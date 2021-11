„Es wird Zeit, dass er geht“: Garg kritisiert Spahn wegen Biontech-Deckelung

Neumünster

Heiner Garg (FDP) hat ein Schreiben des Bundesgesundheitsministeriums zu Auffrischungsimpfungen scharf kritisiert. Der geschäftsführende Minister Jens Spahn (CDU) rationiere mit Biontech ausgerechnet den Impfstoff mit der höchsten Akzeptanz in der Bevölkerung, sagte Garg am Samstag auf einem Landesparteitag in Neumünster. „Es wird Zeit, dass er geht.“

Hintergrund ist ein Schreiben des Bundesgesundheitsministeriums an die Bundesländer. Neben dem Präparat von Biontech/Pfizer solle vermehrt das von Moderna eingesetzt werden. Andernfalls drohten eingelagerte Moderna-Dosen ab Mitte des ersten Quartals 2022 zu verfallen, was aber vermieden werden müsse. Für Biontech sollen daher „Höchstbestellmengen“ definiert werden, wie es in dem Schreiben heißt. Praxen sollen demnach vorerst maximal 30 Dosen pro Woche bestellen können, Impfzentren und mobile Impfteams 1020 Dosen.

Buchholz ist FDP-Spitzenkandidat für Landtagswahl 2022

Die FDP geht mit Wirtschaftsminister Bernd Buchholz als Spitzenkandidat in die Landtagswahl am 8. Mai. Der 60-Jährige erhielt in Neumünster 177 von 199 Stimmen. Buchholz erhielt 15 Gegenstimmen bei 7 Enthaltungen. „Die Ausgangslage ist super zurzeit“, sagte Buchholz. „Wir müssen eigentlich ein Rekordergebnis für die Liberalen erzielen.“ Das erreichten die Liberalen 2009 mit 14,9 Prozent.

Bei der Landtagswahl 2017 kam Partei auf 11,5 Prozent. Bei der Bundestagswahl im September erreichte sie im Norden 12,5 Prozent. Die FDP ist derzeit mit neun Abgeordneten im Landtag in Kiel vertreten und regiert seit 2017 in einer Jamaika-Koalition mit CDU und Grünen unter Ministerpräsident Daniel Günther (CDU).

Von RND/dpa