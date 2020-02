Die "Poseidon" ist jetzt "Sea-Watch 4"

Kiel

Das Forschungsschiff "Poseidon" ist Geschichte: Es wurde am Donnerstag endgültig in ein Rettungsschiff umgewidmet. Bereits im April soll die "Sea-Watch 4“ im Mittelmeer zur Flotte von Schiffen stoßen, die vor der libyschen Küste Menschen aus Seenot retten.

Dafür hatte sich unter dem Namen "United4Rescue" im vergangenen Jahr ein Bündnis in Deutschland eingesetzt und Geld gesammelt. Unterstützt durch die evangelische Kirche konnte das Bündnis bei der Auktion im Bieterverfahren das ehemalige Forschungsschiff ersteigern.

Aminata Touré taufte die "Sea Watch 4" in Kiel

Das Bündnis hat die "Poseidon" am alten Liegeplatz beim Forschungsinstitut Geomar am Donnerstag an die Organisation Sea Watch übergeben.

Taufpatin des weiter unter deutscher Flagge fahrenden Schiffes ist Aminata Touré (Grüne), die Vizepräsidentin des Landtages von Schleswig-Holstein. Sie lobte den Einsatz der Mitglieder von Sea Watch.

"Gerade an in Zeiten, in denen so viel über Hass geredet wird, zeigt dieses Beispiel die andere Seite. Es gibt Menschen, die bereit sind zu helfen", so Touré.

Segenswort kam von Heinrich Bedford-Strohm

Bei der Taufe sprach auch der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm ein Segenswort. Er lobte die Reaktionen in den sozialen Netzwerken. „Statt eines Shitstorms haben wir einen Lovestorm erlebt“, so Bedfort-Strohm.

Unter der Leitung des 2015 gegründeten Berliner Vereins Sea Watch soll das Schiff "Sea-Watch 4" schon am Montag in Richtung Mittelmeer auslaufen und zunächst Kurs auf eine Werft in Spanien nehmen. Im Mittelmeer operiert derzeit die "Sea-Watch 3" für die Organisation.

