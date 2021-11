Kiel

Ach, wenn doch Steine nur reden könnten. Diese mehrere hundert roten Backsteine, um die es hier gehen soll und die, aneinandergereiht und aufgetürmt, einst die Fassade von Kiels erster erbauter Synagoge bildeten, kämen aus dem Erzählen nicht mehr heraus, so bewegend ist ihre Geschichte. Sie sind, abgesehen vom jüdischen Friedhof, das letzte greifbare Relikt des früheren Judentums in Kiel.

Weil Steine aber nun einmal schweigen, müssen andere reden. Da wäre etwa Rolf Fischer, der Vorsitzende der Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte, der sich mit einigen Mitstreitern, darunter auch Vertreterinnen und Vertreter der jüdischen Gemeinden, schon vor zwölf Jahren zusammentat und sich seitdem für den Erhalt dieser historisch bedeutsamen Fassade einsetzte.

So sieht das neue Wohngebäude in der Haßstraße 5a aus. Vor die Betonwand (unten links) wird noch die Fassade der ehemaligen Kieler Synagoge gemauert. Quelle: Uwe Paesler

Da wäre zum anderen der Bauherr Bernd Hoffmeister, der keine Kosten und Mühen scheute, um diesem Wunsch nachzukommen – und der diese Fassade nun an ihrem Originalstandort in einen neuen Gebäudekomplex mit 47 Wohnungen auf sechs Stockwerken integriert. Das jüngste Kapitel allerdings kann am besten der Maurer Michael Leckband wiedergeben. Es handelt von Handwerkskunst und jeder Menge Geduld.

Die Einzelteile der zerbrochenen Steine von Kiels erstem Synagogenbau kamen in Gefrierbeutel

Leckband steht an einem Nachmittag im November vor einer knapp vier Meter hohen und 6,80 Meter breiten Betonwand in der Kieler Haßstraße 5a und muss einsehen, dass der schwierigste Teil seiner Arbeit noch vor ihm liegt. Und das will etwas heißen. Im Juli 2019 nahm er die Fassade Stein für Stein ab. Zuvor teilte der 52-Jährige den Bereich der Wandfläche, der noch aus Originalsteinen bestand, in 18 Sektionen ein, fotografierte diese und nummerierte jeden einzelnen Stein, um überhaupt eine Chance zu haben, das Puzzle eines Tages wieder zusammenzusetzen.

Die unbeschädigten Ziegelsteine kratzte er damals mit einer Drahtbürste ab und verstaute sie in Kisten, die Teile der zerbrochenen – und davon gab es nicht wenige – legte er in Gefrierbeutel, immer einen pro Stein, mehr als eine Woche dauerte das. „Die werden vor dem Wiedereinmauern mit Fliesenkleber zusammengeklebt“, erklärt Michael Leckband an diesem Novembertag, fast so, als sei das sein tägliches Geschäft.

Erinnerungskultur: Der historische Backstein aus der alten Synagoge wird von Maurer Michael Leckband in der Kieler Haßstraße wieder in den Neubau integriert. Quelle: Ulf Dahl

Für Maurer Michael Leckband ist die Aufgabe „eine Ehre“

Doch das ist es mitnichten. „Ich muss das so schief mauern, wie es war. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich schief mauern darf“, sagt der Maurer und lacht, trotz allem. Dass er seit 36 Jahren Wände mauert, lässt erahnen, wie besonders diese Aufgabe ist, „eine Ehre“, sagt Leckband.

Um das Puzzle am Ende wieder zusammensetzen zu können, unterteilte Maurer Michael Leckband die Fassade der einstigen Synagoge in verschiedene Sektionen. Quelle: Kieler Stadthaus

Der erste Stein allerdings, den Michael Leckband nach fast zweieinhalb Jahren aus einer der Kisten holt, ist schwer zuzuordnen, die Kreide verblasst. Nur die erste von zwei Zahlen ist lesbar. „Das reicht aber für den Abgleich mit den Fotos“, murmelt er, jeder Stein sehe wegen seiner Beschädigungen und Farbgebungen anders aus – und hierfür gibt es nun nur zehn Möglichkeiten. Wie viel Zeit er für den Wiederaufbau der Fassade wohl benötige? „Keine Ahnung.“

Die Synagoge in der Haßstraße Bevor die „israelitische Gemeinde“ eine eigene Synagoge in Kiel baute, betete sie bereits rund 100 Jahre im Kaffeehaus in der Kehdenstraße. Nachdem der Kauf eines Hauses in der Kieler Altstadt nicht gelang, entschied sich die Gemeinde mit damals 120 Mitgliedern für einen Neubau. Ursprünglich soll die Synagoge von 1869 drei Stockwerke, einen Betsaal für 85 Männer und eine Frauenempore gehabt haben. Da das Gebäude in der Haßstraße 5a für die wachsende Gemeinde schnell zu klein wurde, zogen die Juden 1910 in die größere und repräsentativere Nachfolgesynagoge in die Goethestraße. Diese Synagoge am Schrevenpark wurde in der Pogromnacht 1938 zerstört und dann abgerissen, daran erinnert dort nur noch ein Mahnmal.

Stiller Kompromiss zwischen Bürgerinitiative und Projektentwickler

Besser datieren lässt sich hingegen die Historie dieser Fassade. Am 28. Dezember 1869 wurde das Bauwerk auf einem 97 Quadratmeter kleinen Grundstück eingeweiht. Rolf Fischer und Bernd Hoffmeister kennen die Geschichte der dann folgenden 150 Jahre nur zu gut. Fischer, einstiger SPD-Politiker und Staatssekretär verschiedener Ministerien in Schleswig-Holstein, beschäftigt sich seit 25 Jahren intensiv und von Herzen mit der Kieler Stadtgeschichte. Er war es auch, der den Anstoß dafür gab, dass sich 2009 ein Runder Tisch gründete. Die Bürgerinitiative setzte sich zum Ziel, die Reste der ehemaligen Synagoge zu bewahren und zu rekonstruieren. Mehr noch: Der dahinter liegende Raum sollte möglichst miteinbezogen werden und durch eine museale Nutzung das Gedenken an jüdisches Leben in Kiel erhalten.

Sie einigten sich ohne öffentlichen Schlagabtausch auf einen Kompromiss: Rolf Fischer, Mitbegründer einer Bürgerinitiative zur Erhaltung der Synagoge, und Bernd Hoffmeister, Geschäftsführer des Immobilienentwicklers Kieler Stadthaus. Quelle: Uwe Paesler

Dem anderen, Bernd Hoffmeister, blieb gar nichts anderes übrig, als sich in die Historie des Bauwerks einzulesen. Als der Geschäftsführer des Immobilienentwicklers Kieler Stadthaus im Jahr 2013 beschloss, das Grundstück rund um die ehemalige Synagoge zu bebauen, dauerte es nicht lange, da saß Rolf Fischer vor ihm. Es seien konstruktive Gespräche gewesen, sagen beide. In der Tat kann so ein Interessenkonflikt schnell zum öffentlichen Schlagabtausch werden, nicht aber bei Fischer und Hoffmeister: „Wir wollten uns bei dieser sensiblen Geschichte nicht öffentlich beharken.“

Am Ende einigten sich beide auf einen Kompromiss: Die Fassade, die unter Denkmalschutz steht, wird sorgfältig ab- und dann wieder aufgebaut. Der Raum dahinter, der zuletzt als Leergutlager der benachbarten Kieler Brauerei diente, wird kein Ausstellungsraum, sondern ein Fahrradabstellraum für die Bewohner der neuen Wohnungen. „Die pragmatische Linie hat sich durchgesetzt“, sagt Hoffmeister, gibt aber offen zu: „So, wie wir es nun gemacht haben, war es die teuerste und aufwendigste Lösung.“ Mindestens 200.000 Euro habe ihn der Erhalt der Fassade gekostet, schätzt der 64-Jährige. „Das ist aber auch in Ordnung.“

Bauherr hält Nazi-Schmierereien für ausgeschlossen

Kurz habe er sich anfangs die Frage gestellt, welche politische Bedeutung diese Fassade haben könnte. Ob Rechtsextreme sie beschmieren oder gar Anschläge verüben, ob potenzielle Mieterinnen und Mieter diese Sorge umtreibt und sie deshalb fernbleiben würden? Die Antwort gab er sich selbst: „Ich halte Nazi-Schmierereien für ausgeschlossen.“ Vielmehr trieb ihn an, nicht derjenige zu sein, der dieses historische Bauwerk einfach so abreißt.

Für Rolf Fischer ist diese Einigung „stadthistorisch ein besonderes Ereignis“ und „ein emotionaler Höhepunkt für alle, die sich für Kirchen- und Religionsgeschichte interessieren“, es sei ein Ort, der jüdische Geschichte buchstäblich begreifbar mache. Jede Stadtführung, so Fischer, passiere diese Fassade, die in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr zu einer Schmuddelecke verkommen war.

Für Jüdinnen und Juden hat die Fassade heute keine religiöse Bedeutung mehr

Und dennoch: Aus religiöser Sicht habe dieser Gebäuderest heute keine Bedeutung mehr, sagt Viktoria Ladyshensky von der Jüdischen Gemeinschaft Schleswig-Holstein. „Die Synagoge war zu dem Zeitpunkt längst entweiht. Aber natürlich hat die Fassade einen historischen Wert, sie macht jüdisches Leben in Kiel sichtbar“, sagt Ladyshensky. Denn nachdem das Gotteshaus für die damals wachsende Gemeinde zu klein und 1908 schließlich aus Brandschutzgründen geschlossen worden war, verkaufte es die Gemeinde an einen Schlachtermeister, der es einer Gravierwerkstatt vermietete.

Die Fassade wurde in dieser Zeit mehrfach verändert, der größte Teil aber blieb erhalten. Als das Gebäude schließlich 1943 im Zweiten Weltkrieg von Bomben fast vollständig zerstört wurde, gehörte es den Kieler Unternehmern Johannsen und Schmielau, Betreiber eines Fachgeschäfts für Haushalts- und Spielwaren.

Deutlich schlimmer wiegt hingegen noch bis heute die Zerstörung der damals noch genutzten Synagoge in der Goethestraße in der Reichspogromnacht. Diese war in der Nacht des 9. November 1938 von der „SA“ in Brand gesetzt, entweiht und in ihrem Inneren zerstört worden. Um 11.30 Uhr veranstaltet die Landeshauptstadt an diesem Dienstag eine offizielle Mahn- und Gedenkveranstaltung zur Reichspogromnacht.

In Bad Segeberg erinnert jetzt eine Stahlkonstruktion an abgerissene Synagoge

Die Brücke von damals zu heute wird dieser Tage nicht nur in Kiel geschlagen: In Bad Segeberg wird bereits an diesem Dienstag ein besonderes Bauwerk eingeweiht. Eine acht Meter breite und über elf Meter hohe Stahlkonstruktion in der Form und den Originalmaßen der Front der 1962 abgerissenen Synagoge soll in Zukunft an die Geschichte der Juden erinnern. Niemand mehr hatte sich nach Ende des Krieges um das Gebäude gekümmert, nachdem die jüdische Gemeinde mit Ausnahme eines Mannes aus Segeberg vertrieben oder vernichtet worden war.

Die neue Gedenkstätte für die alte Synagoge in der Lübecker Straße 2 in Bad Segeberg. Am 9. November wird die Einweihung gefeiert. Quelle: Nadine Materne

Im Türrahmen, durch den Besucher das Denkmal betreten, werden die Namen der alten jüdischen Gemeinde eingraviert werden. Dahinter ist die Tafel mit den historischen Erklärungen angebracht. Pflasterungen im Boden kennzeichnen zudem die alten Umrisse der Synagoge, ein Davidstern im Boden dient als Symbol für die Vertreibung und Vernichtung der Segeberger Juden.

Spätestens im März 2022 soll das Wohngebäude samt Fassade in Kiel fertig sein

In Kiel dauert es noch einige Monate, bis die Fassade wieder steht. Im Februar, spätestens März kommenden Jahres, soll das Wohngebäude fertig sein. Zwölf Millionen Euro hat der Bau dann gekostet, Tausende Ziegelsteine werden verbaut worden sein. Maurer Michael Leckband und Unternehmer Bernd Hoffmeister werden das schwierigste Projekt ihres Berufslebens abgeschlossen haben. Und Rolf Fischer wird eine Erklärtafel an der Fassade anbringen lassen, die das erzählt, was die vielen hundert gealterten Steine nicht sagen können.