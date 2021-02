Hans J. Baasch (78) fragt: „Ich nehme zwei Blutverdünner. Wird die Impfung auch subkutan durchgeführt, da sonst die Gefahr besteht, starke Einblutungen zu bekommen?“

Leider können die Corona-Impfstoffe nur in den Muskel, also intramuskulär, und nicht subkutan, also in die Unterhaut, gespritzt werden, erklärt der Allgemeinmediziner und ärztliche Leiter des Kieler Impfzentrums, Dennis Kramkowski. „Dennoch können sich Patienten, die gerinnungshemmende Mittel wie Marcumar in aller Regel nehmen, impfen lassen, weil wir eine so dünne Nadel wie bei dem Impfstoff möglich verwenden.“ Wenn anschließend einige Minuten kräftig auf die Einstichstelle gedrückt werde, sei das Blutungsrisiko gering. „Wir haben bereits etliche Personen, die Gerinnungshemmer einnehmen, geimpft, ohne dass Komplikationen aufgetreten sind.“

Beim Robert Koch-Institut weist man darauf hin, dass sich Patienten, die wegen der Einnahme von Blutverdünnern Angst vor einer Impfung haben, an ihren Arzt wenden sollten. In bestimmten Einzelfällen könnten die Gerinnungshemmer vorübergehend für die Impfung ausgesetzt werden. Dies sollte aber nur in Absprache mit dem Arzt erfolgen.