Lübeck

Sie fragt: „Habe ich vielleicht zu viel bekommen? Bekommt ein 130-Kilo-Mann die gleiche Menge Impfstoff?“

Die Antwort gibt Prof. Dr. Jan Rupp, Direktor der Klinik für Infektiologie und Mikrobiologie am UKSH Lübeck: „Es gibt in den frühen Phasen der Impfstofftestung immer eine Dosisfindung – dabei wird die Dosis gesucht, bei der bestmögliche Antikörper-Antworten bei möglichst wenigen Nebenwirkungen erzielt werden. Diese Dosis wird dann für die Wirksamkeitsstudien in größeren Kohorten untersucht. Das heißt: In der Regel gibt es für Erwachsene eine Dosis.

Gerade bei der Influenza-Impfung trägt man aber jetzt mit einem neu verfügbaren Impfstoff der Tatsache Rechnung, dass die Immunantwort im Alter schlechter ausfällt als bei Jüngeren. Ältere Personen sollen deshalb eine höhere Dosis verabreicht bekommen. Zusammenfassend: Es kommt häufig bei Impfstoffen nicht allein auf die Dosis, sondern vor allem auf die individuelle Reaktion auf den Impfstoff an, und diese ist auch häufig altersabhängig.“