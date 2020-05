Grote: Ich wurde öffentlich demontiert

Kiel

Ex-Innenminister Hans-Joachim Grote ( CDU) will die schweren Vorwürfe, die Ministerpräsident Daniel Günther gegen ihn erhoben hat, nicht auf sich sitzen lassen. Grote hat die Landesdatenschützerin Marit Hansen schriftlich gebeten, die Vorgänge um seinen Rücktritt juristisch zu überprüfen.

Anlass für Grotes Schritt: Sein früheres Ministerium hatte rund 30 Briefe, die nach seinem Ausscheiden im Minister-Büro aufgelaufen waren, lose in einem Din-A4-Umschlag an Grotes Privatadresse in Norderstedt geschickt – ausnahmslos geöffnet und aus den Briefumschlägen genommen. Darunter waren nach Grotes Angaben auch private Bankunterlagen.

Ex-Innenminister Grote zweifelt Rechtmäßigkeit von Auswertungen an

„Die Ereignisse um mein Ausscheiden als Innenminister werfen leider immer mehr Fragen auf“, heißt in dem Schreiben Grotes an die Leiterin des Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz (ULD) in Kiel, das KN-online vorliegt. Er bitte daher ausdrücklich darum, auch die beiden sogenannten Bestra-Berichte der Staatsanwaltschaft Kiel an die Landesregierung zu überprüfen, die den Regierungschef zur Trennung von Grote veranlasst hatten. Das ULD solle prüfen, „ob all diese Auswertungen und Weitergaben rechtens sind“, so der Ex-Minister. In der vergangenen Woche waren Inhalte aus den vertraulichen Berichten unter anderem im „ Flensburger Tageblatt“ aufgetaucht.

Grote : "Wenn ein Brief aus Versehen geöffnet worden wäre..."

Seine frühere Staatssekretärin Kristina Herbst hat Grote per Mail um Aufklärung gebeten, wieso seine Post geöffnet worden sei und „wer für diese Entscheidung die Verantwortung trägt“. Unter den rund 30 Briefen, die sämtlich ohne Umschläge in Norderstedt angekommen seien, hätten sich handgeschriebene Schriftstücke befunden, deren Absender sein Ausscheiden bedauert hätten, persönliche Glückwünsche zum gerade gefeierten 65. Geburtstag, aber auch private Konto-Unterlagen seiner Bank, so Grote gegenüber unserer Redaktion.

Gerichtet war die Post zum Teil an „Herrn Minister a. D.“, also erkennbar keine Dienstpost. Wenn ein Brief aus Versehen geöffnet worden wäre, hätte man darüber hinwegsehen können, so Grote – „aber alle 30 Briefe, das ist schon ein bisschen eigenwillig“, sagte der Ex-Minister. An ULD-Chefin Hansen schrieb er: „Wenn so mit dem Thema Briefgeheimnis umgegangen wird, muss ich leider unterstellen, dass auch an anderer Stelle nicht auf meine Persönlichkeitsrechte und auf Geheimhaltungspflichten geachtet wird.“

Grote kennt die beiden Bestra-Berichte nicht

Er selbst habe weder den ersten noch den zweiten Bestra-Bericht der Staatsanwaltschaft – Bestra steht für Berichtspflicht in Strafsachen – persönlich einsehen können, so Grote weiter. Günther habe ihm lediglich einzelne Aussagen aus den beiden Berichten sinngemäß vorgetragen.

Wie berichtet, ging es in den Mitteilungen um Whatsapp-Chats, die der Minister mit einem KN-Journalisten und dem früheren Landes-Vize der Deutschen Polizeigewerkschaft, Thomas Nommensen, geführt hatte. Die Chats waren im Zuge der Ermittlungen gegen Nommensen wegen des Verdachts auf Geheimnisverrat ausgewertet worden. Günther hatte erklärt, Grote habe ihm gegenüber über den Austausch mit dem Reporter die Unwahrheit gesagt. Er habe immer mehr Zweifel, schreibt Grote an Hansen, dass „die Informationsbeschaffung zumindest sehr fragwürdig, wenn nicht möglicherweise sogar rechtswidrig war“.

Grote : Meine Reputation wurde nachhaltig beschädigt

Günther trage die Verantwortung für die Regierung, erklärte der Ex-Minister gegenüber unserer Zeitung. Und wenn der Regierungschef das Vertrauensverhältnis beschädigt sehe, könne er Kabinettsmitglieder austauschen. Was ihn aber sehr betroffen mache, so Grote, sei die Art und Weise, wie über ihn im Innen- und Rechtsausschuss berichtet worden sei. „Ich wurde öffentlich angeprangert und meine Reputation, meine bisherigen Leistungen und mein Ansehen nachhaltig beschädigt“, so Grote. „Über dieses Verhalten bin ich sehr enttäuscht; dass Daniel Günther dies zulässt, als Ministerpräsident, aber auch als CDU-Landesvorsitzender.“

Grote wörtlich: „Das Wort ,Parteifreunde’ hat für mich eine neue Bedeutung bekommen. Man kann in der Sache unterschiedlicher Meinung sein, aber ich finde, das persönliche Demontieren sollte kein Mittel der Lösungsfindung sein.“ Es tue „menschlich sehr weh, vom Hof gejagt zu werden“.

Grote : Ich gehe enttäuscht über einzelne Menschen

Er gebe „enttäuscht über einzelne Menschen, aber ohne Wut auf meine CDU, der ich weiterhin verbunden bin“. Er werde sich auch nicht „in einem Mauseloch verkriechen, da ich mit mir und meinem Handeln im Reinen bin“. Für ihn beginne jetzt ein neuer Lebensabschnitt, so Grote. Er habe nun mehr Zeit fürs Golfspielen und für Konzertbesuche. Außerdem wolle er sich einen Traum erfüllen und Kunstgeschichte studieren.

Ministeriumssprecher: Brief-Öffnung ist üblich

Zum Thema Brief-Öffnung erklärte Ministeriumssprecher Dirk Hundertmark auf Nachfrage, bei namentlich adressierter Post an einen Innenminister handele es sich häufig um – teilweise auch besonders schutzbedürftige – Informationen oder Schreiben für den Amtsträger. Mit dem Ausscheiden aus dem Amt entfalle die Berechtigung für den Erhalt dieser Post. Deswegen seien die Briefe „geöffnet und gesichtet“ worden. Dies sei in Phasen des Übergangs üblich.

