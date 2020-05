Erste Jugendherbergen öffnen ab Mai/Juni

Schleswig-Holstein

„Wir gucken derzeit, wie sich die Landesvorgaben in welchen Jugendherbergen realisieren lassen“, erklärt dazu Katharina Pauly, Sprecherin des Verbands Nordmark. Während beispielsweise Kiel ab 3. Juni wieder öffnet, muss sich Eckernförde noch gedulden. Hier wird mit einem Start in den Sommerferien gerechnet.

Individuelle Lösungen für die Häuser

Der Landesverband gibt ein Grundkonzept an die Häuser heraus, welches diese an ihre Gegebenheiten anpassen. Alles wird dann noch einmal mit dem Qualitätsmanagement besprochen. Mögliche Maßnahmen sind Plexiglas-Wände, die eingezogen werden, oder individuelle Lösungen für die Essensausgabe. „Wir wollen Gastgeber mit Herz und Seele sein, aber auch der Verantwortung Rechnung tragen“, sagt Pauly.

Anzeige

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Buchungen ziehen langsam wieder an

Mit Blick auf die Wiederöffnung der Jugendherbergen kommen auch in die Buchungen Bewegung. Sie ziehen langsam wieder an, wenngleich eine gewisse Verunsicherung noch spürbar ist. Pauly hofft gerade im Sommer auf einen hohen Anteil an Familien als Herbergs-Gäste. Denn Gruppen und Klassen werden zur Hauptsaison diesmal „eher nicht erwartet“. So entstehen in den Häusern mehr Freiräume als in normalen Jahren.

Weitere KN+ Artikel

Diese Jugendherbergen öffnen in Schleswig-Holstein und Hamburg ab Mai und Juni wieder:

Ab sofort: Helgoland, Hörnum/ Sylt

Ab 28. Mai: Hamburg "Auf dem Stintfang"

Ab 29. Mai: Bad Malente, Dahme, Fehmarn, Friedrichstadt, Glückstadt, Kappeln, List/ Sylt, Ratzeburg, Scharbeutz, Westerland/ Sylt

Ab 3. Juni: Kiel

Ab 14. Juni: Lauenburg

Ab 19. Juni: Flensburg

Ab 25. Juni: Schönberg

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.