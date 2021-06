Endlich wieder so etwas wie Normalität, am Ende wird sogar die Schleswig-Holstein-Hymne wieder gesungen: Die Nord-CDU hat am Sonnabend mit 231 Delegierten auf einem Landesparteitag in Neumünster ihre Liste zur Bundestagswahl festgezurrt. Prominenten Besuch gab es auch: Armin Laschet kam persönlich.