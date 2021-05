Kiel

Leserinnen und Leser von KN-online berichteten, dass das Impfportal am Montag schon deutlich vor 7 Uhr freigeschaltet war. So ergatterten viele bereits einen Termin für eines der 28 Impfzentren in Schleswig-Holstein. Wer es zur verabredeten Uhrzeit versuchte, ging leer aus.

Das Gesundheitsministerium entschuldigt sich. "Tatsächlich hat der Dienstleister heute irrtümlich die Buchung der wenigen Resttermine früher als geplant freigeschaltet", teilte ein Sprecher auf Nachfrage mit.

Panne bei Impfterminen: Kieler Gesundheitsministerium bedauert Fehler

"Den Fehler bedauern wir sehr. Wir haben diesbezüglich umgehend den Dienstleister informiert und diesen angewiesen, dies umgehend zu korrigieren", hieß es weiter. Wie viele Termine genau bereits vor 7 Uhr vergeben wurden, konnte das Ministerium nicht sagen.

Damit begann ein neues Angebot des Ministeriums gleich mit einer Panne. Denn seit Montag wird www.impfen-sh.de täglich um 7 und um 17 Uhr freigeschaltet, um zuvor stornierte Termine wieder zur Verfügung zu stellen.

"Die Anzahl der buchbaren Termine kann variieren. Sobald die verfügbaren stornierten Termine ausgebucht sind, wird dies auf dem Terminportal kenntlich gemacht", so der Sprecher.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Stornierte Impftermine in Schleswig-Holstein "höchstens im zweistelligen Bereich"

Es handle sich jedes Mal um Termine in einer Größenordnung, die höchstens im zweistelligen Bereich liege. Sofern zuvor keine Stornierungen eingehen, seien zu den angegebenen Zeiten auch keine Termine buchbar.

Lesen Sie auch: Wie Sie an einen Corona-Impftermin in Schleswig-Holstein kommen

"Die Wahrscheinlichkeit einen Termin zu erhalten, ist über diesen Weg sehr gering. Es geht bei dieser Buchungsmöglichkeit lediglich darum, dass gegebenenfalls angefallene, stornierte Termine wieder buchbar gemacht werden und sich Bürgerinnen und Bürger so auf feste Zeiten einstellen können, in denen es lohnt, einen Blick auf die Seite zu werfen. So entfällt eine langwierige Suche nach zurückgegebenen Terminen", heißt es aus dem Gesundheitsministerium.