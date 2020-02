Anne Lütkes (71, Grüne) war von 2000 bis 2005 unter Heide Simonis (SPD) Justizministerin in Schleswig-Holstein - bis zum sogenannten Heide-Mord. Am Mittwoch hatte Bodo Ramelow (Linke) sie in Thüringen ins neue Kabinett holen wollen. Daraus wurde nichts.