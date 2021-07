Kiel

Selten war der Bundestagswahlkampf so bewegt. Erst konnten sich die Unionsparteien nicht auf einen gemeinsamen Kanzlerkandidaten einigen, dann geriet SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz im Wirecard-Skandal unter Druck, und schließlich musste sich Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock wegen ihres Lebenslaufs und eines offenbar zusammenkopierten Buchs rechtfertigen. Das alles hatte unmittelbar Auswirkungen auf die Umfragen. Aber lässt das bereits Rückschlüsse auf die Wahlergebnisse am 26. September zu?

Stellen Sie Ihre Fragen an vier BTW-Kandidaten

Jetzt haben die Leserinnen und Leser der Kieler Nachrichten und der Segeberger Zeitung Gelegenheit, sich einzumischen. Kommen Sie mit Kandidaten aus Schleswig-Holstein von CDU, SPD, Grünen und FDP ins Gespräch, die bundesweit Strahlkraft haben.

Welchem Politiker wollen Sie auf den Zahn fühlen? Auf KN-online können Sie punktgenau Ihre Fragen platzieren. Wir wählen die interessantesten Einsendungen aus und laden ausgewählte Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Veranstaltung ein. Aufgrund der noch immer ungewissen Corona-Lage gibt es nur wenige Tickets.

Treffen Sie Wolfgang Kubicki (FDP) in der türkischen Gemeinde

Geplant sind vier Talkrunden an Orten, die den Politikern nicht unbedingt in ihr Konzept passen dürften. Den Auftakt macht am Donnerstag, 5. August (Beginn um 17 Uhr), Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki von der FDP.

Der schlagfertige Karriereanwalt trifft sich sonst eher mit den Schönen und Reichen dieser Welt auf ein Glas Weißwein. Er wird nicht müde, gegen coronabedingte Grundrechtseinschränkungen der Bundesregierung zu wettern und teilt auch kräftig gegen die Grünen aus. Diese hätten die Moral in Sachen Umwelt- und Klimapolitik gewiss nicht für sich allein gepachtet. Diesmal kommt er zum Tee nach Gaarden in die türkische Gemeinde.

Längst nicht jeder in Deutschland steht auf der Sonnenseite des Lebens: Beim Gespräch mit dem 69-Jährigen wird es um Migration und eine gesteuerte Einwanderungspolitik gehen, aber auch darum, welche Konzepte die Liberalen zur sozialen Gerechtigkeit anbieten.

Mit Robert Habeck (Grüne) in der Straßenmeisterei Stolpe

Um Robert Habeck war es wochenlang still geworden. Seit Annalena Baerbock nach der Spitzenkandidatur griff und den Traumstart dann verstolperte, hatte sich der Co-Bundesvorsitzende aus dem Rampenlicht zurückgezogen. Dabei hält den 51-Jährigen so mancher nicht nur bei den Grünen noch immer für den geeigneteren Kandidaten. Jetzt drängt der Flensburger wieder nach vorn.

Statt aber barfuß im Watt zu stehen und auf Windräder zu blicken, die Öko-Energie erzeugen, kommt Habeck am Donnerstag, 12. August (Beginn um 18 Uhr), zur Straßenmeisterei Stolpe. Dort wird er die grüne Skepsis zum Straßenbau rechtfertigen müssen.

Werden zum Beispiel die Pläne zur A20 endgültig zu den Akten gelegt, sobald die Grünen Regierungsmacht erhalten? Oder werden Planungsverfahren beschleunigt, selbst wenn die Umweltverbände dagegen auf die Barrikaden steigen?

Ralf Stegner (SPD) beantwortet Ihre Fragen im Golfclub Uhlenhorst

Ralf Stegner hatte noch bis zu den Sommerferien in der SPD-Landtagsfraktion die Zügel in der Hand behalten. Jetzt konzentriert sich der Bordesholmer auf seinen Wechsel in den Bundestag und darauf, in seinem Wahlkreis Pinneberg präsent zu sein. Zwar ist der „rote Rambo“, wie er lange genannt wurde, mit seinen 61 Jahren milder geworden. Doch für Ziele wie einen starken Sozialstaat brennt er noch immer.

„Investieren, statt kaputtsparen“ lautet seine Devise, aber das muss bezahlt werden – am liebsten von den Wohlhabenden. Wie kommt das bei Unternehmern und Leistungsträgern an? Am Donnerstag, 19. August (Beginn um 17 Uhr), ist Ralf Stegner im Golfclub Uhlenhorst zu Gast. Quasi beim Klassenfeind.

Treffen Sie Johann Wadephul (CDU) auf einem Bioland-Bauernhof

Geht es um Außen- und Sicherheitspolitik, gilt Johann Wadephul bundesweit als gefragter Gesprächspartner. Der Bundeswehr fühlt sich der 58-jährige Vize der Bundestagsfraktion und Chef der CDU-Landesgruppe bis heute eng verbunden. Was aber sagt der Mann aus Molfsee zum Thema Öko-Landbau? Wie schätzt er den Einsatz von Glyphosat ein, was sagt er zum Artensterben, und wie will er die unter erheblichen Druck geratene Landwirtschaft in eine finanziell auskömmliche Zukunft führen?

Auf dem Bioland-Hof Hasenkrug in Schülp bei Rendsburg muss Johann Wadephul am Donnerstag, 2. September (Beginn um 17 Uhr), den Spagat leisten zwischen gesellschaftlichen Erwartungen an die Agrarwende auf der einen Seite und ökonomischen Zwängen auf der anderen.