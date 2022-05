Kiel

Elstar, Boskop, Golden Delicious – dass es verschiedene Apfelsorten gibt, ist bekannt. Doch auch bei Erdbeeren gibt es unterschiedliche Geschmacksarten. Wann sie reif sind, wie sie schmecken und weitere Fakten rund um die rote Frucht.

Nicht alle Erdbeeren schmecken gleich und sind zeitgleich reif

Als eine der ersten Sorten ist „Clery“ reif. Sie wächst im Folientunnel und kann bereits im April geerntet werden. „Clery“ zeichnet sich durch einen intensiven Geschmack aus und ist an einem rot-orangefarbenen Farbton zu erkennen. Durch einen geringen Säuregehalt eignet sich die Sorte hervorragend für Kuchen und Törtchen. Für Hobby-Gärtner eignet sich die Freiland-Sorte „Rumba“, die auch in kühleren Anbaugebieten an der frischen Luft wächst. „Rumba“-Erdbeeren sind glänzend mittelrot und rund-herzförmig mit einem saftig-süßen Geschmack. Fürs Marmeladen-Kochen zum Ende der Saison bietet sich laut Obsthändlerin Anke Mißfeldt „Malwina“ an. Die Sorte wird erst spät im Sommer reif und lässt sich gut einfrieren, um sie später zu Konfitüre zu verarbeiten.

Süßes und gesundes Obst

Erdbeeren sind nicht nur lecker, sondern auch gesund: 100 Gramm Erdbeeren haben lediglich 32 Kilokalorien. Zum Vergleich: 100 Gramm einer Banane haben 88 Kalorien. Erdbeeren haben einen hohen Gehalt an Fruchtsäuren, Mineralstoffen und Vitamin C. Fünf bis sechs Erdbeeren reichen, um den Tagesbedarf eines Erwachsenen an Vitamin C zu decken.

Wie funktioniert der Folien-Anbau?

Durch meterhohe Folientunnel werden Erdbeeren auch früher reif und können in Deutschland schon im April geerntet werden. Die Folien werden im Februar über die Pflanzen gespannt, Anfang März beginnt das Wachstum der Erdbeeren. Die Sonne erwärmt dann die Pflanzen und auch den Boden viel schneller. Durch die steigenden Temperaturen im März und April wird das Wachstum beschleunigt. Je mehr Sonnenstunden es gibt, umso intensiver wird der Geschmack der Erdbeeren.

Wie lange dauert die Erdbeersaison?

Anders als beim Spargel hat die Erdbeersaison keinen Stichtag, wann sie endet. Eher im Gegenteil, durch die sogenannte Frigo-Methode und tagneutrale Sorten, die den ganzen Sommer über blühen und fruchten, verlängern einige Betriebe die Erdbeersaison. Im Frigo-Anbau werden eingefrorene Pflanzen im Frühjahr zu einem planbaren Termin gepflanzt, etwa 60 Tage nach der Pflanzung kann mit der Ernte begonnen werden. Mit „tagneutralen“ Erdbeersorten wird die Ernte bis in den September hinein verlängert.