Kiel

Mit der Rücknahme zahlreicher Corona-Beschränkungen in Schleswig-Holstein melden sich nun altbekannte Viren zurück: Das Land steht vor einer Welle von Erkältungs- und Grippeerkrankungen. Bereits jetzt melden sich etliche Patienten mit Symptomen in den Praxen. Ärzte und Krankenkassen raten zur Schutzimpfung.

„Die Nachfrage zieht deutlich an“, sagt Monika Ring von der Gorch-Fock-Apotheke in Kiel über den Absatz von Hustensaft & Co. Von Erkältungspräparaten sei während der Corona-Pandemie so gut wie nichts verkauft worden. Das nähere sich wieder der Normalität an, so die Apothekerin.

Ärzte in Schleswig-Holstein raten zur Grippe-Impfung

Bei den Allgemeinmedizinern habe das Patientenaufkommen jetzt schon wieder das Niveau erreicht, das es vor Corona hatte. „Wir sind alle überrascht, wie schnell es nach Lockerung der Maßnahmen umgeschlagen ist. Der Effekt ist deutlich“, so Thomas Maurer, Vorsitzender des Hausärzteverbands Schleswig-Holstein.

Enorm sei, welchen Unterschied Maske, Abstand und Händedesinfektion ausgemacht haben – kaum jemand habe sich in der Vergangenheit mit einem Erkältungs- oder Grippevirus infiziert. Doch dadurch seien die Menschen nun umso empfänglicher für eine Ansteckung.

Während Influenza-Viren Maurer zufolge bei vielen Menschen eine Grippe mit heftigen Reaktionen auslösen, die etwa auch auf Lunge oder Gehirn übergreifen können, verlaufen die meisten durch Rhino-, Adeno-, oder RS-Viren hervorgerufenen Erkältungen bei Erwachsenen harmlos. Deshalb rät auch Prof. Helmut Fickenscher, Leiter des Instituts für Infektionsmedizin an der Kieler Uni, zur Grippeimpfung.

Sorge vor ausgeprägter Grippe-Epidemie

Nachdem die saisonale Epidemie 2020 durch die Corona-Maßnahmen rasch abbrach und 2021 komplett ausfiel, könnte es kommendes Frühjahr umso dicker kommen. Die Erfahrung zeige, dass die Verbreitung der Erreger nach Ausfall-Jahren häufig umso stärker sei. „Daher ist die Sorge berechtigt, dass uns eine ausgeprägte Grippe-Epidemie bevorstehen könnte“, so Fickenscher.

Auch Bernd Hillebrandt, Landesgeschäftsführer der Krankenkasse Barmer in Schleswig-Holstein, warnt davor. „Die Grippe ist keinesfalls gänzlich verschwunden, und es gibt natürlich keine Garantie, dass die Erkrankungsrate auch im nächsten Jahr so niedrig bleibt. Zukünftige Lockerungen der Hygiene-Regeln könnten wieder zu mehr Grippeinfektionen führen, insbesondere, wenn nur wenige gegen Grippe geimpft sind.“

Aktuell liefern die Apotheken die Impfstoffe an die Arztpraxen aus. In erster Linie ältere Menschen und Risikopatienten seien aufgefordert, sich impfen zu lassen. Spritzen gegen Covid-19 und Influenza können laut Ständiger Impfkommission ohne Risiko gleichzeitig gesetzt werden.

Der beste Zeitpunkt sei Mitte bis Ende Oktober, sagt Mediziner Thomas Maurer. Die Grippeimpfung schütze sogar gegen herkömmliche Erkältungen, sofern sie über mehrere Jahre regelmäßig angewendet wurde. Eine kurzfristige Wirkung entfalte sie aber nicht.