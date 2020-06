Neue Regelung für Schlachthof-Mitarbeiter in SH

Kiel

Zwischen den für diese Testungen erforderlichen Entnahmen der Abstriche müssen mindestens 48 Stunden liegen. Die neue Regelung betrifft fleischverarbeitenden Betriebe, in denen mehr als 150 Beschäftigte einschließlich Leiharbeitnehmer oder Beschäftigte eines Werkunternehmers tätig sind und in denen mehr als 30 Prozent der dort tätigen Personen Leiharbeitnehmerinnen beziehungsweise Leiharbeitnehmer oder Beschäftigte eines Werkunternehmers sind.

Die Regelung gilt nach Angaben des Gesundheitsministeriums, wenn Leiharbeitnehmer innerhalb der vergangenen 14 Tage vor Aufnahme der Tätigkeit in einer anderen Arbeitsstätte tätig waren. Liegen keine negativen Tests vor, dürfen sie in Schleswig-Holstein nicht beschäftigt werden.

Die staatliche Arbeitsschutzbehörde werde die Regelungen sowie die Einhaltung der Hygienevorgaben in den Schlachtbetrieben, bei der Beförderung zur Arbeitsstätte und den Unterkünften engmaschig kontrollieren.

Im Mai wurde in den Schlachthöfen auf Corona getestet

Im Mai hatte Gesundheitsminister Heiner Garg ( FDP) Tests in allen sechs großen Schlachthöfen in Schleswig-Holstein angeordnet, die dann landesweit erfolgten. Bereits im April seien die Betriebe und Dienstleister der Fleischindustrie auf die besonderen Maßnahmen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes hingewiesen worden, so das Gesundheitsministerium am Dienstag.

