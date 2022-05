Kiel

Das leuchtende Rot ist kaum zu übersehen. Neben den eher blassen Farben von Spargel, Kartoffeln und Kohlrabi stechen sie hervor: Erdbeeren. Die Saison für die beliebte Frucht ist schon im vollen Gange – etwas früher als sonst. Auf dem Wochenmarkt auf dem Blücherplatz in Kiel sind bereits seit Ende April Erdbeeren aus Deutschland im Angebot. Doch der Krieg in der Ukraine und die damit gestiegenen Energie- und Logistikkosten machen sich beim Preis bemerkbar. Die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein rechnet damit, dass die 500-Gramm-Schale rund 50 Cent teurer ist als im vergangenen Jahr.

Zwischen fünf und sechs Euro pro Pfund schätzt die Kammer den durchschnittlichen Preis zu Saisonbeginn. „In der Hauptsaison werden die Preise sinken“, sagt Präsidentin Ute Volquardsen. Davon geht auch Anke Mißfeldt vom gleichnamigen Gemüsehof aus Tüttendorf aus. „Zu Beginn und zum Ende der Saison liegen die Preise immer höher. Das ist wie beim Spargel.“ Eine Aussage der Landwirtschaftskammer-Präsidentin bestätigt sich an Mißfeldts Stand auf dem Kieler Blücherplatz jedoch nicht: Mit 4,80 Euro pro Schale sind die Erdbeeren leicht unter dem vorhergesagten Durchschnittspreis.

Gestiegene Erdbeer-Preise wegen höherer Transportkosten

Dennoch bestätigt Anke Mißfeldt, dass die Kosten gestiegen sind. Vor allem die höheren Transportausgaben machten sich bemerkbar. So liegt auch beim Gemüsehof Mißfeldt der Preis pro Schale etwa 50 Cent über dem des Vorjahrs. Für die meisten Kunden auf dem Blücherplatz ist das jedoch kein Grund, vom Kauf abzusehen. Die Erdbeeren zählen an diesem Donnerstag zu den beliebtesten Produkten.

Am Stand von Sönke Ingwersen aus Langwedel ersteht Wolfgang Kuessner eine Schale Erdbeeren für das morgendliche Müsli – ebenfalls für 4,80 Euro. Allerdings erst, nachdem eine Frage an den Obst- und Gemüsehändler mit „Ja“ beantwortet wurde: „Kommen die Erdbeeren aus Deutschland?“ Kommen sie. „Aus Hessen“, präzisiert Ingwersen. „Mir ist es wichtig, saisonales Obst zu kaufen, das nicht in Gewächshäusern gezüchtet wurde“, sagt Kuessner. Erdbeeren aus Italien, Spanien oder den Niederlanden, die nicht wie in Deutschland in einem Folientunnel oder an der frischen Luft reifen, dafür aber früher geerntet werden können, kauft er nicht.

Erdbeeren aus Deutschland „süßer und saftiger“

Auch Magdalena Drewes kauft nur Erdbeeren aus Deutschland, die zum Snacken für die Familie auf den Tisch gestellt wird. Bei der Geschmacksbeschreibung verwendet sie die identischen Adjektive wie Wolfgang Kuessner. Süßer und saftiger seien die hiesigen Früchte im Vergleich zu den Auslandsimporten. Die erhöhte Nachfrage nach Erdbeeren aus Deutschland ist auch am Preis zu erkennen. Die Pfund-Schale mit Früchten aus den Niederlanden kostet auf dem Wochenmarkt vier Euro und damit 80 Cent weniger.

In diesem Jahr kommen die Wochenmarkt-Besucher früh in den Genuss deutscher Erdbeeren. „Wir haben sie schon seit zwei Wochen im Angebot – auch welche aus Schleswig-Holstein“, sagt Anke Mißfeldt. Die roten Früchte baut die Tüttendorferin nicht selber an. „Wir bekommen sie aus der Nähe von Hamburg und vom Gut Warleberg.“ Durch die vielen Sonnenstunden im März und April sind die Erdbeeren besonders früh reif. In den begehbaren Folientunneln entwickelte sich genug Wärme, und auch kalte Nächte konnten den Früchten nichts abhaben. Dass es weniger geregnet hat, war kein Problem „Künstlich bewässert werden sie in den Folientunneln ohnehin.“ Ab der kommenden Woche bekommt auch Sönke Ingwersen Erdbeeren aus Schleswig-Holstein – vom Ingenhof in Malente.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bisher sei die Erdbeerernte in diesem Jahr gut verlaufen, sagt Landwirtschaftskammer-Präsidentin Volquardsen. „Aber natürlich bleibt immer noch ein Risiko, denn Landwirte sind stets abhängig vom Wetter, und da kann noch einiges passieren im Laufe der Saison.“ Wenn alles glatt läuft, können die 82 Anbau-Betriebe in Schleswig-Holstein auf einer Freifläche von 935 Hektar rund 12 000 Tonnen Erdbeeren produzieren – deutlich mehr als 2021, als aufgrund von schlechter Witterung nur 5950 Tonnen geerntet werden konnten.