Kiel

Auf diesen Prozess werden bundesweit Menschen und Medien blicken: Zahnarzt Hartmut F. (48) aus Westensee muss sich in wenigen Wochen vor der achten Strafkammer am Landgericht in Kiel wegen des Verdachts des dreifachen Mordes verantworten. Nach Informationen der Kieler Nachrichten beginnt der Prozess am 23. Februar. Die aktuelle Planung sieht elf Verhandlungstage für das Gerichtsverfahren vor. Das Urteil soll Ende März verkündet werden.

Nach monatelangen und umfangreichen Ermittlungen hatte die Kieler Staatsanwaltschaft Hartmut F. am 22. November wegen dreifachen Mordes angeklagt. Er soll am 19. Mai in Dänischenhagen seine von ihm getrennt lebende Frau (43) und ihren neuen Freund (52) sowie später in Kiel einen ihm bekannten 52-jährigen Elektriker erschossen haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass keines der Opfer eine Chance hatte, seinem Schicksal zu entkommen.

Was führte zu den Taten in Dänischenhagen und Kiel?

Die Taten bestreitet der 48-Jährige nicht. Nach seiner Festnahme ließ Hartmut F. über einen Anwalt erklären, für diese verantwortlich zu sein. Was machte aus dem Zahnarzt einen mutmaßlichen Dreifachmörder? Eifersucht und Rachegelüste gelten als zentrale Tatmotive.

Im Erdgeschoss dieses Eckhauses im Hasseldieksdammer Weg in Kiel soll Hartmut F. das dritte Opfer, einen 52-jährigen Elektriker, erschossen haben. Quelle: Frank Peter

Man gehe davon aus, dass der Angeklagte seine Ehefrau wegen der Trennung und den 52-Jährigen wegen einer Beziehung zur Ehefrau „bestrafen“ wollte, sagte Oberstaatsanwalt Michael Bimler nach der Anklageerhebung zu den zwei Morden in Dänischenhagen.

Hartmut F. gilt als „narzisstisch“ und gewaltbereit. Er soll viele Affären während seiner Ehe gehabt haben. Im November 2020 schlug er seine Frau krankenhausreif. Die 43-Jährige trennte sich daraufhin von ihm, lebte allein mit den vier gemeinsamen Kindern im Haus in Westensee.

Trotz Affären und Gewaltausbrüchen schien Hartmut F. die Trennung nicht zu akzeptieren. Hinzu kam seine finanzielle Situation. Aus dem Umfeld des 48-Jährigen ist von hohen Schulden die Rede. Seine Zahnarzt-Praxis in Westensee wurde im Internet zum Verkauf angeboten. Nachbarn berichteten von Besichtigungen durch Interessenten kurz vor den Taten. Ein Vertrauter spricht von einer „Lebenskrise“ bei Hartmut F..

Gab es Unterstützer von Hartmut F.?

Polizeitaucher suchten und fanden unter der Levensauer Hochbrücke in Kiel Teile der mutmaßlichen Tatwaffen. Quelle: Frank Peter

Die mutmaßlichen Taten plante der 48-Jährige aber offenbar im Detail. Er fuhr in einem Leihwagen zu den Tatorten in Dänischenhagen und Kiel. Und der 48-Jährige besorgte sich die Tatwaffen, eine Uzi-Maschinenpistole und eine Pistole. Wer ihm dabei half?

Zwischenzeitlich gab es den Verdacht, dass ein guter Bekannter (48) von Hartmut F., der in Kiel-Düsternbrook wohnt, dem Zahnarzt die Tatwaffen besorgt haben könnte.

Der Bekannte hatte die Uzi-Maschinenpistole nach den Taten in Dänischenhagen auf seinem Grundstück gefunden, in mehrere Teile zerlegt und in Eckernförde, in der Kieler Förde sowie im Nord-Ostsee-Kanal versenkt – aus Panik, wie er selbst sagt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn wegen des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Es gebe aber keine Anhaltspunkte dafür, dass der Mann Hartmut F. die Tatwaffen beschafft habe.

Die Tatwaffe aus Kiel, eine Pistole, hatte Hartmut F. bis zum Ende seiner Flucht bei sich. Er legte sie bei seiner Festnahme in Hamburg bei der Polizei auf den Tisch. Warum stellte sich der 48-Jährige in der Hansestadt? Es gibt Gerüchte darüber, dass der 48-Jährige dort weitere Taten geplant haben könnte – Hinweise aber bislang nicht.

Welche Zeuginnen und Zeugen werden vor Gericht befragt?

Richter Jörg Brommann (Mitte) hat den Vorsitz beim Prozess gegen Hartmut F.. Quelle: Thomas Geyer

Gibt es diese, werden sie im Verlauf des Gerichtsverfahrens auf den Tisch kommen. Die Polizei hat in den vergangenen Monaten mehr als 100 Zeuginnen und Zeugen vernommen. Einige von ihnen werden auch vor der achten Strafkammer unter dem Vorsitz von Richter Jörg Brommann aussagen müssen – und Antworten auf offene Fragen liefern.

Offen bleibt auch noch die Strategie der Verteidigung. Eine Rechtsanwältin aus Lübeck soll Hartmut F. im Prozess verteidigen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ist ein psychiatrischer Sachverständiger damit beauftragt worden, die Schuldfähigkeit des Zahnarztes zum Zeitpunkt der Taten einzuschätzen.

Womöglich plädiert die Verteidigerin auf eine verminderte Schuldfähigkeit ihres Mandanten. Grundlage dafür könnte die Lebenskrise von Hartmut F. sein. Ob der Sachverständige daraus aber auch eine seelische Störung des Angeklagten ableitet, bleibt abzuwarten. Diese Einschätzung wird mitentscheidend für Strafmaß und Urteil sein, das der Vorsitzende Richter Jörg Brommann Ende März verkünden wird.