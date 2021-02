Kiel

Die CDU nahm Carstensen in Schutz.

Ausgelöst wurde der Krach um Carstensen durch interne E-Mails, die von NDR, WDR und „Süddeutscher Zeitung“ (SZ) ausgewertet wurden. Demnach soll Carstensen (Ministerpräsident von 2005 bis 2012) ab 2014 Glücksspiel-Gespräche mit mehreren Spitzenpolitikern und Wirecard-Vorstand Burkhard Ley angebahnt haben. Carstensen bestreitet das nicht. „Ich bin aber nie als Lobbyist von Wirecard tätig geworden und habe auch kein Geld erhalten. Lediglich Reise- und Hotelkosten sind erstattet worden, und zwar von einer Kanzlei in München.“

Anzeige

Carstensen: Suchtprävention mit Wirecard besprochen

Erinnern kann sich Carstensen noch an Gespräche mit Hessens Regierungschef Volker Bouffier (CDU), Günther Oettinger (CDU, damals Digital-Kommissar der Europäischen Union) und Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD). In den Sitzungen soll es um ein „technisches Modell zur Suchtprävention“ beim Online-Glücksspiel gegangen sein, genauer um eine Methode, mit der Banken oder Zahlungsdienstleister Kontobewegungen von Zockern analysieren und so eine mögliche Suchtgefährdung erkennen können.

„Mir ging es um den Schutz der Spieler, insbesondere von Jugendlichen“, bilanziert Carstensen. Wirecard, das damals noch als Erfolgsunternehmen gefeiert wurde, ging es vermutlich auch darum, seine Geschäfte rund ums Glücksspiel auszubauen.

Lesen Sie auch: Peter Harry Carstensen im großen KN-Interview

Durch Carstensens Türöffner-Einsatz brach der alte Konflikt im Landeshaus um das Glücksspiel neu aus. „Es ist zweifelhaft, wie sich der ehemalige Ministerpräsident zum Handlanger einer Lobby mit fragwürdigem Ruf hat machen lassen“, giftete SPD-Fraktionschef Ralf Stegner. Er rechnete zugleich mit der früheren CDU-FDP-Koalition (2009 bis 2012) ab, die mit Carstensen an der Spitze Schleswig-Holstein „zum Las Vegas des Nordens gemacht“ habe und „der Zockerlobby bei illegalem Glücksspiel zu Diensten“ gewesen sei.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schützenhilfe bekam Carstensen von CDU-Fraktionsmanager Hans-Jörn Arp. „Schleswig-Holstein ging es im Bereich Glücksspiel immer darum, die Geldströme zu kontrollieren sowie Suchtprävention und Jugendschutz betreiben zu können.“ Dafür habe Carstensen auch bei Oettinger geworben. Arp: „Darin sehen wir kein Problem.“

Klar ist ohnehin, dass Carstensen und Co. mit Schleswig-Holstein-Lizenzen für Sportwetten und Online-Casinos (auch Poker) auf das richtige Pferd gesetzt hatten. Möglicherweise noch in diesem Jahr könnten die anderen Bundesländer nachziehen.

Von Ulf B. Christen