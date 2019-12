Schlug der Wolf schon wieder zu?

Eggstedt

Nach Informationen von KN-online handelt es sich erneut um den Schafzüchter, der seit dem vergangenen Wochenende bereits zweimal Risse zu beklagen hatte. Laut Kaminsky wurden in der vergangenen Nacht sechs Schafe seiner Herde getötet, ein weiteres Tier schwer- und zwei Schafe leicht verletzt. "Am Sonntag waren es ebenfalls sechs tote Schafe, zuvor ein tödlicher Riss gewesen", so der Initiativen-Sprecher.

Insgesamt hatte es in Ditmarschen seit Ende vergangener Woche 20 Risse von Nutztieren gegeben. Eine Bestätigung, dass es sich um einen Wolf handelt, gibt es noch nicht. Zurzeit werden DNA-Spuren im Labor untersucht.

Pfotenabdrücke deuten auf Wolf hin

"Wir haben allerdings auf der Weide frische Abdrücke von Pfoten gefunden, die auf einen Wolf hindeuten", sagt Kaminsky. Viele Schafbesitzer in der Region seien nach dem dritten Vorfall binnen weniger Tage entsetzt: "Der betroffene Landwirt hatte nach den ersten beiden Rissen seine 200 Tiere auf eine andere Weide gebracht." Besonders erschreckend ist, so der BI-Sprecher, die offenkundige Tötungslust: "Tatsächlich haben wir bei den Fällen in Eggstedt nur ein gerissenes Schaf gefunden, von dem auch gefressen wurde."

