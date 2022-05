Ergebnisse Lübeck-Ost: Hermann Junghans gewinnt Wahlkreis 31, CDU stärkste Partei

Lübeck

Der Wahlkreis Lübeck-Ost geht bei der Landtagswahl am 8. Mai 2022 in Schleswig-Holstein an die CDU und Hermann Junghans. Welcher Partei und welchen Kandidaten die Wahlberechtigten im Wahlkreis 31 sonst noch ihre Stimme gegeben haben, erfahren Sie in diesem Artikel. Die Wahlbeteiligung lag bei 52,1 Prozent. Insgesamt haben 30.697 von 58.938 Wahlberechtigten in dem Wahlkreis ihre Stimme abgegeben.

Ebenso finden Sie hier eine Übersicht, wie sich der WK 31 zusammensetzt und einen Rückblick, wie die Landtagswahl 2017 in dem Gebiet ausgegangen ist.

Ergebnis Zweitstimme: Wahlkreis 31, Lübeck-Ost: CDU stärkste Kraft

Zugelassen hat der Landeswahlausschuss 16 Parteien. Und so schnitten die Parteien in der Gunst der Wählerinnen und Wähler ab (vorläufiges Endergebnis):

CDU: 40,1 Prozent

SPD: 20,5 Prozent

Grüne: 19,5 Prozent

FDP: 5,1 Prozent

SSW: 3,4 Prozent

AfD: 5,1 Prozent

Die Linke: 2,0 Prozent

Sonstige: 4,3 Prozent

Erststimme: So haben die Kandidatinnen und Kandidaten in Lübeck-Ost abgeschnitten

Die Wahlberechtigten in Lübeck-Ost haben den Direktkandidatinnen und -kandidaten bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein laut dem vorläufigen Ergebnis wie folgt ihre Stimme gegeben:

Hermann Junghans (CDU): 36,8 Prozent

Jörn Puhle (SPD): 28,2 Prozent

Sophia Marie Pott (Grüne): 19,4 Prozent

Thomas-Markus Leber (FDP): 4,7 Prozent

Thomas Karrenbrock (Linke): 2,5 Prozent

Dirk Groß (AfD): 5,2 Prozent

Sonstige: 3,1 Prozent (Gregor Voht, Freie Wähler. Michael Zölck, die Basis. Alexander Eddelbüttel, Die Humanisten)

Das Direktmandat gewonnen hat Dr. Hermann Junghans. Er zieht direkt als Abgeordneter in den Landtag ein.

Landtagswahl SH 2022: Wahlergebnisse für den Wahlkreis 31, Lübeck-Ost

Auf KN-online finden Sie am Wahlabend aktuelle Ergebnisse aus dem Wahlkreis Lübeck-Ost – von der Verteilung der Erst- und Zweitstimmen bis hin zum Direktmandat.

WK 31, Lübeck-Ost: Ergebnis auf Wahllokalebene

Verteilung der Erststimmen im Wahlkreis 31

Verteilung der Zweitstimmen im Wahlkreis 31

Wahlkreisergebnis für Lübeck-Ost gebündelt

Erststimme

Zweitstimme

.

Rückblick: Landtagswahl-Ergebnis 2017, Wahlkreis Lübeck-Süd

Im Wahlkreis Lübeck-Süd gingen bei der Landtagswahl 2017 insgesamt 34.289 Wählerinnen und Wähler an die Wahlurne – das entspricht einer Wahlbeteiligung von 56,7 Prozent bei 66.522 Wahlberechtigten. Gültig waren 33.637 Stimmen, ungültig 652.

Bei den Erststimmen setzte sich im Wahlkreis 31, Lübeck-Ost, Thomas Rother von der SPD mit einem Ergebnis von 37,1 Prozent durch. Ulrich Krause von der CDU landete mit 34,5 Prozent der Stimmen auf dem zweiten Platz.

Thomas Rother, SPD: 37,1 Prozent

Ulrich Krause, CDU: 34,5 Prozent

Dr. Kai Freudenreich, Grüne: 8,4 Prozent

Hans-Eberhard Knust, Afd: 6,7 Prozent

Timon Kolterjahn, FDP: 5,9 Prozent

Ragnar Lüttke, Die Linke: 4,2 Prozent

Ingo Voht, Freie Wähler: 1,4 Prozent

Dr. Martin Federsel, Piraten: 1,6 Prozent

Regina Warnecke, LKR: 0,2 Prozent

Bei den Zweitstimmen im Wahlkreis Lübeck-Ost lag bei der Landtagswahl am 7. Mai 2017 die SPD vor der CDU und den Grünen. Ein Überblick:

SPD: 30,9 Prozent

CDU: 29,1 Prozent

Grüne: 12,5 Prozent

FDP: 10,7 Prozent

AfD: 7,1 Prozent

Die Linke: 4,7 Prozent

SSW: 1,4 Prozent

Sonstige: 2,7 Prozent

Landtagswahl SH 2022: Wie sich der Wahlkreis 31, Lübeck-Ost, zusammensetzt

Der Wahlkreis Lübeck-Ost verläuft von dem Punkt, wo die Wakenitz die Stadtgrenze zur Gemeinde Lüdersdorf schneidet, dem Verlauf der Wakenitz folgend bis zum Lübecker Yachtclub. Von dort in nordöstlicher Richtung bis zur Straßenecke Heiligen-Geist-Kamp / Arnimstraße. Dem Heiligen-Geist-Kamp in nördlicher Richtung folgend über die Travemünder Allee in die Straße Sandberg über die Straße Ballastkuhle bis zur Untertrave. Von dort bis zur Mündung der Schwartau, dieser folgend bis zur Bahnlinie, von dort bis zur Grenze der Gemeinde Bad Schwartau.