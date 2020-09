Kiel

Beim Covid-19-Impfstoff wird man gentechnisch manipuliert.

Dies ist eine falsche Behauptung. Die Behauptung wird im Netz im Wesentlichen auf die mRNA-Impfstoffentwicklung bezogen (mRNA bedeutet Messenger-Ribonukleinsäure, auch Boten-RNA genannt). Bei diesem Verfahren, welches seit vielen Jahren bekannt ist, aber in der Tat bisher nicht zur breiten Anwendung kam, wird mRNA als Matrize für Virusbestandteile direkt in wenige Körperzellen eingebracht. Diese produzieren dann bestimmte Bausteine (niemals ein komplettes Virus), gegen die der Körper dann eine Abwehr, zum Beispiel mittels sogenannter T- Zellen oder Antikörper, aufbaut. Der Vorgang ist sehr ähnlich einer echten Infektion mit dem RNA-Virus Sars-CoV2, der eben auch RNA in Körperzellen einschleust. Die „Zusatz-Information“ ist nicht von Dauer, denn RNA ist instabil und baut sich nicht in das Erbgut des Körpers ein. Insofern kann nicht von einer bleibenden gentechnischen Manipulation gesprochen werden. Obwohl das Verfahren sehr vielversprechend ist, da es schnell viel Impfstoff zur Verfügung stellen könnte, ist es nur eines von mehreren Verfahren, die derzeit geprüft werden. Selbstverständlich müssen auch solche mRNA-Impfstoffe vorher auf ganz normalem Wege auf Sicherheit und Wirksamkeit geprüft werden.

Die EU hat eine Ausnahmeregelung für einen mRNA-Impfstoff mit genmanipulierten Organismen erlassen.

Diese Behauptung ist falsch. mRNA-Impfstoffe enthalten keine genveränderten Organismen. Die EU hat daher keine Ausnahmeregelung für einen mRNA-Impfstoff mit genmanipulierten Organismen erlassen. mRNA-Impfstoffe, die synthetisch hergestellt werden, fallen nicht unter die entsprechende Gesetzgebung. Die befristete Ausnahmeregelung, auf die die zahlreichen Beiträge im Netz hinweisen, bezieht sich auf alle Human-Arzneimittel in klinischer Prüfung, die mittels gentechnischer Prozesse hergestellt werden, wie zum Beispiel Antikörper oder „normale“ Impfstoffe. Die Regelung besagt, dass bei klinischen Prüfungen mit solchen Medikamenten nicht die vorherige Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden muss, die nach den EU-Vorschriften über die absichtliche Freisetzung und die Anwendung genetisch veränderter Organismen (GVO) in geschlossenen Systemen ansonsten vorgeschrieben ist.

Wichtig ist, dass die EU-Verordnung in keiner Weise bisher bestehende Regeln für die Prüfung der Sicherheit und Wirksamkeit von Arzneimitteln verändert. Diese Regeln gelten unverändert weiter. Die Bewertung der Auswirkungen von solchen Arzneimitteln zur Behandlung oder Verhütung von Covid-19 (einschließlich Impfstoffen) auf die Umwelt ist weiterhin Teil des Marktzulassungsverfahrens, bei dem die Umweltschutzanforderungen der GVO-Vorschriften zu beachten sind. (Quelle https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2020/07/14/vaccine-against-covid-19-council-adopts-measures-to-facilitate-swift-development/)

Die Impfstoffe, die gerade entwickelt werden, sind gefährlich. Sie bergen unter anderem das Risiko von Autoimmunerkrankungen.

Jedes Medikament und jeder Impfstoff birgt das Risiko von unerwünschten Nebenwirkungen, deshalb ist eine ausführliche klinische Testung, wie sie derzeit stattfindet, so wichtig. Es sind eine große Zahl an verschiedenen Impfstoffkandidaten in der Entwicklung, die zum Teil auf gut erprobten Prinzipien beruhen, zum Teil auch neu sind.

Es gibt derzeit keinerlei Hinweise darauf, dass ein Covid-19-Impfstoffkandidat eine bestimmte Erkrankung auslösen könnte. Fast jeder Infizierte bildet innerhalb von einigen Tagen zum Teil große Mengen an spezifischen Antikörpern aus.

Auch die ersten Ergebnisse von klinischen Impfstudien zeigen sehr starke Induktion von spezifischen Antikörpern, die im Reagenzglas die Infektion von Zielzellen durch das Virus verhindern. Wie effektiv Antikörper eine Infektion verhindern oder abmildern, kann nur durch klinische Studien gezeigt werden.

Durch die Grippe-Impfung wird das Risiko erhöht, an Covid-19 zu erkranken.

Diese Behauptung ist falsch. Die Grippe-Schutzimpfung hat keine Auswirkung auf Infektionen mit Sars-CoV-2 oder auf die Krankheit Covid-19. Allerdings ist die Grippe-Impfung ganz besonders für ältere Personen und Risikopatienten wichtig, damit schwere Grippe-Erkrankungen vermieden werden können. Bei einer gleichzeitigen Infektion durch beide Erreger wären solche Patienten besonders gefährdet. Deshalb ist es sehr sinnvoll, das zusätzliche Risiko durch Grippe-Erkrankungen durch die Impfung soweit möglich zu reduzieren.

Es gibt keine spezifischen Antikörper. Deshalb ist es unmöglich, einen Impfstoff zu entwickeln.

Das Gegenteil ist richtig. Fast jeder Infizierte bildet innerhalb von einigen Tagen zum Teil große Mengen an spezifischen Antikörpern aus. Auch die ersten Ergebnisse von klinischen Impfstudien zeigen eine sehr starke Induktion von spezifischen Antikörpern. Diese Antikörper können im Reagenzglas die Infektion von Zielzellen durch das Virus verhindern. Wie effektiv Antikörper eine Infektion verhindern oder abmildern, kann nur durch klinische Studien gezeigt werden.

Corona-Tests führen zu einer Schädigung der Blut-Hirn-Schranke.

Diese Behauptung ist falsch. Durch den Abstrich für den PCR-Test (Rachen und Nase) kann es zu keinen Verletzungen der Blut-Hirnschranke kommen, weil es dort keine Blut-Hirnschranke gibt. Die Blut-Hirn-Schranke, die dafür sorgt, dass Blutbestandteile nicht in den Nervenwasser-Raum gelangen können, kann zum Beispiel durch Verletzungen der Schädelbasis, wie sie bei schweren Unfällen vorkommen, geschädigt werden. Das hat aber nichts mit einem harmlosen, auch für andere Infektionskrankheiten genutzten Nasen- oder Rachenabstrich zu tun. Dass das Einführen des Stäbchens schmerzhaft sein kann, ist auf die Empfindlichkeit der Nasenschleimhaut zurückzuführen.

PCR-Tests sind in hohem Maß falsch-positiv, geben also Infektionen an, die gar nicht bestehen.

Diese Aussage ist falsch. Der zum Nachweis einer SARS-CoV2-Infektion verwendete RT-PCR-Test ist ein sehr genaues Testverfahren, welches niedrige Mengen an Virusmaterial hochspezifisch nachweist. In letzter Zeit wurden aber immer wieder Ergebnisse von Genesenen diskutiert, die nach einer abgelaufenen Infektion dennoch im Abstrich sehr geringe Mengen von Virusmaterial tragen, welche aufgrund der Empfindlichkeit des Testes dennoch erkannt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen zeigen diese Befunde am Ende der Erkrankung keine aktive, also übertragbare Infektion an. Letztlich bleibt daher die Interpretation eines Befundes, z.B. am Ende einer Quarantäne wegen SARS-CoV2, eine ärztliche Entscheidung, die neben der PCR auch andere Faktoren mit bewertet.

Der Lockdown und Einschränkungen wie Mund-Nasen-Schutz und Quarantäne sind überflüssig.

Von allen denkbaren Vorsichtsmaßnahmen erscheint das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung vergleichsweise harmlos, bis eine Impfung möglich sein wird. Eine Quarantäne ist unabhängig vom Alter natürlich eine einschränkende Maßnahme; die Wirkung bei hoch ansteckenden Erkrankungen ist unbestritten. Bei Kindern, die zum Beispiel an Windpocken erkranken, wird man auch eine Quarantäne befürworten. Somit ist diese Maßnahme nicht wirklich neu.

Die öffentlich angeordneten einschränkenden Maßnahmen, die Anordnung der Quarantäne ebenso wie die Nutzung von Schutzmasken, waren sehr effizient bei der Beendigung der hoch aktiven Ausbreitungsphase im Frühjahr. Seither haben diese Maßnahmen die unkontrollierte Ausbreitung des Virus verhindern können, obwohl die allgemeinen öffentlichen Einschränkungen inzwischen wieder stark reduziert wurden. Erfahrungen aus anderen Ländern haben gezeigt, dass es bei Vernachlässigung dieser weiteren Maßnahmen rasch zu einer drastischen Vermehrung der Zahl an Infektionen und schwerer Erkrankungen kommen kann. So ist es letztlich dem äußerst besonnenen Verhalten der vielen Bürgerinnen und Bürger und dem hohen Versorgungsstandard unseres Gesundheitssystems zu verdanken, dass es im Vergleich zu anderen Ländern weit weniger tiefer greifende Einschränkungen gab und zur Zeit nicht gibt.