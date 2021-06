Am Prinzip der Bestenauslese will man nicht rütteln, wohl aber an der Frage, nach welchen Kriterien über den Besten oder die Beste entschieden wird. Die Landtagsfraktionen von CDU, SPD, Grünen und SPD sowie die Abgeordneten des SSW haben sich auf eine Änderung des Landesrichtergesetzes verständigt.