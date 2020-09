An Covid-19 sterben nur Menschen mit Vorerkrankungen.

Die persönlichen Erfahrungen vieler Ärzte in den Kliniken und die weltweiten Statistiken sprechen eine andere Sprache. Jeder Mensch, der an den Folgen einer Covid-19 Erkrankung verstirbt, ist ein verlorenes Menschenleben.

Unter 65 Jahren stirbt praktisch niemand an Covid-19.

Diese Aussage ist falsch und verleitet jüngere Menschen zu einer falschen Sicherheit. Covid-19-Todesfälle finden sich auch bei jüngeren Personen. Wir haben gerade in Schleswig-Holstein besonders tragische Verläufe und Todesfälle erlebt. Das Risiko, an einer Covid-19-Erkrankung zu sterben, steigt mit dem Alter und dem Vorhandensein von Begleiterkrankungen wie etwa eines Bluthochdrucks oder einer Herzinsuffizienz. Trotzdem gibt es immer wieder Patienten auch weit unter 65 Jahren beziehungsweise ohne Begleiterkrankungen, die ohne Vorerkrankungen an Covid-19 versterben. Hierfür gibt es zahlreiche Beispiele, unter anderem auch am UKSH. Russisches Roulette ist nicht die Maxime des deutschen Gesundheitssystems, und die Frage nach prozentualen Schwellenwerten, ab wann und bis zu welchem Alter ein Menschenleben in Deutschland schützenswert erscheint, ist grundgesetzlich beantwortet: Jedes Leben zählt!

Covid-19 ist harmloser als eine Grippe und keine gefährliche Erkrankung.

Diese Behauptung ist falsch und ein unsinniger Vergleich. Die echte Grippe (Influenza), nicht der grippale Infekt, kann sehr „gefährlich“ für einen Betroffenen verlaufen. Sie führte bereits in wiederkehrenden Pandemien zu Millionen Todesfällen weltweit. Deshalb wird auch jedes Jahr bundesweit ein Impfvorsorgeprogramm gegen die Influenza durchgeführt. Die Sicherstellung einer flächendeckenden medizinischen Vorsorge bei Influenza sollte nicht für Verharmlosungen einer Erkrankung instrumentalisiert werden, für die wir noch keinen Impfstoff besitzen und somit auch noch keine Impfvorsorge treffen können. Das Inkaufnehmen einer beliebigen Zahl an „willkürlichen“ Todesfällen ist nicht die Herangehensweise unseres Gesundheitssystems.

Seit April finden die nationalen Referenzlabore keine Sars-CoV-2-Viren mehr. Die Epidemie ist damit zu Ende.

Diese Behauptung ist unbelegt und falsch. Durch die umfangreichen einschränkenden Maßnahmen wurde die Pandemie in Deutschland effizient ausgebremst. In der Folgezeit wurde das Virus Sars-CoV-2 aber weiterhin kontinuierlich nachgewiesen und seit Beginn der Urlaubszeit wieder in verstärktem Maß. Die Epidemie ist keineswegs beendet. Es kommt weiterhin zu schweren Erkrankungen. Im Zusammenhang mit zahlreichen Ausbrüchen konnte eine bedrohliche Ausbreitung durch die konsequente Kontaktpersonen-Nachverfolgung der Gesundheitsämter, verbunden mit der Anordnung von Quarantäne und Absonderung, verhindert werden.

Vitamin C tötet Viren und auch das Coronavirus ab.

Das ist falsch. Vitamin C schützt nicht vor Virusinfektionen. Vitamin C ist unter anderem für den Aufbau von Bindegewebe und die Zellerneuerung bedeutsam. Eine ausgewogene Ernährung mit frischem Gemüse reicht für den Vitamin-C-Bedarf aus.

Mindestens 80 Prozent der Nordeuropäer haben T-Lymphozyten in sich und sind damit immun gegen Coronaviren und auch gegen Sars-CoV-2.

Alle Menschen tragen T-Lymphozyten in sich. Die Aussage bezieht sich auf die sogenannten Gedächtnis-T-Zellen, die nach jeder Infektion gebildet werden und zum Teil lebenslangen Schutz vor dem gleichen Erreger bieten. Tatsächlich hat man solche Gedächtnis-T-Zellen in 50 bis 80 Prozent der Gesunden gefunden, die nie Kontakt zu Sars-CoV-2 hatten. Es wurde vermutet, dass diese durch vorherige Infektion mit anderen Coronaviren entstanden sind. Es gibt dafür aber keine Belege.

Tests auf Gedächtnis-T-Zellen können prinzipiell keine individuelle Schutzfunktion nachweisen, denn sie werden im Reagenzglas unter künstlichen Bedingungen durchgeführt. Es ist vollkommen unklar, ob diese Gedächtnis-T-Zellen überhaupt eine Viruserkrankung verhindern können. Es gibt allerdings auch die gegenteilige Möglichkeit, dass Gedächtnis-T-Zellen zu einer Verschlimmerung der Krankheit führen können. Die Autoren der entsprechenden Studien weisen ausführlich darauf hin und warnen vor derartigen Fehlinterpretationen wie in der obenstehenden unbelegten Behauptung.

Masken bringen nichts.

Aus dem Krankenhausbetrieb ist seit mehr als einem halben Jahrhundert belegt, dass ein Mund- und Nasenschutz die Übertragung von Krankheitserregern aus den Atemwegen stark hemmt. Niemand würde sich heute operieren lassen, wenn Chirurgen und das Pflegepersonal zum Schutz des Patienten keine Maske tragen würden. Medizinisches Personal trägt aus Fürsorge für die Patienten über mehrere Stunden Masken und verrichtet dabei auch hochkomplexe Aufgaben.

Auch wenn Alltagsmasken keine standardisierten Eigenschaften aufweisen, sind sie ein wesentlicher Bestandteil der Maßnahmen zur Eingrenzung der Übertragung. Dies ist besonders für den Aufenthalt in geschlossenen Räumen relevant – und für Situationen, in denen die Abstandsregeln nicht zuverlässig einhaltbar sind.

Masken fördern Atemwegserkrankungen und schwächen das Immunsystem.

Diese Behauptung ist falsch. Die möglichen Ursachen für Atemwegserkrankungen sind vielfältig. Insbesondere für das Asthma bronchiale sind inzwischen sehr viele unterschiedliche Auslöser bekannt und unterschiedliche Arten, wie sich die Erkrankung äußert. Das Tragen von Masken ist weder jetzt noch in der Vergangenheit mit dem Neuauftreten von Atemwegserkrankungen oder einer Schwächung des Immunsystems verbunden gewesen.

Grundsätzlich werden drei Arten von Masken unterschieden: sogenannte „filtrierende Halbmasken“ (zertifizierte Medizinprodukte mit definierten Filtrationsleistungen: FFP2, KN95), sogenannte „chirurgische oder medizinische Masken“ (zertifizierte Medizinprodukte), und sogenannte „Alltagsmasken“ (unterschiedliche Stoffe und Konfektionierungen). Während die filtrierenden Halbmasken dicht sitzen und medizinischem Personal in besonderen Situationen vorbehalten sind – wie zum Beispiel Lungenspiegelungsuntersuchungen –, sind Passform und Abscheideleistung der anderen Maskenarten von Modell zu Modell unterschiedlich.

Maskenarten, die sich materialbedingt durch eine hohe Abscheideleistung von (Bio-)Partikeln auszeichnen, gehen in der Regel mit einem erhöhten Druckverlust einher. Dieser Druckverlust kann bei Patienten mit vorbestehenden Lungenerkrankungen und sehr stark eingeschränkter Lungenfunktion eine erhöhte Atemarbeit bedeuten und zu Gefühlen von Luftnot führen. Akute oder dauerhafte Verschlechterungen der Grunderkrankung sind bislang allerdings nicht berichtet.

Die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin befürwortet diese sinnvolle öffentliche Gesundheitsmaßnahme ausdrücklich und hat ein ausführliches Positionspapier zur Verwendung von Gesichtsmasken veröffentlicht (https://lmy.de/q5RR7). In aktuellen Studien werden außerdem die möglichen Effekte des Tragens von Gesichtsmasken auf die Lungenfunktion und körperliche Belastbarkeit weiter untersucht.

Dokumentation: Heike Stüben