzeinbrüche von bis zu 55 Prozent erlitten hat. Viele Betreiber überlegten, gleich ganz zu schließen.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Absagen hat gerade das Hotel Kieler Kaufmann an etliche Gäste geschickt. Am Wochenende hätte der Hamburger Sternekoch Thomas Martin im Rahmen des Schleswig-Holstein Gourmetfestivals an zwei Tagen für jeweils 100 Gäste kochen sollen.

Am Wochenende hätte der Hamburger Sternekoch Thomas Martin im Rahmen des Gourmetfestivals im Kieler Kaufmann kochen sollen. Die Veranstaltung wurde nun aufgrund des Corona-Infektionsgeschehens abgesagt. Quelle: SHGF

Kurzfristig hat sich nun Inhaber-Familie Lessau dazu entschlossen, die ausverkauften Abende ausfallen zu lassen. Grund ist laut Kilian Lessau zum einen die Beschränkung auf fünfzig Personen, zum anderen aber auch die Sperrstunde, die die traditionell bis in den späten Abend gehende Veranstaltungen begrenzt hätte.