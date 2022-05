Ergebnisse Lauenburg-Süd, Wahlkreis 35: So wird bei der Landtagswahl SH 2022 gewählt

Welche Partei holt im Wahlkreis 35 Lauenburg-Süd, die meisten Stimmen bei der Landtagswahl am 8. Mai 2022? Wer gewinnt das Direktmandat und zieht als Abgeordneter in den Landtag von Schleswig-Holstein ein? Am Wahlabend finden Sie in diesem Artikel ab 18 Uhr die Ergebnisse für Lauenburg-Süd.