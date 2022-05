Ergebnisse Flensburg-Land: Thomas Jepsen gewinnt Wahlkreis 4, CDU stärkste Partei

Flensburg

Bei der Landtagswahl am 8. Mai 2022 in Schleswig-Holstein entscheiden die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger, wer sie künftig im Landtag vertreten soll. Der Kreis Schleswig-Flensburg ist dabei aufgeteilt in drei Wahlkreise. Welcher Partei und welchen Kandidaten die Wahlberechtigten im Wahlkreis 4, Flensburg-Land, ihre Stimme gegeben haben, erfahren Sie in diesem Artikel.

Ebenso finden Sie hier eine Übersicht, aus welchen Städten, Gemeinden und Ämter sich der Wahlkreis 4 zusammensetzt und einen Rückblick, wie die Landtagswahl 2017 in dem Gebiet ausgegangen ist.

Ergebnis Zweitstimme, Wahlkreis 4, Flensburg-Land: CDU stärkste Kraft

Das ist das vorläufige Ergebnis im Wahlkreis 4. Die Wahlberechtigten konnten sich zwischen 16 zugelassenen Parteien entscheiden.

CDU: 42,4 Prozent

SPD: 12,7 Prozent

Grüne: 16,1 Prozent

FDP: 5,3 Prozent

SSW: 14,6 Prozent

AfD: 3,4 Prozent

Die Linke: 1,1 Prozent

Übrige: 4,4 Prozent

Erststimme: So schnitten die Kandidatinnen und Kandidaten ab

So haben die Direktkandidatinnen und -kandidaten bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein im Wahlkreis 4 abgeschnitten. Das Ergebnis ist vorläufig.

CDU: Thomas Jepsen, 38,8 Prozent

SPD: Heiko Frost, 15,6 Prozent

Grüne: Sebastian Bonau, 17,8 Prozent

FDP: Nori Storm, 5,0 Prozent

SSW: Sarina Quäck, 14,3 Prozent

AfD: Sven Haake, 3,2 Prozent

Die Linke: Felix Jungbluth, 1,8 Prozent

Übrige, 3,5 Prozent

Landtagswahl SH 2022: Wahlergebnisse für den Wahlkreis 4, Flensburg-Land

WK4, Flensburg Land: Ergebnis auf Gemeindeebene

Verteilung der Erststimmen im Wahlkreis 4

Verteilung der Zweitstimmen im Wahlkreis 4

Wahlkreisergebnis für Flensburg-Land gebündelt

Rückblick: Landtagswahl-Ergebnis 2017, Wahlkreis Flensburg-Land

Im Wahlkreis Flensburg-Land gingen bei der Landtagswahl 2017 insgesamt 48.989 Wählerinnen und Wähler an die Wahlurne – das entspricht einer Wahlbeteiligung von 69,9 Prozent bei 70.064 Wahlberechtigten. Gültig waren 48.645 Zweitstimmen, ungültig 344.

Bei den Erststimmen setzte sich im Wahlkreis 4, Flensburg-Land, Petra Nicolaisen von der CDU mit einem Ergebnis von 39,7 Prozent durch. André Hense von der SPD landete mit 27,4 Prozent der Stimmen auf dem zweiten Platz.

Petra Nicolaisen, CDU: 39,7 Prozent

André Hense, SPD: 27,4 Prozent

Flemming Meyer, SSW: 10,9 Prozent

Udo Hansen, Grüne: 8,6 Prozent

Wilhelm Krumbügel, FDP: 5,1 Prozent

Frank Hansen, AfD: 3,5 Prozent

Andreas Zech, Die Linke: 2,8 Prozent

Peter Matthiesen, Piraten: 1,2 Prozent

Wolfgang Warwel, Freie Wähler: 0,8 Prozent

Bei den Zweitstimmen im Wahlkreis Flensburg-Land lag bei der Landtagswahl am 7. Mai 2017 die CDU vor der SPD und den Grünen. Ein Überblick:

CDU: 32,7 Prozent

SPD: 23,3 Prozent

Grüne: 12,7 Prozent

FDP: 9,4 Prozent

SSW: 11,9 Prozent

AfD: 4,1 Prozent

Die Linke: 3,0 Prozent

Sonstige: 2,9 Prozent

Landtagswahl SH 2022: Wie sich der Wahlkreis 4, Flensburg-Land, zusammensetzt

Der Wahlkreis Flensburg-Land umfasst folgendes Gebiet: