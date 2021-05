Lübeck

Eine Ärztin aus dem Landkreis Görlitz, der Heimat von Winfried Stöcker, verabreicht nach eigenen Angaben den Impfstoff jedem, der ihn haben will. Das berichtet die „Sächsische Zeitung“. „Ich habe eine Liste mit mindestens 150 Interessenten, darunter 50 Euroimmun-Mitarbeiter. Ich impfe Stöcker, sobald ich welchen habe“, sagte die Ärztin der „SZ“. Ihren Namen möchte sie dort nicht nennen. Der Grund: „Ich will nicht, dass noch mehr Menschen deswegen anrufen“, wird sie zitiert.

Auch sich selbst und ihrem Praxis-Personal habe sie bereits das Stöcker-Antigen injizieren lassen. Laut der Ärztin ist sie nicht die einzige im Raum Görlitz, die den Stoff verabreicht. Die Ärztin bezieht die nötigen Komponenten des Antigen-Stoffes laut „SZ“ direkt von Stöcker – und stellt das Präparat daraus selbst zusammen.

Stöcker: Auffrischung alle fünf Jahre

Es ist genau das Prozedere, welches Stöcker selbst auch auf seiner persönlichen Homepage ankündigt. In etlichen Kommentaren unter seinen Blogeinträgen wird er dort nach einer Impfmöglichkeit gefragt. Die Antwort des Wissenschaftlers: „Die ,Lübecker Impfung’ kann Ihnen in wenigen Tagen Ihr Hausarzt legal verabreichen.“ In seinem Blog würde diese Woche noch erscheinen, wo dieser sich Antigen und Adiuvans besorgen könne. Zudem der Hinweis: „Er darf den Impfstoff aber nicht an andere abgeben, erst dann bedürfte er einer amtlichen Genehmigung.“ Auch zu der Anzahl der Impfungen äußert Stöcker sich dort: „Zuerst wird dreimal geimpft, dann voraussichtlich alle fünf Jahre eine Auffrischung, je nach Antikörper-Konzentration.“ Wie bei einer Hepatitis-Impfung, so Stöcker. Er selbst hatte sich nach eigenen Angaben die Antigen-Impfung gespritzt und sei seitdem immunisiert gegen das Corona-Virus.

Stöcker: Kein Verbot durch Arzneimittelgesetz

Stöcker hat eine Art Bauplan seines Stoffes im Internet veröffentlicht. Er vertritt die Auffassung, dass eine fehlende Zulassung nicht bedeutet, dass das Arzneimittel nicht vom Arzt angewendet werden darf. „Denn die unmittelbare Anwendung am Patienten ist keine Abgabe im Sinne des Arzneimittelgesetzes. Auch ein individueller Heilversuch mit einem zulassungspflichtigen, aber noch nicht zugelassenen Medikament wird durch das Arzneimittelgesetz nicht verboten“, schreibt Stöcker auf seiner Homepage.

Zulassungsvorschriften würden sich ausschließlich an den Hersteller richten, nicht jedoch an den Arzt. „Der Arzt hat nur für die Sicherheit der Anwendung des Arzneimittels im Einzelfall einzustehen. Insoweit ist es auch erlaubt, bei einem Patienten auf eigene Verantwortung und mit dem Risiko der Haftung für daraus entstehende Gesundheitsschäden ein auf dem Markt verfügbares Arzneimittel für eine Therapie einzusetzen, für die es nicht zugelassen ist“, zitiert Stöcker aus einem Urteil des Bundessozialgericht.

Stöcker: Staatsanwaltschaft ermittelt

Die Entwicklung des Impfstoffes hat Stöcker allerdings bereits juristischen Ärger eingebracht. Die Lübecker Staatsanwaltschaft hatte nach einem Hinweis des Paul-Ehrlich-Instituts ein Ermittlungsverfahren gegen den 74-Jährigen eröffnet. Stöckers Anwalt Wolfgang Kubicki hatte zunächst die Erwartung geäußert, dass das Verfahren gegen die Auflage, dass Stöcker den Impfstoff ohne offizielle Genehmigung nicht weiter verwendet, eingestellt wird. Auf Nachfrage der "Lübecker Nachrichten" stellte Oberstaatsanwalt Christian Braunwarth am Montag allerdings klar, dass die seit Ende Oktober 2020 geführten Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts von Straftaten nach dem Arzneimittelgesetz weiter andauern.

Körperverletzung durch Ärztin?

Die Sächsische Landesärztekammer erwägt laut „SZ“ das Vorgehen der impfenden Ärztin berufsrechtlich zu prüfen. „Wenn für einen neu entwickelten Impfstoff keine Genehmigung durch die zuständige Ethikkommission und das für Impfstoffe zuständige Paul-Ehrlich-Institut vorliegt, könnte bei dessen Anwendung Körperverletzung sowie ein Verstoß gegen die ärztliche Berufsordnung vorliegen“, zitiert das Blatt die Organisation.

Die Ärztekammer Schleswig-Holstein hält sich aktuell zu dem Thema bedeckt. „Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens wird sicherlich auch die Frage geklärt, wann ein Heilversuch endet und wann eine klinische Prüfung beginnt“, sagte Sprecher Stephan Göhrmann. Der Kammer würden nach eigenen Angaben derzeit keine Informationen über eine Verimpfung des Stöcker-Impfstoffes in Schleswig-Holstein vorliegen.

Ob und wie viele Ärzte aus dem Norden die Komponenten bei dem Lübecker Unternehmer angefordert haben, ist unklar. Eine Anfrage der "Lübecker Nachrichten" an Stöcker blieb am Montag unbeantwortet.

Von Jan Wulf/LN/RND