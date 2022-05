Ergebnisse Nordfriesland-Nord: Manfred Uekermann gewinnt Wahlkreis 1, CDU stärkste Partei

Nordfriesland

Bei der Landtagswahl am 8. Mai 2022 in Schleswig-Holstein haben die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger entschieden, wer sie künftig im Landtag vertreten soll. Der Kreis Nordfriesland ist dabei aufgeteilt in zwei Wahlkreise. Welcher Partei und welchen Kandidaten die Wahlberechtigten im Wahlkreis 1, Nordfriesland-Nord, ihre Stimme gegeben haben, erfahren Sie in diesem Artikel.

Ebenso finden Sie hier eine Übersicht, aus welchen Städten, Gemeinden und Ämter sich der Wahlkreis 1 zusammensetzt und einen Rückblick, wie die Landtagswahl 2017 in dem Gebiet ausgegangen ist.

Zweitstimme, Ergebnis im Wahlkreis 1, Nordfriesland-Nord: CDU stärkste Kraft

16 Parteien standen zur Wahl – so lautet das vorläufige Ergebnis:

CDU: 46,4 Prozent

SPD: 12,8 Prozent

Grüne: 14,8 Prozent

FDP: 5,9 Prozent

SSW: 12,0 Prozent

AfD: 3,4 Prozent

Die Linke: 1,0 Prozent

Übrige: 3,7 Prozent

Erststimme: So haben die Kandidatinnen und Kandidaten in Nordfriesland-Nord abgeschnitten

Die Wahlberechtigten haben folgenden Direktkandidatinnen und -kandidaten bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein ihre Stimme gegeben:

CDU: Manfred Uekermann, 43,3 Prozent

SPD: Hendrik Schwind-Hansen, 15,9 Prozent

Grüne: Andreas Tietze, 16,9 Prozent

FDP: Bernd Wigger, 5,3 Prozent

SSW: Sybilla Nitsch, 13,0 Prozent

AfD: Kurt Klaus Kleinschmidt, 3,7 Prozent

Die Linke: Marvin Block, 1,4 Prozent

Übrige: 0,5 Prozent

Landtagswahl SH 2022: Wahlergebnisse für den Wahlkreis 1, Nordfriesland-Nord

Wahlkreis 1, Nordfriesland-Nord: Ergebnis auf Gemeindeebene

Wahlkreisergebnis für Nordfriesland-Nord gebündelt

Rückblick: Landtagswahl-Ergebnis 2017, Wahlkreis Nordfriesland-Nord

Im Wahlkreis Nordfriesland-Nord gingen bei der Landtagswahl 2017 insgesamt 47.187 Wählerinnen und Wähler an die Wahlurne – das entspricht einer Wahlbeteiligung von 64,7 Prozent bei 72.883 Wahlberechtigten. Gültig waren 46.640 Zweitstimmen, ungültig 547.

Bei den Erststimmen setzte sich im Wahlkreis 1, Nordfriesland-Nord, Ingbert Liebing von der CDU mit einem Ergebnis von 45,3 Prozent durch. Hendrik Schwind-Hansen von der SPD landete mit 26,1 Prozent der Stimmen auf dem zweiten Platz.

Ingbert Liebing, CDU: 45,3 Prozent

Hendrik Schwind-Hansen, SPD: 26,1 Prozent

Dr. Andreas Tietze, Grüne: 8,7 Prozent

Ulrich Stellfeld-Petersen, SSW: 6,8 Prozent

Berthold Brodersen, FDP: 6,4 Prozent

Daniel Hofmann, Die Linke: 2,4 Prozent

Lasse Lorenzen, Z.SH, 2,0 Prozent

Christian Thiessen, Piraten: 1,4 Prozent

Kaiken Wagner, Freie Wähler, 0,8 Prozent

Bei den Zweitstimmen im Wahlkreis Nordfriesland-Nord lag bei der Landtagswahl am 7. Mai 2017 die CDU vor der SPD und den Grünen. Ein Überblick:

CDU: 35,7 Prozent

SPD: 23,0 Prozent

Grüne: 12,1 Prozent

FDP: 10,6 Prozent

SSW: 8,2 Prozent

AfD: 3,8 Prozent

Die Linke: 2,4 Prozent

Sonstige: 4,2 Prozent

Landtagswahl SH 2022: Wie sich der Wahlkreis 1, Nordfriesland-Nord, zusammensetzt

