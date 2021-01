Kiel

Frau Dr. Schäfer, Sie behandeln Patienten, die ihre gesundheitlichen Probleme durch eine Ernährungsumstellung loswerden wollen. Sind seit der Pandemie mehr Menschen zu Ihnen gekommen, weil sich ihr Zustand verschlechtert hat?

Silja Schäfer: Es haben nicht mehr Patienten die Praxis aufgesucht, weil viele Menschen Bedenken haben, zum Arzt zu gehen. Diese Angst ist aber gefährlich und unbegründet, weil wir in den Praxen alle hygienischen Maßnahmen sicherstellen, um unsere Patienten zu schützen. Viele Erkrankte kommen nun häufig erst, wenn die Beschwerden kaum mehr auszuhalten sind und die Krankheit weit fortgeschritten ist. Diejenigen, die in die Praxis kommen, sind häufig schwerer erkrankt, und es lassen sich dann stationäre Einweisungen in die Krankenhäuser nicht mehr umgehen.

Ist schon abzusehen, wie sich Erkrankungen wie Diabetes mellitus bei einer möglichen Corona-Infektion auswirken?

Wissenschaftliche Studien zeigen, dass ein entgleister, schlecht eingestellter Diabetes mellitus mit erhöhten Blutzuckerwerten sowie eine Adipositas Risikofaktoren für einen schweren Covid-19-Verlauf darstellen. Deshalb ist es so wichtig, dass Patienten bei Problemen auch in der Pandemie zu Kontrollterminen kommen. Über mögliche Langzeit- und Folgeschäden gibt es derzeit noch keine Daten.

Wie beeinflusst die Corona-Pandemie das Essverhalten?

Es gibt positive und negative Auswirkungen. Viele Menschen nutzen das Homeoffice, um mehr zu kochen und sich bewusst gesünder zu ernähren. Das ist großartig! Anderen jedoch fehlt eine feste Tagesstruktur mit Pausen zu vorgegebenen Zeiten. Statt mittags mit den Kollegen zu essen, wird zwischendurch immer wieder gesnackt. Dieser unregelmäßige Rhythmus ist gefährlich, vor allem, wenn es sich bei den Snacks um Süßigkeiten oder auch Softdrinks handelt.

Zur Person Dr. Silja Schäfer ist seit 2011 Fachärztin für Innere und Allgemeinmedizin. Die 44-Jährige ist Gründerin der hausärztlich-internistischen Gemeinschaftspraxis Ärzte an der Au in Suchsdorf mit Schwerpunkt Diabetologie und Ernährungsmedizin. Ab Montag ist die Mutter zweier zwölf und 14 Jahren alten Jungen in der NDR-Sendung Die Ernährungs-Docs zu sehen. Für Schäfer ist es die zweite Staffel, in der sie Patienten bei einer Ernährungsumstellung hilft.

Was macht das Snacken so gefährlich?

Der Stoffwechsel des Menschen braucht zwischen den Mahlzeiten Pausen – mindestens drei bis vier Stunden, in denen er zu Ruhe kommt und Fett abbauen kann. Wird in der Zwischenzeit immer wieder gegessen, entfallen die Fettverbrennungsphasen. Je mehr Fett sich dann im Bauchraum als viszerales Fett ablagert, desto anfälliger wird der Mensch für Krankheiten. Dieses Bauchfett, welches man messen kann, produziert als eigenständiges Organ Hormone und Entzündungsmediatoren, die durch das Blut im ganzen Körper zirkulieren und sich negativ auswirken.

Was zählt zu den Snacks? Sollte man auf den Apfel zwischendurch verzichten?

Generell gilt: Obst und Süßes gern als Nachtisch zu den Mahlzeiten genießen. Zu Snacks gehört eigentlich alles, was zwischen den zwei bis drei Hauptmahlzeiten – meist in Eile – gegessen wird, also neben den Süßigkeiten auch Obst und Gemüse. Für Erwachsene wäre es besser, Pausen einzuhalten. Allerdings ist ein Apfel zwischendurch keinesfalls verboten. Interessant ist zudem, dass Snacks häufig für schlechte Laune sorgen.

Wie denn das?

Durch Süßes wie zum Beispiel Schokolade steigt kurzfristig der Blutzuckerspiegel rasch an, fällt aber auch schnell wieder. Das führt zu erneutem Hungergefühl und weiterem Verlangen. Wenn ich diesem nicht nachgebe, merkt man das häufig selbst durch Gereiztheit und schlechte Laune. Ich empfehle als Notfallsnack einen Naturjoghurt, Nüsse oder saure Gurken. Sie stillen den kleinen Hunger und versorgen unseren Darm mit guten Bakterien. Wenn man so will, machen saure Gurken gute Laune.

Man muss also vollständig auf Süßigkeiten verzichten?

Das muss nicht sein. Als Faustregel gilt, dass man jeden Tag so viel naschen darf, wie in die eigene Hand passt. Allerdings sollten die Süßigkeiten als Nachtisch gegessen werden.

Wie kann man sich im Homeoffice bewusst und gesund ernähren? Wie schafft man es, nicht immer wieder zum Kühlschrank zu laufen?

Ich rate zu einer festen Tagesstruktur. Setzen Sie sich feste Zeiten, stellen Sie sich einen Wecker, wann Sie wieder essen dürfen und halten Sie es ein. Seien Sie ein „Gute-Laune“-Esser. Kommt der Hunger zwischendurch, haben Sie vielleicht nicht ausreichend getrunken. Und ganz wichtig ist natürlich Bewegung. Gehen Sie auch während der Arbeit kurz raus für einen kleinen Spaziergang; auch wenn es nur für 15 Minuten ist.

Bewegung in der aktuellen Zeit ist gar nicht so einfach. Die Fitnessstudios sind geschlossen, bei dem Wetter wollen auch nicht viele Jogger raus.

Sport ist auch zu Hause möglich. Es gibt viele Übungen, die im Wohnzimmer oder im Bad gemacht werden können. Doch sind diese Übungen häufig nicht bekannt. Es wäre schön, wenn es wie früher im Fernsehen Sendungen mit Aerobic oder Skigymnastik geben würde. Das wäre vor allem für ältere Bürger eine gute Möglichkeit, die keine Internet-Plattformen wie Youtube nutzen, um Sport zu machen.

Gerade zu Beginn eines Jahres nehmen sich viele Menschen den Vorsatz, gesünder zu essen und abzunehmen. Wie kann das gelingen, ohne zu schnell frustriert zu sein?

Haben Sie Geduld und setzen Sie sich kleine Ziele. Evolutionsbedingt ist der Mensch darauf programmiert, zwölf bis 13 Stunden Pausen zwischen den Mahlzeiten einzulegen. Das steckt immer noch in unseren Genen, auch wenn wir daran gewöhnt sind, häufiger zu essen. Wenn man nun die Essenspausen auf zwölf, 13 oder bis zu 16 Stunden verlängert, hat sich der Körper nach einigen Tagen darauf eingestellt, weniger zu essen. In diesen langen Pausen verbrennt ihr Körper dann ungewolltes Fett. Außerdem haben die Pausen den Vorteil, dass nach zwölf bis 13 Stunden ein natürlicher Prozess der Zellreinigung und Zellregeneration in Gang gesetzt wird. Man punktet also doppelt.

Am Montag startet die neue Staffel der Ernährungs-Docs, in der Sie wieder Menschen helfen, die durch eine Ernährungsumstellung ihre gesundheitlichen Probleme loswerden wollen. Wie waren die Dreharbeiten unter Corona-Bedingungen?

Sehr ungewohnt und zeitintensiver. Durch strikte hygienische Maßnahmen zum Schutz der Patienten und täglicher Corona-Testung wurden die Drehtage länger. Es war auch nicht so persönlich wie sonst. Normalerweise sind Angehörige am Set zugelassen, das war jetzt leider nicht möglich. Dennoch freuen wir uns sehr, eine komplett neue Staffel präsentieren zu können.