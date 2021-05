Erst Astrazeneca, dann Biontech: Wie sicher sind Kreuzimpfungen?

Kiel

Ein Kieler hat als Erstimpfung eine Dosis von Astrazeneca erhalten. Da er unter 60 Jahre alt ist, wird ihm jetzt als zweite Dosis der Impfstoff von Biontech oder Moderna empfohlen. „Doch funktioniert das? Oder sind wir Versuchskaninchen?“, fragt er, „und warum erhalten wir dann nicht zweimal Biontech, damit wir einen sicheren Schutz haben?“

Klar ist: Jeder, der noch kein 60 Jahre alt ist und einmal Vaxzevria von Astrazeneca erhalten hat, erhält die Zweitimpfung an dem geplanten Termin – also nach zehn bis 12 Wochen - im Impfzentrum. „Diese Termine bleiben wie bereits gebucht bestehen. Eine Änderung ist nicht möglich“, sagt ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Kiel.

Freie Wahl: Astrazeneca oder mRNA

Wer möchte, könne bei diesem Impftermin aber auch noch einmal Vaxzevria bekommen. „Dafür steht genug Impfstoff in den Impfzentren bereit. Es ist also nicht notwendig, diesen Wunsch vorher im Impfzentrum oder im Ministerium anzumelden.“

Die Ständige Impfkommission Stiko rät allerdings allen unter 60 Jahren bei der zweiten Impfung zu einem mRNA-Impfstoff. Grund dafür sind die bisher 63 Fälle von Hirnvenenthrombosen nach Impfungen mit Astrazeneca. Sechs Frauen und sechs Männer starben.

Stiko: Kombi sicherer als zweimal Vaxzevria

Zwar wurden auch nach mRNA-Impfdosen Hirnvenenthrombosen gemeldet – aber nicht mehr als in der Allgemeinbevölkerung. Die Stiko hält für die Zweitimpfung bei Unter-60-Jährigen die Vakzine von Biontech oder Moderna deshalb für sicherer als Astrazeneca.

Solch eine Kombination – Fachleute sprechen von Kreuzimpfung oder heterologer Impfung wird unter anderem in den USA praktiziert. Probleme sind bisher nicht bekannt.

Wirksamkeit noch nicht nachgewiesen

Die Frage ist eher, ob die Schutzwirkung genauso hoch ist. Bei der Stiko und auch beim Paul-Ehrlich-Institut PEI geht man bisher davon.

„Die mRNA-Impfstoffe verwenden den gleichen Bauplan für das Antigen wie Vaxzevria von Astrazeneca, nämlich das Oberflächenprotein SPIKE-Protein. Aus diesem Grund können wir davon ausgehen, dass die schützende Immunantwort auch durch Zweitimpfung mit einem RNA-Impfstoff erreicht werden kann“, erklärt Dr. Susanne Stöcker vom PEI. Ähnlich argumentierte der ärztliche Leiter im Impfzentrum Hannover, als dort ein Mann versehentlich unterschiedliche Impfpräparate erhalten hat.

Erste Studienergebnisse im Mai

Eine weitere Nachimpfung mit Biontech oder Moderna wäre demnach nicht notwendig. Nachgewiesen ist die vergleichbare Wirksamkeit der Kreuzimpfung allerdings noch nicht. Es laufen dazu aber Studien – erste Ergebnisse werden im Mai erwartet.

Sollten sie darauf hinweisen, dass bei der Kreuzimpfung der Impfschutz doch geringer ist als bei zwei Dosen von Astrazeneca, will die Stiko prüfen, ob sie weiterreichende Empfehlungen gibt.