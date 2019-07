Hattstedt

Als erstes deutsches Telekommunikationsunternehmen hat Vodafone in dieser Woche ein kommerzielles 5G-Netz gestartet. Neben Hattstedt im Kreis Nordfriesland sind an 24 weiteren Standorten (darunter Düsseldorf, Köln und Dortmund) Sendemasten in Betrieb genommen worden.

Über die 5G-Antennen können Bewohner der Gemeinde Hattstedt nach Vodafone-Angaben seit Mittwoch rasant im Internet surfen und Filme in bisher ungekannter Geschwindigkeit herunterladen. Hierfür müssen sie jedoch 5G zu den bestehenden Vodafone-Verträgen hinzubuchen. Dies kostet in den üblichen Verträgen fünf Euro zusätzlich. Allerdings braucht man dazu neue Smartphones, die 5G-kompatibel sind – Vodafone bietet hierfür Modelle von Huawei und Samsung an.

Staatssekretär Dr. Thilo Rohlfs : "Aufwertung des ländlichen Raums"

Staatssekretär Dr. Thilo Rohlfs wertet die Inbetriebnahme als Verbesserung der Mobilfunkversorgung in Schleswig-Holstein. Er sagt: „Gerade von solchen Infrastrukturprojekten geht ein wichtiger Impuls für ganz Schleswig-Holstein aus. 5G ist ein erstes gutes Anzeichen dafür, dass es vorangeht. Nun gilt es beim weiteren Netzausbau zügig voranzukommen.“

Zugleich bedeute die Wahl Hattstedts eine Aufwertung des ländlichen Raums und stelle ein positives Signal dar.

Gibt es noch weitere 5G-Sendemasten in Schleswig-Holstein ?

Die Vodafone-Konkurrenten sind noch nicht so weit. Die Deutsche Telekom aktiviert ihr 5G-Netz nach eigenen Angaben erst „in den nächsten Wochen“, Telefónica hält sich zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme noch bedeckt.

Das 5G-Netz von Vodafone ist mit 25 Masten derzeit noch sehr beschränkt, bundesweit hat das Unternehmen rund 25.000 Mobilfunkstationen. Im August sollen es 50 solcher 5G-Stationen sein.

