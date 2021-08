Kiel

Eltern und Jugendliche in Schleswig-Holstein lassen sich offenbar wenig davon verunsichern, dass die Ständige Impfkommission (Stiko) bislang noch keine generelle Empfehlung dazu ausgesprochen hat, die Zwölf- bis 17-Jährigen gegen das Coronavirus zu impfen. Mehr als 30 Prozent aus dieser Altersgruppe hat bereits eine Spritze erhalten, gut 15 Prozent sind vollständig geschützt.

Dass sich nun auch 10.500 Mädchen und Jungen zur Impfkampagne in den Gymnasien und Gemeinschaftsschulen angemeldet haben, wertet Bildungsministerin Karin Prien (CDU) als Erfolg. Sie weist zudem darauf hin: „Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahren können sich auch weiterhin ohne Termin in allen Impfzentren impfen lassen: Diese offenen Angebote finden jeweils mittwochs bis sonntags von 13 bis 18 Uhr statt.“

Stiko will ihre Empfehlung aktualisieren

Die Stiko will ihre Meinung zu Kinder-Impfungen nun ändern. Bislang empfiehlt sie den Corona-Schutz nur Kindern und Jugendlichen mit Vorerkrankungen. In einer Woche werde es zu einer aktualisierten Veröffentlichung kommen, hieß es zuletzt. Die bisherige Zurückhaltung begründete Stiko-Chef Thomas Mertens mit unzureichenden Daten zur Sicherheit der Impfung bei Heranwachsenden.

Im Fokus standen vor allem Herzmuskelentzündungen bei Geimpften. Dies war zum Beispiel in den USA beobachtet worden. Mittlerweile könne man dieses Risiko etwas besser beurteilen, sagt der Berliner Kinder- und Jugendarzt Martin Terhardt als Stiko-Mitglied im Sender RBB.

Lesen Sie auch Impfungen an Schulen in Schleswig-Holstein: 10.500 Mädchen und Jungen sind angemeldet

Das höchste Risiko (1 zu 16.000) hätten Jungen nach der zweiten Impfung. Die meisten dieser Herzmuskelentzündungen verlaufen dem Mediziner zufolge mild, es habe in der Altersgruppe auch keine Todesfälle dadurch gegeben.

Ärzte sind sich uneins, ob eine Impfung von Zwölf- bis 17-Jährigen sinnvoll ist. „Wir sind in Schleswig-Holstein nicht zu einer einheitlichen Meinung gekommen“, sagt Alexander Baumgarten-Walczak, Regionalsprecher des Bundesverbands der Kinder- und Jugendärzte für Kiel und den Kreis Plön.

Bei Kinderärzten in Schleswig-Holstein nimmt Impf-Nachfrage zu

Er selbst befürwortet den Impfschutz für Minderjährige. „Die psychosozialen Folgen durch Homeschooling, Lockdown oder Quarantäne sind unermesslich.“ Zu den Auswirkungen zählen demzufolge vor allem Gewichtszunahme, Mediensucht und Bildungslücken. „Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten: Entweder wir impfen oder lassen es laufen, und nehmen in Kauf, dass irgendwann alle Schulklassen durchseucht sind – denn mit der Zeit werden sich alle infizieren“, so Baumgarten-Walczak.

Lesen Sie auch Kinderärzte in Schleswig-Holstein warnen vor Infektwelle im Herbst

Er selbst hat in seiner Praxis in Preetz bereits rund 100 Jugendliche geimpft, nur etwa jeder Fünfte war ein Risikopatient. 50 weitere stehen noch auf der Warteliste. „Es gab kurzfristig eine Sättigung, doch seit die Schule wieder begonnen hat, nehmen die Anfragen wieder zu“, berichtet er.

Unterdessen nehmen auch die Corona-Infektionen in Schulen zu. In Kiel zum Beispiel hat es laut Daten des Bildungsministeriums seit Beginn des neuen Schuljahrs am 2. August bis einschließlich 12. August insgesamt 67 Neuinfektionen gegeben. Bisher musste keine Schule geschlossen werden.

Bildungsministerin Karin Prien gegen Schulschließungen wegen Corona

Das ist nach einer Schließung im nordfriesischen Leck auch nicht im Sinn der Bildungsministerin. Bei Tests an Schulen habe es 178 positive Ergebnisse gegeben, bei 365.000 Schülern. „So richtig viel, finde ich, ist das nicht“, sagt Karin Prien. Schule sei kein Infektionsherd.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sie fordert vom Gesundheitsministerium „eine verbindliche Vorgabe an alle Gesundheitsämter zum einheitlichen Umgang mit Infektionsfällen an Schulen“. Betretungsverbote wie in Leck müssten „der absolute Ausnahmefall bleiben“. In der nächsten Verordnung ab 23. August bleibe es bei den bekannten Instrumenten wie Testen, Masken und Abstand.

Von Tilmann Post und Dennis Betzholz