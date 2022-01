Kiel

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist auf 244,3 gestiegen - tatsächlich dürfte sie aber weit höher liegen: Die ersten Gesundheitsämter kommen beim Erfassen der Neuinfektionen nicht mehr hinterher. Grund sind der massive Anstieg an Erkrankten und die vielen Quarantänefälle nach Omikron-Ausbrüchen in mehreren Diskotheken. Zugleich waren Arztpraxen, Labore und Behörden während der Feiertage nicht voll besetzt, so dass Daten nicht lückenlos weitergemeldet werden konnten.

Der jetzige Stau sei daher eine absehbare Entwicklung, so Prof. Helmut Fickenscher vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein. In anderen Ländern laufe längst nur noch eine reduzierte Kontaktverfolgung, sagt der Virologe: „Wir können das Virus nicht mehr aussperren, sondern müssen damit leben. Die erste Phase der Infektionsbekämpfung – das Containment, bei dem es darum ging, eine Verbreitung durch Kontaktverfolgung zu verhindern – müssen wir verlassen.“ Es sei an der Zeit, sich auf Personen, die besonders schutzbedürftig sind, zu konzentrieren.

Inzidenz deutlicher höher als erfasst

Laut Gesundheitsministerium erfolge das bereits. Dass die Ämter aufgrund der zahlreichen Ausbrüche nicht mehr tagesaktuell alle Fälle bearbeiten können, sei losgelöst von der Meldung der Infektionen zu betrachten. Hier könne es wegen der hohen Arbeitsbelastung zwar zu Verzögerungen kommen, es werde aber innerhalb weniger Tage nachgetragen.

Ob dies so einfach gelingt, ist allerdings offen. Der Kreis Segeberg hat die Nachverfolgung bereits auf ein Mindestmaß heruntergefahren. Obwohl Personal aufgestockt wurde, sei die Behörde bei der Bearbeitung mehrere Hundert PCR-positive Personen und rund 1500 Kontaktpersonen im Rückstand, so Sprecherin Sabrina Müller. Unterstützung durch die Bundeswehr sei angefordert. „Die angegebene Inzidenz von rund 250 spiegelt in keiner Weise den aktuellen Wert wider. Dieser ist deutlich höher.“ Verlässliche Zahlen könne der Kreis im Moment nicht liefern.

Genauso ist es im Kreis Rendsburg-Eckernförde. „Wir arbeiten die Zahlen derzeit auf“, sagt der Leitende Verwaltungsdirektor Martin Kruse. Er hofft, bis Mitte der Woche wieder valide Daten zu haben. Positiv Getestete werden hier gebeten, ihre engen Kontaktpersonen selbst zu informieren. In Nordfriesland und Stormann schaffen es die Kreise nicht mehr, Betroffenen direkt in Quarantäne zu schicken.

Land hat neue Corona-Verordnung beschlossen

Besser ist die Situation in Neumünster. „An den Feiertagen und am Wochenende waren wir mit vier bis fünf Leuten täglich daran, Fälle zu bearbeiten und zu kontaktieren. Unsere Inzidenzen sind daher tragfähig“, so Gunther Alfes, Sachgebietsleiter im Gesundheitsamt. Auch der Kreis Plön und die Landeshauptstadt bewältigen die Arbeit noch. Das Gesundheitsamt in Kiel ist aber so stark ausgelastet, dass es nicht mehr alle Anfragen beantworten kann.

Die Wende soll nun eine neue Corona-Verordnung bringen: Die Landesregierung hat am Montag unter anderem beschlossen, Kontakte einzuschränken und Discos weitere Auflagen zu machen.