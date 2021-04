Kiel

Dreimal war Prinz Philip zu Gast in Schleswig-Holstein – zweimal als Begleiter von Königin Elizabeth II. und einmal kam der Herzog von Edinburg allein. Der Kontakt beim ersten Besuch war allerdings mit zwölf Minuten ausgesprochen bescheiden.

Das Königspaar war im Juni 1976 auf dem Weg durch den Nord-Ostsee-Kanal und legte eine kurze Pause an der Holtenauer Schleuse ein. Gerade genug Zeit für den damaligen stellvertretenden Ministerpräsidenten Henning Schwarz (CDU), um an Bord der königlichen Yacht Britannia zu gehen und ein kurzes Gespräch zu führen.

Eigensinn beim Staatsbesuch

Beim Staatsbesuch zwei Jahre später nahm sich das Paar mehr Zeit. Ministerpräsident Gerhard Stoltenberg empfing die royalen Gäste zunächst im Kieler Schloss. Dafür reiste auch Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) an, um sich anschließend in seinem Wochenendhaus am Brahmsee zu erholen. Mehr sollen allerdings die recht kurzen Hosenbeine seines Smokings für Getuschel gesorgt haben.

Die Royals übersahen das alles geflissentlich. Das galt auch für den Handkuss, den der damalige Innenminister Ruldolf Titzck nach einem Bericht der Kieler Nachrichten bei der Begrüßung der Queen nicht mit der notwendigen Akkuratesse ausgeführt haben soll...

Prinz Philip und die Pferde

Später auf Gut Schierensee offenbarte dann Prinz Philip seinen eigenen Kopf. Weil er der Empfänge wohl überdrüssig war, entfleuchte er in die Pferdeställe. Anekdote am Rande: Das Außenministerium hatte als Gastgebergeschenk einen Wallach für 25 000 Mark in Auftrag gegeben, wollte am Ende aber nur 15 000 Mark lockermachen.

Das Reiterland Schleswig-Holstein wollte das aber nicht mitmachen. Reiterfreunde sprangen ein und ersparten damit Deutschland eine große Peinlichkeit.

Umweltbewussster Royal

Allein kam Prinz Philip dann 1982: Der Präsident des World Wildlife Fund sollte den Protest der Grünen gegen die Eindeichung der Nordstrander Bucht unterstützen. Er wurde wenig standesgemäß dorthin gefahren, hörte aufmerksam zu, sah sich alles genau an, zeigte sich umweltpolitisch von großer Weitsicht.

Doch den Grünen half er nicht. Die Entscheidung über die Eindeichung, befand der Prinz am Ende, obliege der Landesregierung.