Kiel

Eine Branche atmet auf: Nach langer Zwangspause rollen die ersten Reisebusse wieder durchs Land. So startete kürzlich auch eine KN-Leserreise – die erste seit der Corona-Pandemie. Für drei Tage ging es mit dem Bus zur Elbphilharmonie samt Stadtführung und Hafenrundfahrt.

Mit einem breiten Lächeln empfängt Busfahrer Helge Böwes (52) an diesem Morgen die 20 Gäste aus Kiel und dem Umland. „Endlich wieder eine Reisegruppe“, sagt er und greift beherzt nach den Koffern. „Die Menschen wollen wieder los. Das spüren wir ganz deutlich.“

Leicht seien die vergangenen Monate nicht gewesen, erzählt er später während der Fahrt. Auch wenn seine Frau sich natürlich gefreut hatte, dass er nicht mehr tage- und wochenlang mit dem Bus in Europa unterwegs war. „Fast alle Reisebusse waren in der Zeit abgemeldet.“

Zum Glück habe sein Chef vom „Riesebyer Omnibusbetrieb“ alles gegeben, um die Fahrer bei der Stange zu halten. Das sei aber nur gelungen, weil er einen Linien-Auftrag beim Kreis Rendsburg-Eckernförde ergattern konnte. „Aufgrund dessen hat er fünf nagelneue Linienbusse gekauft und über eine Millionen Euro investiert“, sagt Helge Böwes. „So sind wir alle gut in Arbeit.“ Allerdings nicht in fremden Ländern und Städten, sondern vor der Haustür.

In jedem Bundesland gelten andere Corona-Regeln

Busfahrer Böwes freut sich sehr über die derzeitigen Corona-Lockerungen und über die „strukturierteren Absprachen zwischen den einzelnen Bundesländern“. „Sieben Touren habe ich in den letzten eineinhalb Jahren gehabt“, sagt er. „Das war eine echte Herausforderung. Denn in jedem Bundesland gelten andere Corona-Regeln und Auflagen.“

Derzeit müssen die Fahrgäste in Schleswig-Holstein zwar während der Fahrt Masken tragen. Aber Sitzplätze müssen nicht mehr abgesperrt werden. Gemeinsame Haushalte sitzen zusammen, der Rest sucht sich Plätze im weitläufigen Bus. So sitzen auch die Kieler Gäste gut verstreut in seinem komfortablen 54-Plätze-Mercedes. Seit dem 28. Juni ist zudem in Schleswig-Holstein im Reisebus kein Schnelltest mehr für die Ungeimpften und Nicht-Genesenen nötig.

Omnibus Verband Nord sieht noch keine Normalität

Wie schwer es die Reisebusbranche hatte und hat, schildert Christian Wahl, Pressesprecher vom Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer in Berlin. „Die Corona-Pandemie hat für die Reisebusbranche die größte Krise der letzten 70 Jahre gebracht. Es war eine massive Belastung.“ Zum Glück sei die Zahl der Unternehmen, die sich bundesweit bislang zurückgezogen hätten, noch recht gering geblieben.

Dank eines passgenauen Rettungsprogramms des Bundesverkehrsministeriums, so Christian Wahl. Er fordert allerdings: „Bund und Länder müssen sich weiter für die Rettung der Unternehmen engagieren. Die Folgen der Pandemie sind nicht ausgestanden.“ Als „angespannt“ bezeichnet Joachim Schack, Geschäftsführer vom Omnibus-Verband Nord (OVN) in Kiel, die Lage. Im Verband sind knapp 90 Unternehmen aus Schleswig-Holstein organisiert, die sowohl Linien- als auch Reiseverkehr anbieten. Das sind rund 80 Prozent aller Busunternehmen im Norden.

Schack sagt, dass die Normalität noch nicht zurück sei. „Auch wenn wir überall eine große Vorfreude auf Busreisen wahrnehmen und eine entsprechend spürbar gestiegene Buchungsnachfrage.“ Vor allem viele Ältere scheuen jedoch aufgrund der Corona-Hygieneregeln das Buchen einer Busreise.

In den Reisebussen herrscht noch Maskenpflicht. Quelle: Frank Peter

Schack wünscht sich deshalb von der Landesregierung dringend die Abschaffung der Maskenpflicht im Reisebus. „Es wird so getan, als sei ein Reisebus ein besonderer Infektionsherd“, sagt er. Dabei verfügten Reisebusse heute durchgehend über hervorragende Belüftungssysteme, die die Luft alle zwei Minuten austauschten. So verweist er auf Niedersachsen, wo 25 Fahrgäste im Reisebus ohne Maske auf dem zugewiesenen Platz sitzen dürfen, bereits Geimpfte gar nicht mitgezählt.

Der Omnibus-Verband Nord hofft, dass Bund und Land weiterhin finanzielle Hilfen bereitstellen. „Die Rücklagen unserer Unternehmen sind längst aufgebraucht“, sagt Joachim Schack. „Die bisherigen Hilfen sowie die bis zum Ende der Reisesaison generierbaren Einnahmen werden vielfach nicht ausreichen, um über den Winter zu kommen und um notwendige Investitionen in das Reiseangebot für das kommende Jahr zu tätigen.“

Reisebus wird desinfiziert

Die Kieler Gruppe im Bus von Helge Böwes genießt derweil die Fahrt – auch mit Maske. „Geht schon“, sagen einige der Teilnehmer und man sieht förmlich das Lächeln unter dem Mund-Nasen-Schutz. Froh sind sie alle, dass man wieder ein klein wenig die Welt erobern kann.

Im Nu ist denn auch Hamburg erreicht. Während Busfahrer Helge Böwes wieder gen Heimat steuert und dort seinen Bus desinfizieren wird, geht es nach einer kurzen Pause im Hotel mit der örtlichen Busfahrerin Anke Müller (55) von der Firma Trans Pax weiter. „Nach zehn Monaten endlich wieder eine Stadtrundfahrt“, sagt sie und seufzt erleichtert.

Endlich wieder am Lenkrad sitzen

Die gebürtige Schleswig-Holsteinerin, die aus Rickert bei Rendsburg stammt, ist bei ihrem Hauptarbeitgeber Hamburg Cruiser nach wie vor in Kurzarbeit. Auf 450-Euro-Basis verdient sie sich nun bei Trans Pax Geld mit Stadtrundfahrten dazu.

Gekonnt lenkt Anke Müller den 14 Meter langen und 470 PS starken Bus vorbei an den vielen Baustellen in der Hansestadt. Doch die stören sie überhaupt nicht. Hauptsache, sie kann endlich wieder hinter dem großen Lenkrad ihres Busses sitzen.