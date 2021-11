Erste Länder verlängern Weihnachtsferien: Zieht Schleswig-Holstein nach?

Kiel

In Sachsen-Anhalt starten Schülerinnen und Schüler statt am 21. Dezember schon am 17. Dezember in die Weihnachtsferien. Auch Brandenburg hat den Ferienbeginn zur Eindämmung der Corona-Pandemie ein paar Tage vorgezogen.

Beide Bundesländer heben zudem für die nächsten Wochen die Präsenzpflicht für Schulen auf. „Mit der Möglichkeit des Fernbleibens vom Unterricht kommen wir den Elternbitten entgegen“, sagte Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD). Im Norden sind die Politiker zögerlicher mit solchen Maßnahmen.

Schleswig-Holstein plant derzeit keinen früheren Ferienstart, heißt es aus dem Bildungsministerium auf Anfrage. Hier gehen die Schülerinnen und Schüler dieses Jahr erst kurz vor Heiligabend, am 23. Dezember, in die Winterpause.

Im vergangenen Jahr waren die zunächst nur um ein paar Tage verlängerten Weihnachtsferien aufgrund der Pandemielage in Schulschließungen bis in den Februar gemündet.

Nach halber Schulwoche knapp 420 Neu-Infizierte gezählt

Diese Woche wurden laut Dashboard des Ministeriums bisher in Schleswig-Holstein 396 positive PCR-Tests von Schülerinnen und Schülern registriert, zudem waren 23 Lehrkräfte betroffen. Vergangene Woche gab es 768 neue Corona-Fälle. Die Inzidenzen lägen hier noch auf einem niedrigeren Niveau als in anderen Bundesländern, sagt eine Sprecherin. Das Ministerium behalte das Infektionsgeschehen aber genau im Blick und werde bei Notwendigkeit reagieren.

Die Sieben-Tages-Inzidenz lag in Schleswig-Holstein laut Robert-Koch-Institut am Donnerstag bei 152,7. Zum Vergleich: In Brandenburg liegen die Werte bei 655,7 und in Sachsen-Anhalt bei 633,2. Bundesweit am kritischsten ist die Lage derzeit in Sachsen mit einer Inzidenz von über 1000. Dort steht eine Ferienverlängerung noch zur Debatte. Ausschließen will Kultusminister Christian Piwarz (CDU) dieses Szenario nicht.

Hamburg will Ferien nicht verlängern

Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) will trotz steigender Coronazahlen weder die Weihnachtsferien verlängern noch die Präsenzpflicht aufheben. Die Hansestadt hat eine Inzidenz von 185,4 erreicht. „Ich finde es zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht angemessen, über weitere Schuleinschränkungen zu reden“, sagte Rabe. Die Linken-Fraktion in der Bürgerschaft hatten das Vorziehen der Ferien gefordert.

Nach Rabes Ansicht müsse vielmehr darüber geredet werden, „dass sich Eltern und Erwachsene impfen lassen“. Es müsse ein Ende haben, dass Kinder in Geiselhaft für ein unvernünftiges Verhalten von Erwachsenen genommen würden.

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, hält eine Ferienverlängerung allein für nicht zielführend. „Wenn die Bundesländer die Weihnachtsferien vorziehen wollen, dann müsste es aber gleichzeitig auch mehr Kontaktbeschränkungen in der Gesamtgesellschaft geben, also Lockdowns oder Teil-Lockdowns“, so Meidinger.