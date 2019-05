Kiel/Oslo/Fuchsberg

110 Fahrzeuge stoppte die Polizei Mecklenburg-Vorpommern schließlich am A20-Parkplatz Fuchsberg (bei Wismar). Involviert in die Verfolgung war die schleswig-holsteinische Landespolizei.

Zur Galerie Beobachter können nur den Kopf schütteln: Mit mehr als 200 km/h jagen Dutzende Sportwagen über eine Autobahn in Mecklenburg-Vorpommern. Hintergrund ist vermutlich eine internationale Rally.

In Kiel kontrollierten zunächst die Wasserschutzpolizei sowie Tuning-Experten des Bezirksreviers die Fahrzeuge, so Polizeisprecher Matthias Arends. Die "Eurorally" – laut Veranstaltern ein Ereignis für Auto-Enthusiasten, das die Fahrer bis zu 799 Euro kostet – führte zuvor von Oslo nach Göteborg, später über Stettin nach Prag.

Eurorally We wish you all a happy new year! Gepostet von Eurorally am Freitag, 28. Dezember 2018

In Kiel sollten die PS-starken Autos am Donnerstag um 9.15 Uhr starten und nach 4,5 Stunden im polnischen Stettin ankommen – tatsächlich kein ambitionierter Zeitplan. Laut Routenplan wird die Fahrzeit mit 4:10 Stunden angegeben.

Rennen-Verdacht: Gefährdung des Verkehrs

Dass die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern die Fahrer der " Eurorally" stoppte, lag dennoch am Verdacht der Gefährdung des Verkehrs, so Stefanie Busch vom Polizeipräsidium Rostock. Einige Wagen sollen auf dem Standstreifen überholt und andere Autos bedrängt haben.

+++ Ihre Papiere bitte +++ Eine eher ungewöhnliche Anreise mit der Fähre aus Göteborg haben die Kollegen der... Gepostet von Polizei Kiel und Plön am Freitag, 3. Mai 2019

Jürgen Börner vom Landespolizeiamt Schleswig-Holstein bestätigte, dass schwedische Kollegen sie vor der Ankunft der Kolonne am Schwedenkai in Kiel informiert hatten. Die Kontrolle in Kiel überstanden zehn Wagen nicht. Anschließend, so Börner, seien um 11 Uhr das Bundeskriminalamt, die Bundesländer und die Behörden der Nachbarländer aus Kiel informiert worden.

Eurorally : Auch Verstöße in Schleswig-Holstein ?

Zwar habe es bisher keine weiteren Informationen über Verstöße der Fahrer in Schleswig-Holstein gegeben. In Mecklenburg-Vorpommern, wo die A20 aber teils ohne Tempolimit befahrbar ist, hatte die Polizei aber Kontrollstellen und Hubschrauber im Einsatz, heißt es aus Rostock.

Die meisten der offenbar norwegischen Teilnehmer hätten sich trotz des nächtlichen Stopps in Fuchsberg "sehr kooperativ" verhalten, so die Polizei. Seit Freitagmittag können sie einzeln weiterfahren. Die Polizei Wismar sucht jetzt Zeugen und Aufnahmen möglicher Vergehen.

