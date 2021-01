Moin, Herr Carstensen. Wie geht es Ihnen?

Peter Harry Carstensen: Mir geht es ausgesprochen gut. Das sieht man auch. Ich werde oft gefragt, wie viel ich abgenommen habe. Das waren etwas mehr als 20 Kilogramm. Ich wiege jetzt zwar keine 60 Kilo, aber unter 100.

Glückwunsch.

Ich habe das freiwillig gemacht, weil es mir gut tut. Ich habe schließlich vor, noch ein paar Jahre zu leben.

Sie wohnen mittlerweile in Mühbrook bei Bordesholm, also gleichsam bei Ralf Stegner um die Ecke.

Deswegen habe ich mir das Haus nicht ausgesucht. Schließlich kann jeder wohnen, wo er gern möchte.

Und Corona? Wie haben Sie das bisher weggesteckt?

Ausgesprochen gut. Wenn man Pensionär ist, der zu Hause am Computer arbeiten und telefonieren kann, sind die Einschränkungen zu verkraften. Ich ärgere mich über einige, die sich nicht an die Vorgaben halten. Es ist doch möglich, eine Zeitlang die Zahl seiner Kontakte zu reduzieren. Es wird auf hohem Niveau gejammert. Wir können einkaufen gehen. Niemand verhungert. Das sind doch ganz andere Bedingungen als nach dem Zweiten Weltkrieg. Damals mussten viele Menschen in Schleswig-Holstein hungern.

Vermissen Sie den Politikbetrieb?

Ich erlebe ihn sozusagen von der anderen Seite und denke gerade in dieser Zeit der Pandemie oft, was für ein Glück, dass ich das nicht regeln muss. Ich habe großen Respekt vor der Arbeit der Regierung und möchte nicht mit Ministerpräsident Daniel Günther tauschen. Manchmal möchte ich zwar auch mal auf den Tisch hauen. Aber das ist halt so. In der Regierung sitzt eine gute, jüngere Generation. Die haben natürlich andere Politikvorstellungen. Das ist auch gut so. Sie machen Politik für jüngere Leute. Für mich muss nicht mehr viel Politik gemacht werden.

Sie sind seit einem Jahr Landesbeauftragter für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus. Wie sind Sie zu dem Amt gekommen?

Der Ministerpräsident hat mich angerufen und mich gefragt, ob ich diese Aufgabe übernehmen könnte. Ich war zunächst skeptisch, aber meine Frau hat mir zugeraten. Und damals, nach dem antisemitischen Terrorakt von Halle, konnte man ohnehin nicht nein sagen.

Ihre Zwischenbilanz?

Wir hatten im vergangenen Jahr leider 50 bis 60 antisemitische Vorfälle in Schleswig-Holstein. Das ist im Bundesvergleich eher wenig. Aber jeder Vorfall ist einer zu viel. Es ist also viel zu tun. Wir müssen jüdisches Leben in Schleswig-Holstein selbstverständlich machen. Ohne Zweifel. Ohne Demütigung. Juden sollen ihre Kippa ohne Angst tragen, ihre Gottesdienste abhalten und ihre Friedhöfe ehren können. Schleswig-Holstein ist schließlich ein weltoffenes und tolerantes Land. Das zeigt die Geschichte.

An was denken Sie?

Wir haben unter der dänischen Herrschaft drei Zentren mit Glaubensfreiheit gehabt. Das waren erstens Glückstadt, das Christian IV. mit Hilfe von Juden aus Portugal zum Konkurrenzhafen Hamburgs ausbauen wollte. Das war zweitens Friedrichstadt, das Friedrich. III. zu einer Handelsmetropole machen wollte. Dafür holte er Remonstranten aus den Niederlanden, aber auch Juden zu uns. Friedrichstadt gilt bis heute als Stadt der Toleranz. Und drittens: Eben dieser Friedrich wollte Nordstrand mit Hilfe katholischer Deicharbeitern eindeichen.

Es gibt allerdings auch hässliche Gegenbeispiele. Schleswig-Holstein war früh ein Muster-Gau der NSDAP.

Das stimmt. Ich möchte allerdings an die dänische Zeit anknüpfen und einen Beitrag dazu leisten, jüdisches Leben in Schleswig-Holstein sichtbarer zu machen, die Begegnung mit Juden zu fördern.

Das Jubiläumsjahr 2021 bietet dazu Gelegenheit. Gefeiert werden 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Was ist in Schleswig-Holstein geplant?

Eines vorweg. Ich nenne das nicht gern Jubiläumsjahr. Die Juden haben in den 1700 Jahren seit dem Edikt des römischen Kaisers Konstantin, einer deutlichen Akzeptanz von jüdischem Leben nördlich der Alpen, wenig zu jubeln gehabt. Andererseits haben Juden wie Albert Einstein oder Heinrich Heine Wissenschaft und Kultur in Deutschland mitgeprägt. Es gibt also zahlreiche und sehr verschiedene Möglichkeiten, jüdisches Leben zu beleuchten. Ich weiß, dass Hochschulen, Kulturschaffende und die jüdischen Gemeinden, aber auch andere gesellschaftliche Gruppen zahlreiche eigene Veranstaltungen planen. Wann was genau stattfindet, werde ich in den nächsten Wochen gemeinsam mit Bildungsministerin Karin Prien vorstellen.

Schleswig-Holstein steht heute finanziell durch die HSH Nordbank und Corona deutlich schlechter da als in Ihrer Regierungszeit. Macht Ihnen das Sorgen?

Ja, mir macht die finanzielle Situation des Bundes und des Landes erhebliche Sorgen. Wir leben auf Kredit der nächsten Generationen. Sie müssen alle Schulden zurückzahlen. Um nicht missverstanden zu werden: Ich halte die kreditfinanzierten Corona-Hilfsprogramme für richtig. Aber was mir schon seit Jahren fehlt, ist das ernsthafte Bemühen, Ausgaben zu reduzieren und zu sparen.

Die CDU wählt heute einen Bundesvorsitzenden. Ist Friedrich Merz Ihr Favorit?

Ja. Ich kenne Friedrich Merz aus seiner Zeit als Vorsitzender der CDU-Bundestagsfraktion. Er ist ein ausgesprochen kluger Kopf und ein Fachmann auf den Politikfeldern, die in der Nach-Corona-Zeit bestellt werden müssen, ich meine Wirtschaft und Finanzen.

Ihre Vorgängerin Heide Simonis ist Ehrenbürgerin von Schleswig-Holstein. Wann darf man Ihnen gratulieren?

Das entscheiden andere. Heide Simonis hat Schleswig-Holstein sehr viel länger regiert als ich. Und ich habe bereits einige Ehrentitel, die mir sehr viel bedeuten, etwa die Ehrendoktorwürde der agrarwissenschaftlichen Fakultät der Kieler Uni.

Sie haben sich einst als Winzer und als Imker versucht. Was machen Wein und Honig?

Ich genieße beides, stelle es aber nicht mehr her. Als Winzer in Schierensee habe ich meinen Wein nach einem Jahr auf den Rasen gegossen und so kahle Stellen im Gras erzeugt. Das war’s für mich mit dem Weinanbau. Die Liebe zu den Bienen ist geblieben. Allerdings fehlt mir die Infrastruktur. Ich habe keinen geeigneten, sauberen Raum zum Honigschleudern. Was mir bleibt, ist der große Garten mit Teich.

Was bauen Sie an?

Aus dem Gewächshaus versorge ich auch die Nachbarn mit Tomaten, Gurken und Paprika. Im Teich schwimmen Kois. Dort habe ich sogar einen Eisvogel gesehen. Er schaute traurig in den Teich, weil er nichts zu beißen hatte. Ich habe deshalb bei einem Fischer in der Rhön Moderlieschen bestellt und in den Teich eingesetzt. Der Eisvogel hat sich gleich welche geholt. Und diesmal sah er richtig glücklich aus.

Interview: Ulf B. Christen

