Lübeck/Ratzeburg

Am 26. September ist Bundestagswahl 2021, elf der 299 Wahlkreise liegen in Schleswig-Holstein: Welcher Partei und welchen Kandidaten die Wahlberechtigten im Wahlkreis Lübeck (11) ihre Stimme gegeben haben, erfahren Sie am Wahlabend in diesem Artikel.

Mit Schließung der Wahllokale um 18 Uhr aktualisieren sich die Grafiken mit den Ergebnissen fortlaufend bis zum amtlichen Endergebnis. Zudem erfahren Sie, welcher Direktkandidat den Wahlkreis Lübeck bei der Bundestagswahl 2017 gewonnen hat.

Ebenso finden Sie in diesem Artikel eine Übersicht der Ämter, Gemeinden und Städte, die zum Wahlkreis 11, Lübeck, gehören.

Bundestagswahl 2021: Aktuelle Ergebnisse für den Wahlkreis Lübeck

Die Wahllokale in der kreisfreien Stadt Lübeck und dem Kreis Herzogtum Lauenburg haben am Sonntag, 26. September 2021, von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Danach werden die Stimmzettel ausgezählt und die Ergebnisse präsentiert.

Auf KN-online finden Sie am Wahlabend aktuelle Ergebnisse aus dem Wahlkreis Lübeck – von der Verteilung der Erst- und Zweitstimmen bis hin zum Direktmandat. Die Grafiken werden fortlaufend aktualisiert.

Rückblick: Bundestagswahl-Ergebnis 2017 für den Wahlkreis Lübeck

An der Bundestagswahl 2017 haben sich im Wahlkreis Lübeck 130.961 Wählerinnen und Wähler beteiligt. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 72,1 Prozent.

Bei den Erststimmen holte Claudia Schmidtke (CDU) 35,3 Prozent. Dahinter folgte Gabriele Hiller-Ohm (SPD) mit 33,8 Prozent.

Bei den Zweitstimmen konnten CDU, SPD und die Grünen im Wahlkreis Lübeck die meisten Wählerstimmen auf sich vereinen. Alle weiteren Ergebnisse im Überblick:

CDU: 29,5 Prozent

SPD: 25,4 Prozent

Grüne: 12,8 Prozent

FDP: 10,9 Prozent

Die Linke: 9,4 Prozent

AfD: 8,9 Prozent

Sonstige: 3,2 Prozent

Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 11 mit der kreisfreien Stadt Lübeck und dem Kreis Herzogtum Lauenburg

Die Hansestadt Lübeck hat 215.846 Einwohner und Einwohnerinnen. Zum Wahlkreis 11 zählen neben der Stadt Lübeck auch einige Gemeinden aus dem Kreis Herzogtum. Ein Überblick:

Kreisfreie Stadt Lübeck

Kreis Herzogtum Lauenburg

Amt Berkenthin

Behlendorf

Berkenthin

Bliestorf

Düchelsdorf

Göldenitz

Kastorf

Klempau

Krummesse

Niendorf bei Berkenthin

Rondeshagen

Sierksrade

Amt Sandesneben-Nusse

Grinau

Groß Boden

Groß Schenkenberg

Klinkrade

Labenz

Linau

Lüchow

Sandesneben

Schiphorst

Schönberg

Schürensöhlen

Siebenbäumen

Sirksfelde

Steinhorst

Stubben

Wentorf (Amt Sandesneben)

Weitere Gemeinden aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg liegen im Wahlkreis Herzogtum Lauenburg – Stormarn-Süd.