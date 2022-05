Ergebnisse Lübeck-West: Dagmar Hildebrand gewinnt Wahlkreis 32, CDU stärkste Partei

Lübeck

Bei der Landtagswahl am 8. Mai 2022 in Schleswig-Holstein entscheiden die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger, wer sie künftig im Landtag vertreten soll. Lübeck ist aufgeteilt in drei Wahlkreise. Welcher Partei und welchen Kandidaten die Wahlberechtigten im Wahlkreis 32, Lübeck-West, ihre Stimme gegeben haben, erfahren Sie in diesem Artikel.

Ebenso finden Sie hier eine Übersicht, wie sich der WK 32 zusammensetzt und einen Rückblick, wie die Landtagswahl 2017 in dem Gebiet ausgegangen ist.

Ergebnis Zweitstimme: Wahlkreis 32, Lübeck-West: CDU stärkste Kraft

Zugelassen hat der Landeswahlausschuss 16 Parteien. Und so schnitten die Parteien in der Gunst der Wählerinnen und Wähler ab (vorläufiges Endergebnis):

CDU: 34,2 Prozent

SPD: 21 Prozent

Grüne: 22,2 Prozent

FDP: 5,3 Prozent

SSW: 4,1 Prozent

AfD: 5,3 Prozent

Die Linke: 2,7 Prozent

Piratenpartei: 0,5 Prozent

Freie Wähler: 0,9 Prozent

Die Partei: 0,9 Prozent

Zukunft (Z.): 0,1 Prozent

Die Basis: 0,9 Prozent

Die Humanisten: 0,3 Prozent

Gesundheitsforschung: 0,2 Prozent

Tierschutzpartei: 0,9 Prozent

Volt.: 0,6 Prozent

Erststimme: So haben die Kandidatinnen und Kandidaten in Lübeck-West abgeschnitten

Die Wahlberechtigten in Lübeck-West haben den Direktkandidatinnen und -kandidaten bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein laut dem vorläufigen Ergebnis wie folgt ihre Stimme gegeben:

Dagmar Hildebrand (CDU): 31,3 Prozent

Sophia Schiebe (SPD): 28,4 Prozent

Arne-Matz Ramcke (Grüne): 23,3 Prozent

Hendrik Garken (FDP): 4,8 Prozent

Claus Schaffer (AfD): 6,1 Prozent

Sebastian Kai Ising (Die Linke): 3,6 Prozent

Ingo Voth (Freie Wähler): 2,6 Prozent

Landtagswahl SH 2022: Wahlergebnisse für den Wahlkreis 32, Lübeck-West

Auf KN-online finden Sie am Wahlabend aktuelle Ergebnisse aus dem Wahlkreis Lübeck-West – von der Verteilung der Erst- und Zweitstimmen bis hin zum Direktmandat.

WK32, Lübeck-West: Ergebnis auf Wahllokalebene

Verteilung der Erststimmen im Wahlkreis 32

Verteilung der Zweitstimmen im Wahlkreis 32

Wahlkreisergebnis für Lübeck-West gebündelt

Weitere Landtagswahl-Ergebnisse aus Lübeck finden Sie hier:

So hat Lübeck bei der Landtagswahl 2022 gewählt, Wahlergebnis gebündelt

Erststimme

Zweitstimme

.

Rückblick: Landtagswahl-Ergebnis 2017, Wahlkreis Lübeck-West

Im Wahlkreis Lübeck-West gingen bei der Landtagswahl 2017 insgesamt 28.348 Wählerinnen und Wähler an die Wahlurne – das entspricht einer Wahlbeteiligung von 50,6 Prozent bei 55.975 Wahlberechtigten. Gültig waren 27.818 Stimmen, ungültig 530.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei den Erststimmen setzte sich im Wahlkreis 32, Lübeck-West, Kerstin Metzner von der SPD mit einem Ergebnis von 38,7 Prozent durch. Dagmar Hildbrand von der CDU landete mit 29 Prozent der Stimmen auf dem zweiten Platz.

Kerstin Metzner, SPD: 38,7 Prozent

Dagmar Hildbrand, CDU: 29 Prozent

Arne-Matz Ramcke, Grüne: 8,8 Prozent

Gerrit Koch, FDP: 6,7 Prozent

Claus Schaffer, Afd: 7,5 Prozent

Sven Feddern, Die Linke: 5,8 Prozent

Werner Horstmann, Piraten: 2 Prozent

Armin Petersen, Freie Wähler: 1,5 Prozent

Bei den Zweitstimmen im Wahlkreis Lübeck-West lag bei der Landtagswahl am 7. Mai 2017 die SPD vor der CDU und den Grünen. Ein Überblick:

SPD: 33,1 Prozent

CDU: 25,6 Prozent

Grüne: 12,4 Prozent

FDP: 9 Prozent

AfD: 7,7 Prozent

Die Linke: 5,9 Prozent

SSW: 1,7 Prozent

Sonstige: 4,6 Prozent

Landtagswahl SH 2022: Wie sich der Wahlkreis 32, Lübeck-West, zusammensetzt

Der Wahlkreis Lübeck-West läuft von dem Punkt, wo die Trave die Stadtgrenze zur Gemeinde Hamberge schneidet, dem Verlauf der Trave und der Kanal- Trave folgend, nördlich in die Alte Trave, von dort in den Stadtgraben und in den Wallhafen, von dort in den Klughafen, am Ende des Falkendammes in östlicher Richtung in die Wakenitz bis zum Lübecker Yachtclub. Von dort in nordöstlicher Richtung bis zur Straßenecke Heiligen-Geist-Kamp / Arnimstraße, dem Heiligen-Geist-Kamp in nördlicher Richtung folgend über die Travemünder Allee in die Straße Sandberg über die Straße Ballastkuhle bis zur Untertrave. Von dort bis zur Mündung der Schwartau, dieser folgend bis zur Bahnlinie, von dort bis zur Grenze der Gemeinde Bad Schwartau.