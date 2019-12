Basis entscheidet über Pflegekammer

Kiel

Die Jamaika-Koalition in Kiel hatte in letzter Minute noch einen Änderungsantrag in den Haushalt eingebracht. 3 Millionen Euro stellt das Land nun extra für die Pflegeberufekammer bereit. Damit müssen die rund 27.000 Pflegefachkräfte in Schleswig-Holstein in diesem Jahr keine Mitgliedsbeiträge bezahlen.

Doch wider Erwarten traf dieses Weihnachtsgeschenk der Politik nicht auf uneingeschränkte Zustimmung. Lars Gay, Fachkrankenpfleger für Intensiv- und Anästhesiepflege, meinte, es sei einerseits eine Entlastung, über die er sich freue. „Andererseits werden somit alle belastet und erneut Steuergelder aus dem Fenster geworfen. Dieses Geld fehlt dann woanders.“

Protest gegen Pflegekammer

Die Pflegeberufekammer war im April 2018 in Neumünster eingerichtet worden - als Standesvertretung für die Pflegefachkräfte in Schleswig-Holstein. Seither nahmen die Proteste stetig zu. Vor allem die Zwangsmitgliedschaft in der Kammer und die Zwangsmitgliedsbeiträge hatten tausende Pflegekräfte mobilisiert: Sie gründeten die Initiative „Stopp - keine Pflegeberufekammer in Schleswig-Holstein“ und fordern seither mit Mahnwachen und Demonstrationen die Abschaffung der Kammer.

Dazu eröffnet ihnen die Landesregierung nun eine reelle Chance: 2021 sollen alle Mitglieder der Kammer zwischen zwei Varianten abstimmen:

1. Die Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein wird aufgelöst.

2. Die Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein wird unter Beibehaltung von Pflichtmitgliedschaften und Pflichtbeiträgen fortgeführt.

Kontrolle für Abstimmung gefordert

Für Pflegekräfte wie Susann Hargens ist die Entscheidung der Landesregierung ein Meilenstein. „Es hat sich gezeigt, dass Pflege zusammenhalten und aufstehen kann um für ihre Rechte und Überzeugungen zu kämpfen.“ Und Franziska Hauptmann findet es richtig, die Entscheidung über die Pflegeberufekammer der Basis, nämlich den Pflegekräften, zu überlassen. „Die beste Organisation kann nichts erreichen, wenn die Pflegekräfte übergangen werden.“

Andere Fachkräfte forderten, dass der gesamte Abstimmungsprozess einem unabhängigen Gremium übertragen wird. Das sei auch für die Kammer wichtig, wenn wider Erwarten für den Fortbestand gestimmt würde.

Warum erst 2021?

Unverständnis äußerten Pflegekräfte darüber, dass die Abstimmung erst 2021 kommt. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Tobias Koch verteidigte diese Entscheidung. „Bis zur Abstimmung im 1. Quartal 2021 erhält die Pflegekammer die Chance, ihre Arbeitsfähigkeit und ihren Nutzen unter Beweis zu stellen.“

Für Kammer-Präsidentin Patricia Drube ist das nur eingeschränkt möglich. Denn die Politik hat der Kammer ab sofort einen Einstellungsstopp verordnet. Zudem sei die Frist zu kurz. Die Kammer fordert deshalb, dass die Vollbefragung erst zum Ende der Legislaturperiode, als im zweiten Halbjahr 2022, erfolgten.

Außerdem müsse die Kammer die volle Haushaltshoheit behalten und das Land die Kosten für die Abstimmung übernehmen. Unterstützung bekam die Präsidentin von dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Ralf Stegner. In dieser Frist habe die Kammer keine Chance, den Beschäftigten zu zeigen, dass sie für die dringend notwendigen Verbesserungen in der Pflege sorgen kann. „Hätte die Regierung diese Abstimmung im Vorfeld der Kammerwahl 2022 oder 2023 angesetzt, könnte man darüber ja reden. So ist das ein durchsichtiges Manöver, das man durchaus politische Nötigung nennen könnte.“

