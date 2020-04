Kurs Dänemark. Die Rostocker Reederei Aida schickt die ersten beiden Kreuzfahrtschiffe in die Ostsee. Am Donnerstag wird am Kreuzfahrtterminal im dänischen Fredericia die "Aidamar" festmachen. Damit ist das Schiff für den kommenden Saisonstart schon mal in ihrem Einsatzgebiet.