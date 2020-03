Ziel musss sein: möglichst wenige Tote

Lübeck

Prof. Rupp, wir haben gehofft, in zwei, drei Monaten ist der Corona-Spuk vorbei. Ein Irrtum?

Ja. Das Coronavirus ist kein kurzfristiges Phänomen. Steigende Temperaturen werden die Ausbreitung nicht verhindern. Das Virus wird uns noch lange beschäftigen. In China hat man es mit drastischen Maßnahmen geschafft, dass das Infektionsgeschehen stagniert. Aber damit ist das Virus nicht aus der Bevölkerung raus.

Bei uns hängt es jetzt davon ab, wie schnell sich das Virus von derzeit 1200 Fällen ausbreitet. Je später wir den Höhepunkt der Verbreitung erreichen, desto mehr wissen wir und desto besser werden wir vorbereitet sein. Es hilft schon, wenn die Grippesaison vorbei ist und wenn uns nicht viele Fälle von schweren Corona-Erkrankungen auf einmal treffen. Das Ziel muss sein, dass möglichst wenige Menschen daran versterben.

Was sollte uns mehr Sorgen machen – Grippe oder Corona?

Zurzeit haben die Kliniken deutlich stärker mit Grippekranken als mit Corona-Erkrankten zu tun. Gerade über das Wochenende haben die Grippefälle in Schleswig-Holstein wieder zugenommen. Aber wenn jetzt viele schwere Coronafälle dazu kämen, dann kann das zu einer Überlastung führen, weil wir für beide Infektionskrankheiten dieselben Systeme benötigen. Die große Dynamik bei Corona gebietet, jetzt jeden Tag neue Entscheidungen zu treffen, solange die Krankenhäuser noch nicht mit schwerkranken Coronapatienten gefüllt sind. Wir alle müssen umdenken und uns fragen: Was ist jetzt angemessen?

Die Zahl der Toten variiert stark. Sie ist in Wuhan mit 3 bis 4 Prozent der registrierten Infizierten selbst deutlich größer als in dem Umland der Millionenstadt. In Südkorea ist sie bei rund 1 Prozent – in Italien jedoch fast fünf Prozent. Wie sind diese Unterschiede zu erklären?

Die Sterblichkeitsraten sind nicht direkt zu vergleichen, weil in den genannten Ländern ganz unterschiedlich getestet wird – Südkorea testet man bereits Menschen ohne Symptome. Andere testen nur diejenigen, die mit Symptomen ins Krankenhaus kommen.

Wird die Sterblichkeit höher als bei der Grippe sein?

Das wissen wir noch nicht sicher. Bei Influenza liegt die Sterblichkeit je nach Jahr in Deutschland bei 0,1 bis 0,5 Prozent. Bei Corona geht das Robert Koch Institut bisher von 1 bis 1,5 Prozent aus, die Weltgesundheitsorganisation global von mehr als 3 Prozent, weil nicht alle Länder eine so gute Gesundheitsversorgung wie wir haben. Aber auch die Dynamik ist mitentscheidend. In Italien ist man offenbar überrascht worden und war auf einen Schlag mit sehr vielen schwereren Verläufen konfrontiert. Wenn diese Patienten nicht schnell intensivmedizinisch versorgt werden können, weil das System plötzlich überlastet ist, dann sterben auch Menschen, die unter anderen Bedingungen vielleicht gerettet werden könnten. Deshalb ist es so wichtig, die Ausbreitung so weit wie möglich zu verlangsamen.

Wer ist besonders gefährdet, lebensbedrohlich zu erkranken?

Je älter die Infizierten, desto höher ist das Risiko eines schweren bis tödlichen Verlaufs. Das gilt auch für Menschen mit Vorerkrankungen etwa von Herz und Lunge, mit Diabetes, Adipositas oder verminderten Abwehrkräften etwa aufgrund einer HIV- oder Krebserkrankung. Es gibt aber auch Einzelberichte von anderen, im Schnitt 50- bis 60-jährigen Personen, die schwer erkrankten – wie dem Mann aus dem Lauenburgischen, der in Ägypten verstarb. Möglicherweise hat dabei auch eine Rolle gespielt, dass die Behandlung erst relativ spät eingesetzt hat.

Wie können sich ältere und chronisch kranke Menschen schützen?

Wir sollten in der Tat die Aufmerksamkeit auf diejenigen lenken, die ein hohes Risiko haben. Also statt selbst Hamsterkäufe zu machen, lieber alten und kranken Menschen die Einkäufe oder andere Wege in der Öffentlichkeit abnehmen. Denn diese Menschen können wir anders nicht schützen, weil wir keine Impfung gegen das neue Coronavirus haben. Ich muss auch nicht wegen jedem Schnupfen zum Arzt gehen, denn die ärztliche Kapazität fehlt für wirklich Kranke.

Halten Sie neben der Grippeimpfung die Impfung gegen Pneumokokken für sinnvoll?

Ja, denn wie bei der Grippe liegt die Gefahr auch bei Corona darin, dass es auch noch zu einer bakteriellen Entzündung, vor allem einer Lungenentzündung, kommt, die dann lebensbedrohlich werden kann. Dieses Risiko soll die Pneumokokken-Impfung reduzieren.

Was bedeutet das für unser Handeln – konkret: Großveranstaltungen werden bereits verboten, erste Schulen, Kitas nach Kontakt zu Infizierten vorübergehend geschlossen. Was ist mit Besuchen in Altenheimen und Krankenhäusern?

Besuche tragen sicher zur Genesung bei. Aber jeder wollte sich fragen: Was ist in dieser Situation angemessen? Könnte nicht ein Telefonat einen Besuch auch mal ersetzen? Oder muss wenige Tage vor der Entlassung noch die ganze Familie im Krankenhaus anrücken? Die digitalen Möglichkeiten bieten doch heute die Möglichkeit, über den Bildschirm miteinander zu reden. Das sollten wir – wie auch in der Berufswelt – stärker nutzen, um die Ausbreitung zu verlangsamen.

Anders als bei der Grippe haben wir keinen Impfstoff, auch keine Medikamente wie Tamiflu. Wie können wir die Beschäftigten in den Kliniken schützen, damit sie nicht wegen eigener Erkrankung ausfallen?

Auch hier ist ein Umdenken gefragt. Wir sollten die begrenzten Ressourcen – etwa an Schutzkleidung, Schutzmasken und Desinfektionsmitteln - wirklich schonen und dem medizinischen Personal in Praxen und Krankenhäusern überlassen, die sich nicht anders schützen können. Sonst blockieren wir die Menschen, auf die wir bei der medizinischen Versorgung angewiesen sind. Im Normalfall müssen wir zu Hause unsere Hände nicht desinfizieren. Da reicht häufiges, gründliches Waschen mit Wasser und Seife.

Rechnen Sie damit, dass Krankenhäuser Operationen absagen müssen, um die Intensivkapazitäten für Corona-Erkrankte bereitstellen zu können?

Es ergibt keinen Sinn, schon im Vorwege Intensivbetten leer stehen zu lassen. Insgesamt werden die Notfallpläne aber bei uns im UKSH in Lübeck und Kiel stetig dem aktuellen Wissensstand angepasst. Außerdem gibt es im Land Netzwerke von Kliniken, damit im Fall X die schwer Corona-Erkrankte so schnell wie möglich intensivmedizinisch behandelt werden können. Erst wenn diese Kapazitäten nicht mehr ausreichen müsste man darüber nachdenken, nicht lebensbedrohliche oder elektive Eingriffe zu verschieben.

Immer wieder fragen User, ob sie Reisen vorsorglich absagen sollen, weil die Entwicklung nicht absehbar ist. Ist zurzeit ein allgemeiner Rat möglich?

Man muss zwischen beruflichen und privaten Reisen unterscheiden. Wir sollten hinterfragen, was ist wirklich notwendig und was lässt sich z.B. durch Videokonferenzen ersetzen? Das machen viele Arbeitgeber ja auch schon. Bei privaten Reisen muss man abwägen. Wenn ich jetzt nach Italien reise, kann aber keine Sehenswürdigkeiten mehr besuchen und mich vielleicht nur eingeschränkt bewegen, habe ich von dem Urlaub wenig. Ich bin derzeit aber in Deutschland gegen ein generelles Reiseverbot, da das öffentliche Leben nicht vollständig zum Erliegen kommen darf.

Das Coronavirus überträgt sich per Tröpfcheninfektion. Kann es auch über die Ausscheidung per Schmierinfektion übertragen werden?

Die Tröpfchen aus dem Rachen sind sehr früh im Verlauf infektiös. Im Stuhl lassen sich zwar die Viren ebenfalls nachweisen, der Übertragungsweg ist aber nicht so effektiv. Durch eine klassische Basishygiene können Sie eine Übertragung gut verhindern. Wir gehen auch davon aus, dass die Viren auf Flächen oder Gegenständen nicht mehr lange infektiös bleiben. Insgesamt bleibt Hygiene also für Bürger eine zentrale Schutzmaßnahme.

Mehr Informationen aus Schleswig-Holstein finden Sie hier.