Erstimpfungen: Nachfrage in Schleswig-Holstein zieht an

Für die Impfkampagne gegen das Coronavirus in Schleswig-Holstein ist Entlastung in Sicht: Das Land öffnet die Impfstellen ab Donnerstag wie angekündigt für alle. Ein bitter nötiger Schritt, denn die Nachfrage nach dem Corona-Schutz ist derzeit offenbar viel größer als das Angebot. Auch die Zahl der Erstimpfungen zieht wieder spürbar an.

Egal, ob Booster oder Grundimmunisierung – wer sich in den vergangenen Tagen um eine Impfung bemüht hat, musste sich oft in Geduld üben. Bei den offenen Impfaktionen kam es zu langen Warteschlangen ohne Garantie, am Ende noch den Pieks zu erhalten. Bei den Hausärzten vergeht zum Teil mehr als ein Monat bis zum zugeteilten Impftermin.

Quote der Erstimpfungen in Schleswig-Holstein nun über 75 Prozent

Die jüngsten Verschärfungen der Corona-Regeln sorgen für den Boom bei Booster & Co. Besonders die Einführung von 3G am Arbeitsplatz hat offenbar zu einem erheblichen Teil dazu beigetragen, denn ungeimpfte Arbeitnehmer müssen täglich zu Dienstbeginn einen negativen Corona-Test vorlegen.

Die Praxen in Deutschland haben ihre Impfstoffbestellungen mehr als verdoppelt. Auch die Quote der Erstimpfungen in Schleswig-Holstein ist zuletzt stärker gestiegen als in den Vorwochen. Sie liegt nun bei 75,3 Prozent. Dr. Thomas Maurer, Vorsitzender des Hausärzteverbands Schleswig-Holstein, stellt zudem fest: „Jetzt kommen überwiegend junge Leute unter 30.“

Zunehmend gerate wieder das Präparat von Johnson & Johnson in den Fokus der Patienten, weil davon nur eine Dosis nötig ist und der volle Impfschutz bereits nach zwei Wochen gilt. Bei anderen Impfstoffen dauert die Grundimmunisierung bis zu acht Wochen.

„Wer zurzeit nach Johnson & Johnson fragt, dem geht es meistens nicht um den Impfschutz, sondern um das schnelle Zertifikat“, so Maurer. Das Vakzin erreiche ihm zufolge kurzfristig zwar einen ausreichenden Schutz, sollte aber rasch nach vier Wochen durch einen mRNA-Impfstoff aufgefrischt werden. Ohnehin macht es in der deutschen Impfkampagne nur einen geringen Anteil aus.

Hausärzte in Schleswig-Holstein ausgebremst

Die Ärzte fühlen sich zudem ausgebremst, nachdem das Bundesgesundheitsministerium die Zuteilung des Biontech-Impfstoffs auf 30 Dosen pro Arzt und Woche gedeckelt hat. Er soll nur noch an Menschen unter 30 verimpft werden, an alle anderen vorrangig Moderna, das in den Lagern abzulaufen drohte.

„Nun müssen wir die Patienten wieder nach Impfstoff sortieren und bei der Terminvergabe bereits darauf achten, dass am Ende kein Impfstoff übrig bleibt und weggeworfen werden muss“, so Thomas Maurer. Der Aufwand sei enorm.

Dr. Jörg Forstner aus Kiel etwa musste eine Impfaktion mit 150 gebuchten Terminen absagen, die er als Betriebsarzt organisiert hatte, weil die Absage seiner Bestellung so kurzfristig kam. So etwas führe zu Verunsicherung. „So viele Diskussionen um Impfstoffe wie heute habe ich in meinen 30 Berufsjahren nicht erlebt“, so Forstner.

Kritik an Bürokratie bei der Corona-Impfung

Hausarzt Sven Kochsiek aus der Gemeinschaftspraxis Ravensberg ist froh, wenn die Impfstellen nun für alle öffnen. „Das ist eine gemeinsame Kraftanstrengung.“ Er kritisiert den hohen bürokratischen Aufwand, den die Ärzte leisten müssen. „Kein Mensch wird schriftlich über die Masern-Impfung aufgeklärt – vielleicht würde für Corona auch ein Aushang im Wartezimmer reichen.“

Wer noch den Corona-Schutz braucht, kann ab Donnerstag, 2. Dezember, auf www.impfen-sh.de einen Termin buchen. Bislang war das nur für Menschen über 60 Jahre möglich.