Von Klein Wesenberg (Kreis Stormarn) bis zur Uniklinik in Lübeck fährt Sabine Gernet eine gute halbe Stunde. Zwei ihrer drei Kinder sind an Diabetes Typ 1 erkrankt, Oliver (12) und Line (11). Früher seien Besuche in der Diabetesambulanz des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) aufwendig gewesen. „Mit drei Kindern unterwegs, schlecht gelaunt – weil sie lieber auf dem Spielplatz wären“, erinnert sich die Mutter. „Diabetes ist eine Belastung. Die Blutzuckerwerte der Kinder waren ständig instabil.“ Eine Lösung bietet die moderne Technik in der Medizin. Die UKSH-Diabetologin Dr. Simone von Sengbusch kommt einmal im Monat zu ihnen nach Hause – auf den Bildschirm des Computers.

Die Beratung ist Teil der „Virtuellen Diabetesambulanz für Kinder und Jugendliche“, kurz ViDiKi, einer Videosprechstunde für junge Diabetes-Patienten vom Typ 1. Diese Variante steht, anders als die häufig im späteren Lebensalter erworbene Stoffwechselkrankheit vom Typ 2, im Zusammenhang mit einer Autoimmunerkrankung. Sie beginnt häufig im Kindesalter. Etwa 1400 Kinder und Jugendliche sind in Schleswig-Holstein an Typ 1 erkrankt, bundesweit sind es etwa 32.500 – „und es werden immer mehr“, berichtet Ärztin Simone von Sengbusch vom Projekt ViDiKi.

Beteiligt an dem vom Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses geförderten Projekt zwischen 2017 und 2020 waren unter anderem das UKSH, die Krankenkasse AOK Nordwest, das Städtische Krankenhaus Kiel und weitere Krankenkassen. Das Angebot hat sich bewährt – das zumindest ist das Fazit der AOK und Initiatorin von Sengbusch.

In Kiel und Lübeck kamen seit 2017 fast 4000 Videosprechstunden zusammen

Fast 4000 Videosprechstunden boten die Experten der Diabetesambulanz in Kiel und Lübeck seit 2017 für die jungen Patienten an, werteten Glukosewerte aus, gaben Tipps zur Therapie-Verbesserung. Weil die insgesamt 240 teilnehmenden Familien das Angebot durchweg als „sehr gut“ bewerteten, geht es in Schleswig-Holstein mit der virtuellen Beratung weiter. Dazu haben UKSH und AOK einen entsprechenden Vertrag geschlossen, wie beide jetzt mitteilten. Das Land unterstützte die telemedizinische Beratung nach Projektende übergangsweise finanziell.

Dr. Simone von Sengbusch (UKSH) hat die Videosprechstunde für kleine Diabetiker initiiert und begleitet die betroffenen Familien. Quelle: hfr

Ärztin Simone von Sengbusch benennt die Vorteile der Videosprechstunde: Zeitersparnis, besseres Verständnis der Behandlung, besserer Stoffwechsel bei den Kindern – eine Entlastung für betroffene Familien. Das bestätigt Mutter Sabine Gernet. Die Digitalisierung der Daten half ihr: „Die Arbeit ist einfacher, wenn man Werte auf dem Display sieht.“ Früher habe sie die Glukosewerte nicht gut in den Griff bekommen. Inzwischen hätten sich die Langzeitblutzuckerwerte der Kinder deutlich verbessert. Die engmaschige monatliche Video-Beratung zur Insulintherapie erlaubt es, dass die Gernets nur noch einmal im Jahr statt einmal pro Quartal zum Diabetologen fahren müssen. Dass das Angebot in Schleswig-Holstein weitergeht, empfindet Sabine Gernet als „riesige Erleichterung“.

Auch die AOK als Mitinitiatorin zeigt sich erfreut. Landesdirektorin Iris Kröner hofft, dass sich viele Kinderdiabetologen und Kliniken aus dem Norden dem Vertrag anschließen. Sie betont: „Corona hat uns die Augen geöffnet, dass wir telemedizinische Projekte vorantreiben müssen.“ Während im Jahr 2019 gerade einmal zwei Versicherte der AOK Nordwest das Angebot einer Videosprechstunde angenommen hatten, waren es im ersten Halbjahr 2021 bereits über 8000, so Kröner. Iris Kröner stellt abschließend klar: „Telemedizin ist eine sinnvolle Ergänzung – aber kein Ersatz für den Arztbesuch.“